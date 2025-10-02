Шатдаун «задувает» факел Статуи Свободы

Статуе Свободы в Нью-Йорке грозит закрытие и отключение электричества – на следующей неделе у нее могут закончиться средства, предусмотренные федеральным бюджетом на содержание, сообщает The New York Times.

По данным издания, в настоящее время нет возможности выделить дополнительные средства, поскольку с 1 октября работа федерального правительства приостановлена, а власти штата Нью-Йорк не планируют финансировать содержание одной из главных достопримечательностей города.

«Факел статуи может буквально погаснуть, и не из-за действий Бога, ужасного шторма, наводнения или урагана, а из-за того, что [президент США] Дональд Трамп и республиканцы в Вашингтоне вынудили правительство прекратить работу», — приводит газета слова губернатора Кэти Хокул.

Она подчеркнула, что даже в период карантина из-за пандемии COVID-19 статуя оставалась открытой.

Вместе с тем, как уточняет издание, Служба национальных парков, ответственная за объект, пока не уведомила власти Нью-Йорка о возможных сроках его закрытия.

Тем временем в Вашингтоне уже закрыт монумент Джорджу Вашингтону – 169-метровый гранитный обелиск, ставший одной из первых национальных достопримечательностей, пострадавших от шатдауна.