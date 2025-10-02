Путин напомнил: Я президент

Президента РФ Владимира Путина на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» спросили, не ощущает ли он себя императором Александром I на Венском конгрессе, который «самолично вел переговоры о новом мироустройстве».

Президент России сказал, что не ощущает, передает «Коммерсант». Путин заявил, что он президент и «избран народом на определенный срок». «Это большая разница», — добавил Путин.

В 2020 году Путин в интервью ТАСС не согласился с тем, что его можно назвать царем. По словам президента РФ, «царь только раздает приказы», а он же работает каждый день. Тогда же на вопрос интервьюера о том, останется ли президент «с нами навсегда», Путин ответил: «Если вы захотите».