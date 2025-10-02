USD 1.7000
EUR 1.9952
RUB 2.0763
Подписаться на уведомления
Алиев лично поздравил Санду: Эти выборы отражают волю молдавского народа
Новость дня
Алиев лично поздравил Санду: Эти выборы отражают волю молдавского народа

Генерал Шаманов раскритиковал власти Чечни. Кадыров призвал отправить его под трибунал

20:31 2509

Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал отправить на фронт депутата Госдумы генерал-полковника Владимира Шаманова, который публично раскритиковал планы властей по переименованию городов в Чечне.

25 сентября Госдума в первом чтении приняла законопроект, согласно которому три чеченских города Серноводское, Шелковская и Наурская будут переименованы в Серноводск, Терек и Нерве соответственно. На заседании Шаманов выступил против инициативы: «В Чеченской Республике предлагают [переименовать] казачьи станицы, которые имеют свои исторические названия. Мало того, что сначала русскоязычное население вышвырнули оттуда, теперь и названия стираете. Это история нашего государства. Вы что творите, я вас спрашиваю?!»

генерал-полковник Владимир Шаманов

2 октября Рамзан Кадыров отреагировал на заявление Шаманова в своем телеграм-канале.

Глава Чечни заявил, что бывшего командующего российской группировкой войск в Чечне генерал-полковника Владимира Шаманова необходимо отправить под трибунал за «преступления, которые он совершал».

По словам Кадырова, Чечня с каждым днем меняется в лучшую сторону, но существуют люди, которым это не нравится, в том числе и на федеральном уровне. «Сейчас, когда в Чеченской Республике начали менять названия, поднял голос гнусный подлец Шаманов, которого нужно отправить под трибунал за преступления, которые он совершал. Он был самым жестоким по отношению к чеченскому народу генералом», — сказал Кадыров на мероприятии, посвященном Дню учителя в Грозном, его цитирует РБК.

Кадыров отметил, что вопрос переименования населенных пунктов поднимался в Чечне неоднократно, в частности, речь шла про Грозный. Однако после двух военных кампаний, несмотря на то, что столицу хотели перенести, название сохранили, указал он. «Название Грозного же не меняем мы. Мы меняем те названия, которые абсолютно не подходят созданным нами городам… Мы полноправные хозяева этой земли и отвечаем за свой народ. Мы всегда добивались того, что нужно нашему народу, и будем этого добиваться впредь, и это все знают», — сказал глава Чечни.

Позднее Кадыров опубликовал в своем телеграм-канале пост, в котором «лично обратился» к Шаманову. Он заявил, что решения о переименовании станиц принимались «с учетом мнения всех национальностей, населенных здесь, в том числе русских и казаков», и направлены на «сохранение порядка и уважения к подлинной истории». Обвинения со стороны Шаманова глава Чечни назвал «наглой ложью» и «оскорблением людей, которые живут на этой земле».

«Если слово «патриот» для тебя не пустой звук, собирай своих таких же сторонников и отправляйся на передовую в зону СВО... Твой «богатый опыт», который ты накопил, издеваясь над мирным населением, нам известен не понаслышке. Поэтому ты не имеешь морального права сидеть в Думе и выдавать себя за «народного защитника». Перестань прятаться за депутатским мандатом и громкими словами», — написал Кадыров.

Обращаясь к Шаманову, Кадыров указал, что у того «уже нет силы изменить положение дел». «Есть только злоба и попытки выплеснуть свою желчь наружу. Твои слова не отменят достижений чеченского народа. Встретимся в суде, и, если правосудие свершится, ты ответишь за каждое слово и поступки», — добавил он.

Владимир Шаманов участвовал в обеих чеченских кампаниях. В Чечню его направили в марте 1995 года. В октябре того же года Шаманова назначили замкомандующего группировкой войск Минобороны в Чечне и замкомандующего 58-й армией Северо-Кавказского военного округа. С апреля по июль 1996 года Шаманов был командующим группировкой войск Минобороны в Чечне. С сентября 1999 по март 2000 года Шаманов — командующий Западным направлением объединенной группировки федеральных сил на Северном Кавказе.

Месседж британской разведки Эрдогану
Месседж британской разведки Эрдогану наш комментарий; все еще актуально
16:43 6540
У Украины может появиться новое оружие для ударов по России
У Украины может появиться новое оружие для ударов по России по словам Зеленского
20:53 1376
Генерал Шаманов раскритиковал власти Чечни. Кадыров призвал отправить его под трибунал
Генерал Шаманов раскритиковал власти Чечни. Кадыров призвал отправить его под трибунал
20:31 2510
Кямран «Мамоня», который вертит миллиардами в Европе
Кямран «Мамоня», который вертит миллиардами в Европе громкое дело
13:29 11065
Подробности переговоров Алиева и Макрона
Подробности переговоров Алиева и Макрона фото; новость дополнена 19:14
19:14 4619
Кремль пригрозил «адекватным ответом», если Киев получит Tomahawk
Кремль пригрозил «адекватным ответом», если Киев получит Tomahawk обновлено 19:09
19:09 5105
Алиев рассказал премьеру Нидерландов о мире с Арменией
Алиев рассказал премьеру Нидерландов о мире с Арменией фото
18:57 1187
Передача Украине разведданных для ударов по России. Белый дом молчит
Передача Украине разведданных для ударов по России. Белый дом молчит обновлено 18:43
18:43 4254
Решение ФИФА: чемпионат мира по футболу пройдет в Азербайджане и Узбекистане
Решение ФИФА: чемпионат мира по футболу пройдет в Азербайджане и Узбекистане срочно в номер
17:32 6982
Встреча Алиева и Зеленского
Встреча Алиева и Зеленского фото; новость дополнена 18:10
18:10 5396
Генералов будут стричь, брить и заставлять подтягиваться на перекладине
Генералов будут стричь, брить и заставлять подтягиваться на перекладине наша корреспонденция
09:45 7106

ЭТО ВАЖНО

Месседж британской разведки Эрдогану
Месседж британской разведки Эрдогану наш комментарий; все еще актуально
16:43 6540
У Украины может появиться новое оружие для ударов по России
У Украины может появиться новое оружие для ударов по России по словам Зеленского
20:53 1376
Генерал Шаманов раскритиковал власти Чечни. Кадыров призвал отправить его под трибунал
Генерал Шаманов раскритиковал власти Чечни. Кадыров призвал отправить его под трибунал
20:31 2510
Кямран «Мамоня», который вертит миллиардами в Европе
Кямран «Мамоня», который вертит миллиардами в Европе громкое дело
13:29 11065
Подробности переговоров Алиева и Макрона
Подробности переговоров Алиева и Макрона фото; новость дополнена 19:14
19:14 4619
Кремль пригрозил «адекватным ответом», если Киев получит Tomahawk
Кремль пригрозил «адекватным ответом», если Киев получит Tomahawk обновлено 19:09
19:09 5105
Алиев рассказал премьеру Нидерландов о мире с Арменией
Алиев рассказал премьеру Нидерландов о мире с Арменией фото
18:57 1187
Передача Украине разведданных для ударов по России. Белый дом молчит
Передача Украине разведданных для ударов по России. Белый дом молчит обновлено 18:43
18:43 4254
Решение ФИФА: чемпионат мира по футболу пройдет в Азербайджане и Узбекистане
Решение ФИФА: чемпионат мира по футболу пройдет в Азербайджане и Узбекистане срочно в номер
17:32 6982
Встреча Алиева и Зеленского
Встреча Алиева и Зеленского фото; новость дополнена 18:10
18:10 5396
Генералов будут стричь, брить и заставлять подтягиваться на перекладине
Генералов будут стричь, брить и заставлять подтягиваться на перекладине наша корреспонденция
09:45 7106
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться