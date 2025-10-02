USD 1.7000
Алиев лично поздравил Санду: Эти выборы отражают волю молдавского народа
Алиев лично поздравил Санду: Эти выборы отражают волю молдавского народа

Путин напомнил: Я президент

20:43 1815

Президента РФ Владимира Путина на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» спросили, не ощущает ли он себя императором Александром I на Венском конгрессе, который «самолично вел переговоры о новом мироустройстве».

Президент России сказал, что не ощущает, передает «Коммерсант». Путин заявил, что он президент и «избран народом на определенный срок». «Это большая разница», — добавил Путин.

В 2020 году Путин в интервью ТАСС не согласился с тем, что его можно назвать царем. По словам президента РФ, «царь только раздает приказы», а он же работает каждый день. Тогда же на вопрос интервьюера о том, останется ли президент «с нами навсегда», Путин ответил: «Если вы захотите».

Месседж британской разведки Эрдогану
Месседж британской разведки Эрдогану наш комментарий; все еще актуально
16:43 6541
У Украины может появиться новое оружие для ударов по России
У Украины может появиться новое оружие для ударов по России по словам Зеленского
20:53 1378
Генерал Шаманов раскритиковал власти Чечни. Кадыров призвал отправить его под трибунал
Генерал Шаманов раскритиковал власти Чечни. Кадыров призвал отправить его под трибунал
20:31 2513
Кямран «Мамоня», который вертит миллиардами в Европе
Кямран «Мамоня», который вертит миллиардами в Европе громкое дело
13:29 11066
Подробности переговоров Алиева и Макрона
Подробности переговоров Алиева и Макрона фото; новость дополнена 19:14
19:14 4619
Кремль пригрозил «адекватным ответом», если Киев получит Tomahawk
Кремль пригрозил «адекватным ответом», если Киев получит Tomahawk обновлено 19:09
19:09 5105
Алиев рассказал премьеру Нидерландов о мире с Арменией
Алиев рассказал премьеру Нидерландов о мире с Арменией фото
18:57 1187
Передача Украине разведданных для ударов по России. Белый дом молчит
Передача Украине разведданных для ударов по России. Белый дом молчит обновлено 18:43
18:43 4254
Решение ФИФА: чемпионат мира по футболу пройдет в Азербайджане и Узбекистане
Решение ФИФА: чемпионат мира по футболу пройдет в Азербайджане и Узбекистане срочно в номер
17:32 6982
Встреча Алиева и Зеленского
Встреча Алиева и Зеленского фото; новость дополнена 18:10
18:10 5396
Генералов будут стричь, брить и заставлять подтягиваться на перекладине
Генералов будут стричь, брить и заставлять подтягиваться на перекладине наша корреспонденция
09:45 7106

