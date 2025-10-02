USD 1.7000
EUR 1.9952
RUB 2.0763
Подписаться на уведомления
Алиев лично поздравил Санду: Эти выборы отражают волю молдавского народа
Новость дня
Алиев лично поздравил Санду: Эти выборы отражают волю молдавского народа

Нефть перешла к падению

16:50 521

Цена фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE снизилась на 0,72% и составила $64,88 за баррель по состоянию на 13:46 по Баку, сообщает РБК.

Нефть марки Brent впервые почти за четыре месяца опустилась ниже отметки $65 за баррель — последний раз такое наблюдалось 6 июня 2025 года. Аналитик Rystad Янив Шах объяснил снижение цен ожиданиями увеличения добычи ОПЕК+ на 500 тыс. баррелей в сутки (б/с) по сравнению с сентябрем, а также снижением спроса в США и Азии.

В воскресенье, 5 октября, пройдет заседание альянса ОПЕК+, на котором планируется обсудить возможное увеличение поставок. По данным Bloomberg, рассматривается вариант повышения добычи на 500 тыс. б/с в течение ближайших трех месяцев.

Эксперты считают, что речь идет не о новом наращивании добычи, а о возвращении к прежним объемам. В 2020 году ОПЕК сократила добычу, а сейчас постепенно восстанавливает ее.

Исторический день! Первое международное соревнование в Ханкенди
Исторический день! Первое международное соревнование в Ханкенди ФОТО
17:25 68
Кямран «Мамоня», который вертит миллиардами в Европе
Кямран «Мамоня», который вертит миллиардами в Европе громкое дело
13:29 7562
Иран стал сильнее в 10 раз
Иран стал сильнее в 10 раз
16:42 1162
В Стамбуле произошло землетрясение
В Стамбуле произошло землетрясение обновлено 16:24
16:24 1808
Украина и Турция не поддержали «россиян в изгнании»
Украина и Турция не поддержали «россиян в изгнании»
15:59 1720
Турция присоединилась к санкциям против Ирана
Турция присоединилась к санкциям против Ирана
15:38 1677
Ильхам Алиев встретился с Джорджей Мелони
Ильхам Алиев встретился с Джорджей Мелони фото
15:05 2497
Генпрокуратура о делах Сулейманлы, Байрамова и Мухтаровой
Генпрокуратура о делах Сулейманлы, Байрамова и Мухтаровой
14:30 1727
Парламент Армении решил: с Азербайджаном мир
Парламент Армении решил: с Азербайджаном мир обновлено 15:29
15:29 3416
Министр Шахбазов рассказал о геостратегическом «Транскаспийском зеленом энергокоридоре»
Министр Шахбазов рассказал о геостратегическом «Транскаспийском зеленом энергокоридоре»
13:25 690
Россия готовила теракты в Польше, Литве и Германии
Россия готовила теракты в Польше, Литве и Германии
13:22 1722

ЭТО ВАЖНО

Исторический день! Первое международное соревнование в Ханкенди
Исторический день! Первое международное соревнование в Ханкенди ФОТО
17:25 68
Кямран «Мамоня», который вертит миллиардами в Европе
Кямран «Мамоня», который вертит миллиардами в Европе громкое дело
13:29 7562
Иран стал сильнее в 10 раз
Иран стал сильнее в 10 раз
16:42 1162
В Стамбуле произошло землетрясение
В Стамбуле произошло землетрясение обновлено 16:24
16:24 1808
Украина и Турция не поддержали «россиян в изгнании»
Украина и Турция не поддержали «россиян в изгнании»
15:59 1720
Турция присоединилась к санкциям против Ирана
Турция присоединилась к санкциям против Ирана
15:38 1677
Ильхам Алиев встретился с Джорджей Мелони
Ильхам Алиев встретился с Джорджей Мелони фото
15:05 2497
Генпрокуратура о делах Сулейманлы, Байрамова и Мухтаровой
Генпрокуратура о делах Сулейманлы, Байрамова и Мухтаровой
14:30 1727
Парламент Армении решил: с Азербайджаном мир
Парламент Армении решил: с Азербайджаном мир обновлено 15:29
15:29 3416
Министр Шахбазов рассказал о геостратегическом «Транскаспийском зеленом энергокоридоре»
Министр Шахбазов рассказал о геостратегическом «Транскаспийском зеленом энергокоридоре»
13:25 690
Россия готовила теракты в Польше, Литве и Германии
Россия готовила теракты в Польше, Литве и Германии
13:22 1722
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться