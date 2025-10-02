Подробности переговоров Алиева и Макрона

В Копенгагене на полях VII Саммита Европейского политического сообщества состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Президент Франции поздравил главу азербайджанского государства с результатами, связанными с нормализацией отношений между Азербайджаном и Арменией, продвижением мирной повестки.

Поблагодарив за поздравления, президент Ильхам Алиев подчеркнул, что результаты, достигнутые между Азербайджаном и Арменией в Вашингтоне при свидетельстве президента США, имеют историческое значение для продвижения региональной мирной повестки. Ильхам Алиев отметил, что в настоящее время осуществляется взаимодействие по различным направлениям для продвижения мирной повестки.

На встрече состоялся обмен мнениями о нынешнем состоянии и перспективах отношений между Азербайджаном и Францией.