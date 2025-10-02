Выступление главы британской разведки MI6 Ричарда Мура, прозвучавшее 1 октября в Стамбуле в формате прощальной речи перед уходом на пенсию, привлекло внимание мировой общественности. Выступление Мура, выдержанное в характерной для британской дипломатии манере — сдержанной, но насыщенной подтекстами, — стало одновременно символичным жестом и содержательным политическим манифестом. Верный известному афоризму — «Что бы ни делали англичане, они делают это с уважением и утонченностью», — уходящий в отставку глава MI6 представил речь, в которой за внешней вежливостью скрывались сигналы, адресованные не только Турции, но и России, Ирану, странам Черноморского региона, а также Азиатско-Тихоокеанскому региону и Южно-Китайскому морю. MI6 — одна из старейших действующих разведслужб мира, которая, несмотря на утрату Великобританией части своего былого влияния после Второй мировой войны, по-прежнему сохраняет глобальные амбиции. Эксперты подчеркивают, что британская внешняя разведка остается эффективным инструментом геополитического влияния, способным формировать нарративы и направления внешней политики в быстро меняющемся мировом порядке.

Выбор места выступления — консульство Великобритании в Стамбуле — вызвал в Турции оживленные обсуждения и критику, особенно среди оппозиционных политиков. Однако местные аналитики обратили внимание на важную деталь: Ричард Мур формулировал свои тезисы не в виде закрытых дипломатических формул, а как открытое и политически выверенное послание, прозвучавшее с непривычной для главы спецслужбы прямотой. Турция, как отметил Мур, исторически всегда играла ключевую роль в мировой политике, выступая не только в качестве участника региональных процессов, но и как самостоятельный фактор международной стабильности. Мур подчеркнул ее статус незаменимого члена НАТО и важнейшего партнера западных разведслужб — особенно в контексте противодействия России и транснациональному терроризму. Особый акцент, сделанный Муром на роли Турции в вопросе «сдерживания России», вызвал в турецком экспертном сообществе неподдельный интерес и интерпретировался как прямой сигнал президенту РФ Владимиру Путину, имеющему, как и Мур, разведывательное прошлое. Подчеркнув, что позиция Турции в структуре НАТО остается неизменной, Мур фактически провел красную линию, очертив рамки геополитической лояльности Анкары в условиях растущей многополярности и попыток отдельных стран переопределить свои стратегические альянсы.

Личное отношение Мура к Турции добавило выступлению эмоциональный оттенок. Дело в том, что до назначения главой британской внешней разведки Мур в период с 2014 по 2017 год занимал пост посла Великобритании в Анкаре и, как следует из его речи, установил не только официальные, но и культурные связи с Турцией. Свое знакомство с этой страной Мур датировал 1989 годом, когда, еще будучи студентом, он жил в турецкой семье в Стамбуле, изучая язык и погружаясь в местную культуру. Мур откровенно признался в привязанности к турецкой истории, ее природе и национальному колориту, а также признался, что является поклонником футбольного клуба «Бешикташ». Интересная и весьма символичная деталь: клуб «Бешикташ», основанный в 1903 году, ведет свою историю со стамбульского холма Серенджебей, на котором позднее располагалась штаб-квартира Национальной разведывательной организации Турции (MİT). В турецких кругах существует мнение, что один из влиятельных президентов «Бешикташа», Сулейман Себа, мог быть связан с разведывательным ведомством, а бывший глава MİT Шенкаль Атасагун, как и Ричард Мур, также является болельщиком «Бешикташа» - весьма своеобразная, но точная метафора скрытого единства профессиональных сообществ, пусть даже они находятся по разные стороны границ и интересов. Затронув ситуацию на Южном Кавказе, в Центральной Азии и Сирии, глава MI6 выразил удовлетворение сотрудничеством с Турцией по этим направлениям, подчеркнув прагматичную, но твердую позицию официальной Анкары по отношению к угрозам, исходящим от России, прежде всего, в контексте продолжающейся войны на территории Украины.