Алиев лично поздравил Санду: Эти выборы отражают волю молдавского народа
Алиев лично поздравил Санду: Эти выборы отражают волю молдавского народа

Подробности переговоров Алиева и Макрона

В Копенгагене на полях VII Саммита Европейского политического сообщества состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Президент Франции поздравил главу азербайджанского государства с результатами, связанными с нормализацией отношений между Азербайджаном и Арменией, продвижением мирной повестки.

Поблагодарив за поздравления, президент Ильхам Алиев подчеркнул, что результаты, достигнутые между Азербайджаном и Арменией в Вашингтоне при свидетельстве президента США, имеют историческое значение для продвижения региональной мирной повестки. Ильхам Алиев отметил, что в настоящее время осуществляется взаимодействие по различным направлениям для продвижения мирной повестки.

На встрече состоялся обмен мнениями о нынешнем состоянии и перспективах отношений между Азербайджаном и Францией.

В Копенгагене на полях VII Саммита Европейского политического сообщества состоялась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном.

