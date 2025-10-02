2500 «Железных людей» в Баку: проплывут около «Кристалл Холла», пробегут по «Ичеришехер»

В следующем году в Азербайджане впервые пройдут знаменитые соревнования Ironman («Железный человек»). Об этом на прошедшей накануне пресс-конференции объявил президент Федерации триатлона Азербайджана Фарид Фархадзаде.
Соревнование под названием IRONMAN 70.3 BAKU состоится 5-6 сентября 2026 года.
В мероприятии, помимо Фарида Фархадзаде, приняли участие министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, вице-президент и гендиректор группы IRONMAN Томас Вейе Ольсен, представитель по развитию бизнеса Альберт Гаррига, региональный директор Хенрик Бровелл, обладатель эксклюзивной лицензии на проведение IRONMAN в СНГ Нурлан Абдуов.
«Мы рады сообщить о проведении первой гонки IRONMAN 70.3 Baku, - говорит Фарид Фархадзаде. - Эта гонка станет не только проявлением выносливости и преодоления трудностей, но и вызовет то, что мы называем «бесконечной радостью». Спортсмены увидят современность Баку через великолепные виды города, проникнутся духом Старого города и пересекут финишную черту на закате, получив незабываемые впечатления от гонки.
Хочу отметить, что IRONMAN 70.3 Baku станет единственной официальной гонкой в странах СНГ. Я очень рад привезти в нашу страну такую международную и престижную серию. Мечта каждого триатлета – участвовать в гонке IRONMAN в своей стране, и мы гордимся тем, что осуществили эту мечту. Как вы знаете, благодаря вниманию президента Ильхама Алиева к спорту, в нашей стране создана великолепная спортивная инфраструктура, созданы условия для проведения международных соревнований, и развитию спорта придается особое значение. Благодаря этой поддержке у нас есть возможность еще больше популяризировать триатлон в нашей стране и привлечь серии IRONMAN в Азербайджан. В то же время я хотел бы поблагодарить Министерство молодежи и спорта и лично министра молодежи и спорта Фарида Гаибова за поддержку и сотрудничество».
В свою очередь, министр выразил уверенность, что соревнование IRONMAN 70.3 Baku будет организовано на самом высоком уровне.
«По инициативе главы государства спорт в Азербайджане - одно из основных направлений государственной политики, - говорит Фарид Гаибов. - В различных регионах страны построены современные спортивные комплексы, а организация международных соревнований внесла значительный вклад в признание Азербайджана как спортивной державы в мире. В следующем году в Баку пройдет множество престижных спортивных мероприятий. Триатлон – очень интересный вид спорта, вызывающий большой интерес, особенно среди детей. Поэтому выражаю благодарность Федерации триатлона Азербайджана. Уверен, что гонка IRONMAN 70.3 Baku, которая впервые пройдет в нашей стране, будет организована на высоком уровне».
IRONMAN 70.3 проводится Всемирной корпорацией триатлона и состоит из трех этапов - плавание (1,9 км), велоспорт (90,1 км) и бег (21,1 км).
Ежегодно организуется более 160 соревнований IRONMAN, которые собирают более 250 тысяч участников из 200 стран мира. Количество участников ежегодно растет на 10–15 процентов. IRONMAN, впервые организованный в 1978 году, - одно из самых популярных спортивных событий в мире.
Наряду с основной гонкой, в Баку будет организован Fun Run - развлекательный забег на 5 км для любителей, а также IRONKIDS для детей от 3 до 15 лет, которые пробегут 500 метров.
В рамках основного соревнования в Баку участники проплывут 1,9 км вдоль берега Каспийского моря неподалеку от «Кристалл Холла». Веломаршрут протяженностью 90,1 км будет состоять из двух кругов. Сначала спортсмены проедут по центральным улицам Баку, а затем проследуют в северном направлении. Далее - бег. Полумарафон (21,1 км) будет состоять из трех кругов (по 7 км каждый). Беговая трасса включит в себя и улицы Ичеришехер, а финишируют участники на Приморском бульваре при поддержке тысяч зрителей.
Регистрация стартует 23 октября.
По мнению Фарида Фархадзаде, IRONMAN привлечет в Азербайджан еще больше туристов.
«Ожидается 2500 участников. В соревнованиях также примут участие женщины и люди старшего возраста. Эта гонка создаст для нас большие возможности. В будущем мы сможем провести в Баку полноценный IRONMAN», - заявил президент Федерации.