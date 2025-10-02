Нахчыванский хаб

Агентство инноваций и цифрового развития (İRİA) продолжает свою деятельность по развитию инновационной экосистемы в регионах.

Так, 1 октября 2025 года в административном корпусе Нахчыванского государственного университета состоялось открытие Центра инноваций Нахчывана. В церемонии приняли участие руководство университета, представители государственных структур, а также нахчыванские стартап-основатели. Приветствуя участников мероприятия, председатель İRİA Фарид Османов отметил, что создание Центра инноваций Нахчывана является важным этапом в расширении региональных инноваций: «После Баку и Сумгаита теперь и в Нахчыване учрежден подобный центр, что имеет большое значение для обеспечения доступности инновационной инфраструктуры в этом регионе. Этот центр - не просто офисное пространство: здесь стартапы смогут участвовать в различных программах развития, получать менторскую поддержку, встречаться с инвесторами и организовывать мероприятия. Здесь будет формироваться и распространяться культура инноваций».