Генерал Шаманов раскритиковал власти Чечни. Кадыров призвал отправить его под трибунал

25 сентября Госдума в первом чтении приняла законопроект, согласно которому три чеченских города Серноводское, Шелковская и Наурская будут переименованы в Серноводск, Терек и Нерве соответственно. На заседании Шаманов выступил против инициативы: «В Чеченской Республике предлагают [переименовать] казачьи станицы, которые имеют свои исторические названия. Мало того, что сначала русскоязычное население вышвырнули оттуда, теперь и названия стираете. Это история нашего государства. Вы что творите, я вас спрашиваю?!»

2 октября Рамзан Кадыров отреагировал на заявление Шаманова в своем телеграм-канале.

Глава Чечни заявил, что бывшего командующего российской группировкой войск в Чечне генерал-полковника Владимира Шаманова необходимо отправить под трибунал за «преступления, которые он совершал».

По словам Кадырова, Чечня с каждым днем меняется в лучшую сторону, но существуют люди, которым это не нравится, в том числе и на федеральном уровне. «Сейчас, когда в Чеченской Республике начали менять названия, поднял голос гнусный подлец Шаманов, которого нужно отправить под трибунал за преступления, которые он совершал. Он был самым жестоким по отношению к чеченскому народу генералом», — сказал Кадыров на мероприятии, посвященном Дню учителя в Грозном, его цитирует РБК.

Кадыров отметил, что вопрос переименования населенных пунктов поднимался в Чечне неоднократно, в частности, речь шла про Грозный. Однако после двух военных кампаний, несмотря на то, что столицу хотели перенести, название сохранили, указал он. «Название Грозного же не меняем мы. Мы меняем те названия, которые абсолютно не подходят созданным нами городам… Мы полноправные хозяева этой земли и отвечаем за свой народ. Мы всегда добивались того, что нужно нашему народу, и будем этого добиваться впредь, и это все знают», — сказал глава Чечни.

Позднее Кадыров опубликовал в своем телеграм-канале пост, в котором «лично обратился» к Шаманову. Он заявил, что решения о переименовании станиц принимались «с учетом мнения всех национальностей, населенных здесь, в том числе русских и казаков», и направлены на «сохранение порядка и уважения к подлинной истории». Обвинения со стороны Шаманова глава Чечни назвал «наглой ложью» и «оскорблением людей, которые живут на этой земле».

«Если слово «патриот» для тебя не пустой звук, собирай своих таких же сторонников и отправляйся на передовую в зону СВО... Твой «богатый опыт», который ты накопил, издеваясь над мирным населением, нам известен не понаслышке. Поэтому ты не имеешь морального права сидеть в Думе и выдавать себя за «народного защитника». Перестань прятаться за депутатским мандатом и громкими словами», — написал Кадыров.

Обращаясь к Шаманову, Кадыров указал, что у того «уже нет силы изменить положение дел». «Есть только злоба и попытки выплеснуть свою желчь наружу. Твои слова не отменят достижений чеченского народа. Встретимся в суде, и, если правосудие свершится, ты ответишь за каждое слово и поступки», — добавил он.

Владимир Шаманов участвовал в обеих чеченских кампаниях. В Чечню его направили в марте 1995 года. В октябре того же года Шаманова назначили замкомандующего группировкой войск Минобороны в Чечне и замкомандующего 58-й армией Северо-Кавказского военного округа. С апреля по июль 1996 года Шаманов был командующим группировкой войск Минобороны в Чечне. С сентября 1999 по март 2000 года Шаманов — командующий Западным направлением объединенной группировки федеральных сил на Северном Кавказе.