USD 1.7000
EUR 1.9952
RUB 2.0763
Подписаться на уведомления
Алиев лично поздравил Санду: Эти выборы отражают волю молдавского народа
Новость дня
Алиев лично поздравил Санду: Эти выборы отражают волю молдавского народа

Встреча Алиева и Зеленского

фото; новость дополнена 18:10
18:10 3647

Как уже сообщалось, 2 октября в Копенгагене состоялась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как сообщает официальный сайт главы азербайджанского государства, Владимир Зеленский поздравил Ильхама Алиева с достигнутыми в Вашингтоне результатами, связанными с мирной повесткой между Арменией и Азербайджаном.

Поблагодарив за поздравления, Ильхам Алиев сказал, что шаги, направленные на продвижение мирной повестки, имеют историческое значение. Глава государства подчеркнул, что Азербайджан продолжит усилия по обеспечению прочного мира в регионе.

На встрече была отмечена гуманитарная поддержка, оказываемая Азербайджаном Украине, в частности, внимание и забота об украинских детях. Украинская сторона выразила признательность за это.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями по вопросам сотрудничества между двумя странами в энергетической сфере.

* * * 17:41

2 октября в Копенгагене состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает официальный сайт главы азербайджанского государства. 

Кямран «Мамоня», который вертит миллиардами в Европе
Кямран «Мамоня», который вертит миллиардами в Европе громкое дело
13:29 9689
Подробности переговоров Алиева и Макрона
Подробности переговоров Алиева и Макрона фото; новость дополнена 19:14
19:14 2394
Кремль пригрозил «адекватным ответом», если Киев получит Tomahawk
Кремль пригрозил «адекватным ответом», если Киев получит Tomahawk обновлено 19:09
19:09 3493
Алиев рассказал премьеру Нидерландов о мире с Арменией
Алиев рассказал премьеру Нидерландов о мире с Арменией фото
18:57 553
Передача Украине разведданных для ударов по России. Белый дом молчит
Передача Украине разведданных для ударов по России. Белый дом молчит обновлено 18:43
18:43 3428
Решение ФИФА: чемпионат мира по футболу пройдет в Азербайджане и Узбекистане
Решение ФИФА: чемпионат мира по футболу пройдет в Азербайджане и Узбекистане срочно в номер
17:32 4585
Встреча Алиева и Зеленского
Встреча Алиева и Зеленского фото; новость дополнена 18:10
18:10 3648
Генералов будут стричь, брить и заставлять подтягиваться на перекладине
Генералов будут стричь, брить и заставлять подтягиваться на перекладине наша корреспонденция
09:45 6632
Месседж британской разведки Эрдогану
Месседж британской разведки Эрдогану наш комментарий
16:43 4696
Исторический день! Первое международное соревнование в Ханкенди
Исторический день! Первое международное соревнование в Ханкенди ФОТО
17:25 2279
Иран стал сильнее в 10 раз
Иран стал сильнее в 10 раз
16:42 3359

ЭТО ВАЖНО

Кямран «Мамоня», который вертит миллиардами в Европе
Кямран «Мамоня», который вертит миллиардами в Европе громкое дело
13:29 9689
Подробности переговоров Алиева и Макрона
Подробности переговоров Алиева и Макрона фото; новость дополнена 19:14
19:14 2394
Кремль пригрозил «адекватным ответом», если Киев получит Tomahawk
Кремль пригрозил «адекватным ответом», если Киев получит Tomahawk обновлено 19:09
19:09 3493
Алиев рассказал премьеру Нидерландов о мире с Арменией
Алиев рассказал премьеру Нидерландов о мире с Арменией фото
18:57 553
Передача Украине разведданных для ударов по России. Белый дом молчит
Передача Украине разведданных для ударов по России. Белый дом молчит обновлено 18:43
18:43 3428
Решение ФИФА: чемпионат мира по футболу пройдет в Азербайджане и Узбекистане
Решение ФИФА: чемпионат мира по футболу пройдет в Азербайджане и Узбекистане срочно в номер
17:32 4585
Встреча Алиева и Зеленского
Встреча Алиева и Зеленского фото; новость дополнена 18:10
18:10 3648
Генералов будут стричь, брить и заставлять подтягиваться на перекладине
Генералов будут стричь, брить и заставлять подтягиваться на перекладине наша корреспонденция
09:45 6632
Месседж британской разведки Эрдогану
Месседж британской разведки Эрдогану наш комментарий
16:43 4696
Исторический день! Первое международное соревнование в Ханкенди
Исторический день! Первое международное соревнование в Ханкенди ФОТО
17:25 2279
Иран стал сильнее в 10 раз
Иран стал сильнее в 10 раз
16:42 3359
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться