Шатдаун «задувает» факел Статуи Свободы

Новость дня
Статуе Свободы в Нью-Йорке грозит закрытие и отключение электричества – на следующей неделе у нее могут закончиться средства, предусмотренные федеральным бюджетом на содержание, сообщает The New York Times.

По данным издания, в настоящее время нет возможности выделить дополнительные средства, поскольку с 1 октября работа федерального правительства приостановлена, а власти штата Нью-Йорк не планируют финансировать содержание одной из главных достопримечательностей города.

«Факел статуи может буквально погаснуть, и не из-за действий Бога, ужасного шторма, наводнения или урагана, а из-за того, что [президент США] Дональд Трамп и республиканцы в Вашингтоне вынудили правительство прекратить работу», — приводит газета слова губернатора Кэти Хокул.

Она подчеркнула, что даже в период карантина из-за пандемии COVID-19 статуя оставалась открытой.

Вместе с тем, как уточняет издание, Служба национальных парков, ответственная за объект, пока не уведомила власти Нью-Йорка о возможных сроках его закрытия.

Тем временем в Вашингтоне уже закрыт монумент Джорджу Вашингтону – 169-метровый гранитный обелиск, ставший одной из первых национальных достопримечательностей, пострадавших от шатдауна.

Кямран «Мамоня», который вертит миллиардами в Европе
Кямран «Мамоня», который вертит миллиардами в Европе громкое дело
13:29 9692
Подробности переговоров Алиева и Макрона
Подробности переговоров Алиева и Макрона фото; новость дополнена 19:14
19:14 2398
Кремль пригрозил «адекватным ответом», если Киев получит Tomahawk
Кремль пригрозил «адекватным ответом», если Киев получит Tomahawk обновлено 19:09
19:09 3496
Алиев рассказал премьеру Нидерландов о мире с Арменией
Алиев рассказал премьеру Нидерландов о мире с Арменией фото
18:57 554
Передача Украине разведданных для ударов по России. Белый дом молчит
Передача Украине разведданных для ударов по России. Белый дом молчит обновлено 18:43
18:43 3431
Решение ФИФА: чемпионат мира по футболу пройдет в Азербайджане и Узбекистане
Решение ФИФА: чемпионат мира по футболу пройдет в Азербайджане и Узбекистане срочно в номер
17:32 4591
Встреча Алиева и Зеленского
Встреча Алиева и Зеленского фото; новость дополнена 18:10
18:10 3649
Генералов будут стричь, брить и заставлять подтягиваться на перекладине
Генералов будут стричь, брить и заставлять подтягиваться на перекладине наша корреспонденция
09:45 6633
Месседж британской разведки Эрдогану
Месседж британской разведки Эрдогану наш комментарий
16:43 4696
Исторический день! Первое международное соревнование в Ханкенди
Исторический день! Первое международное соревнование в Ханкенди ФОТО
17:25 2283
Иран стал сильнее в 10 раз
Иран стал сильнее в 10 раз
16:42 3362

ЭТО ВАЖНО

