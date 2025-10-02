Нахчыванский хаб

Агентство инноваций и цифрового развития (İRİA) продолжает свою деятельность по развитию инновационной экосистемы в регионах.
Так, 1 октября 2025 года в административном корпусе Нахчыванского государственного университета состоялось открытие Центра инноваций Нахчывана. В церемонии приняли участие руководство университета, представители государственных структур, а также нахчыванские стартап-основатели.
Приветствуя участников мероприятия, председатель İRİA Фарид Османов отметил, что создание Центра инноваций Нахчывана является важным этапом в расширении региональных инноваций:
«После Баку и Сумгаита теперь и в Нахчыване учрежден подобный центр, что имеет большое значение для обеспечения доступности инновационной инфраструктуры в этом регионе. Этот центр - не просто офисное пространство: здесь стартапы смогут участвовать в различных программах развития, получать менторскую поддержку, встречаться с инвесторами и организовывать мероприятия. Здесь будет формироваться и распространяться культура инноваций».
Ректор Нахчыванского государственного университета Эльбрус Исмаилов и заместитель министра цифрового развития и транспорта Нахчывана Азер Маммедрагимов высоко оценили деятельность İRİA в области построения экосистемы в регионах и подчеркнули, что открытие Центра инноваций Нахчывана создаст новые перспективы для молодых людей с инновационным мышлением из соседних регионов.
Далее начальник отдела по работе с технопарками İRİA Эльвин Гаджиев подробно рассказал о деятельности Центра, в котором будут функционировать Лаборатория аппаратного и программного обеспечения, где станет возможна разработка и тестирование современных технологических решений, а также Лаборатория технологий и инженерии, предназначенная для превращения идей в прототипы и практические проекты. Кроме того, для инноваторов, студентов и всех интересующихся сферой инноваций будут доступны коворкинг и пространства для проведения совместных мероприятий.
В завершение мероприятия начальник отдела информационных технологий Нахчыванского государственного университета Гусейн Аскерли выступил с подробной презентацией о деятельности вуза в области создания инновационной экосистемы.