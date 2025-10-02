Нахчыванский хаб

USD 1.7000
Агентство инноваций и цифрового развития (İRİA) продолжает свою деятельность по развитию инновационной экосистемы в регионах. 

Так, 1 октября 2025 года в административном корпусе Нахчыванского государственного университета состоялось открытие Центра инноваций Нахчывана. В церемонии приняли участие руководство университета, представители государственных структур, а также нахчыванские стартап-основатели.

Приветствуя участников мероприятия, председатель İRİA Фарид Османов отметил, что создание Центра инноваций Нахчывана является важным этапом в расширении региональных инноваций:

«После Баку и Сумгаита теперь и в Нахчыване учрежден подобный центр, что имеет большое значение для обеспечения доступности инновационной инфраструктуры в этом регионе. Этот центр - не просто офисное пространство: здесь стартапы смогут участвовать в различных программах развития, получать менторскую поддержку, встречаться с инвесторами и организовывать мероприятия. Здесь будет формироваться и распространяться культура инноваций».

Ректор Нахчыванского государственного университета Эльбрус Исмаилов и заместитель министра цифрового развития и транспорта Нахчывана Азер Маммедрагимов высоко оценили деятельность İRİA в области построения экосистемы в регионах и подчеркнули, что открытие Центра инноваций Нахчывана создаст новые перспективы для молодых людей с инновационным мышлением из соседних регионов.

Далее начальник отдела по работе с технопарками İRİA Эльвин Гаджиев подробно рассказал о деятельности Центра, в котором будут функционировать Лаборатория аппаратного и программного обеспечения, где станет возможна разработка и тестирование современных технологических решений, а также Лаборатория технологий и инженерии, предназначенная для превращения идей в прототипы и практические проекты. Кроме того, для инноваторов, студентов и всех интересующихся сферой инноваций будут доступны коворкинг и пространства для проведения совместных мероприятий.

В завершение мероприятия начальник отдела информационных технологий Нахчыванского государственного университета Гусейн Аскерли выступил с подробной презентацией о деятельности вуза в области создания инновационной экосистемы. 

Месседж британской разведки Эрдогану
Месседж британской разведки Эрдогану наш комментарий; все еще актуально
16:43 6540
У Украины может появиться новое оружие для ударов по России
У Украины может появиться новое оружие для ударов по России по словам Зеленского
20:53 1374
Генерал Шаманов раскритиковал власти Чечни. Кадыров призвал отправить его под трибунал
Генерал Шаманов раскритиковал власти Чечни. Кадыров призвал отправить его под трибунал
20:31 2507
Кямран «Мамоня», который вертит миллиардами в Европе
Кямран «Мамоня», который вертит миллиардами в Европе громкое дело
13:29 11062
Подробности переговоров Алиева и Макрона
Подробности переговоров Алиева и Макрона фото; новость дополнена 19:14
19:14 4619
Кремль пригрозил «адекватным ответом», если Киев получит Tomahawk
Кремль пригрозил «адекватным ответом», если Киев получит Tomahawk обновлено 19:09
19:09 5102
Алиев рассказал премьеру Нидерландов о мире с Арменией
Алиев рассказал премьеру Нидерландов о мире с Арменией фото
18:57 1187
Передача Украине разведданных для ударов по России. Белый дом молчит
Передача Украине разведданных для ударов по России. Белый дом молчит обновлено 18:43
18:43 4252
Решение ФИФА: чемпионат мира по футболу пройдет в Азербайджане и Узбекистане
Решение ФИФА: чемпионат мира по футболу пройдет в Азербайджане и Узбекистане срочно в номер
17:32 6981
Встреча Алиева и Зеленского
Встреча Алиева и Зеленского фото; новость дополнена 18:10
18:10 5394
Генералов будут стричь, брить и заставлять подтягиваться на перекладине
Генералов будут стричь, брить и заставлять подтягиваться на перекладине наша корреспонденция
09:45 7106

