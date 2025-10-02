Нефть перешла к падению

Цена фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE снизилась на 0,72% и составила $64,88 за баррель по состоянию на 13:46 по Баку, сообщает РБК.

Нефть марки Brent впервые почти за четыре месяца опустилась ниже отметки $65 за баррель — последний раз такое наблюдалось 6 июня 2025 года. Аналитик Rystad Янив Шах объяснил снижение цен ожиданиями увеличения добычи ОПЕК+ на 500 тыс. баррелей в сутки (б/с) по сравнению с сентябрем, а также снижением спроса в США и Азии.

В воскресенье, 5 октября, пройдет заседание альянса ОПЕК+, на котором планируется обсудить возможное увеличение поставок. По данным Bloomberg, рассматривается вариант повышения добычи на 500 тыс. б/с в течение ближайших трех месяцев.

Эксперты считают, что речь идет не о новом наращивании добычи, а о возвращении к прежним объемам. В 2020 году ОПЕК сократила добычу, а сейчас постепенно восстанавливает ее.