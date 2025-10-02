Алиев рассказал премьеру Нидерландов о мире с Арменией

USD 1.7000
Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился в Копенгагене с премьер-министром Нидерландов Диком Схофом, сообщает официальный сайт главы азербайджанского государства. 

Премьер-министр Нидерландов поздравил главу азербайджанского государства с достигнутыми в Вашингтоне результатами, связанными с продвижением мирной повестки между Арменией и Азербайджаном, подчеркнул их важное значение.

Президент Ильхам Алиев, в свою очередь, также коснулся значения Вашингтонской декларации, подписанной между Арменией и Азербайджаном при свидетельстве президента США Дональда Трампа, и документа о нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном с точки зрения регионального мира, отметил, что между двумя странами уже существует мир.

На встрече была подчеркнута успешная деятельность нидерландских компаний в Азербайджане, которая охватывает такие направления, как судоходство, строительство портов, электроэнергетика, сельское хозяйство, градостроительство и другие сферы. В ходе беседы были затронуты вопросы сотрудничества Азербайджана и Нидерландов в рамках международных организаций.

Премьер-министр Нидерландов поздравил с успешным проведением в Азербайджане COP29. Он отметил, что в рамках этого мероприятия были достигнуты серьезные результаты, связанные с международной климатической повесткой.

