Алиев лично поздравил Санду: Эти выборы отражают волю молдавского народа
Алиев лично поздравил Санду: Эти выборы отражают волю молдавского народа

У Украины может появиться новое оружие для ударов по России

Президент Украины Владимир Зеленский дал понять, что после его встречи с американским лидером Дональдом Трампом у Украины могут появиться перспективы усиления дальнобойных возможностей. Об этом он сказал в четверг на совместной пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредериксен в Копенгагене, сообщает «Европейская правда».

Зеленский рассказал, что в последние месяцы Украина стала отвечать на российские удары по гражданским и энергетическим объектам. По его словам, «и они чувствуют наш мощный ответ».

«Они используют сегодня примерно 500-600 беспилотников в день, мы используем 100-150. За счет увеличения финансирования мы можем выйти на аналогичные показатели по дальнобойным (дронам)», – сказал президент Украины.

Зеленский также сообщил, что до сих пор Украина использовала только свое вооружение для ударов по дальнобойным целям. «После моей встречи с президентом США, возможно, мы будем иметь что-то большее. Не знаю. Посмотрим», – сказал он.

По данным WSJ, США предоставят Украине разведданные для нанесения ударов дальнобойными ракетами по энергетической инфраструктуре России.

В Белом доме не стали подтверждать или опровергать информацию о возможности предоставления Украине американских разведданных для ударов вглубь России. Спикер ведомства Кэролайн Ливитт заявила, что комментировать подобные заявления «было бы безответственно».

