USD 1.7000
EUR 1.9952
RUB 2.0763
Подписаться на уведомления
Алиев лично поздравил Санду: Эти выборы отражают волю молдавского народа
Новость дня
Алиев лично поздравил Санду: Эти выборы отражают волю молдавского народа

2500 «Железных людей» в Баку: проплывут около «Кристалл Холла», пробегут по «Ичеришехер»

Знаменитый международный бренд в Азербайджане
Отдел спорта
21:38 799

В следующем году в Азербайджане впервые пройдут знаменитые соревнования Ironman («Железный человек»). Об этом на прошедшей накануне пресс-конференции объявил президент Федерации триатлона Азербайджана Фарид Фархадзаде.

Соревнование под названием IRONMAN 70.3 BAKU состоится 5-6 сентября 2026 года.

В мероприятии, помимо Фарида Фархадзаде, приняли участие министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, вице-президент и гендиректор группы IRONMAN Томас Вейе Ольсен, представитель по развитию бизнеса Альберт Гаррига, региональный директор Хенрик Бровелл, обладатель эксклюзивной лицензии на проведение IRONMAN в СНГ Нурлан Абдуов.

«Мы рады сообщить о проведении первой гонки IRONMAN 70.3 Baku, - говорит Фарид Фархадзаде. - Эта гонка станет не только проявлением выносливости и преодоления трудностей, но и вызовет то, что мы называем «бесконечной радостью». Спортсмены увидят современность Баку через великолепные виды города, проникнутся духом Старого города и пересекут финишную черту на закате, получив незабываемые впечатления от гонки. 

Хочу отметить, что IRONMAN 70.3 Baku станет единственной официальной гонкой в странах СНГ. Я очень рад привезти в нашу страну такую международную и престижную серию. Мечта каждого триатлета – участвовать в гонке IRONMAN в своей стране, и мы гордимся тем, что осуществили эту мечту. Как вы знаете, благодаря вниманию президента Ильхама Алиева к спорту, в нашей стране создана великолепная спортивная инфраструктура, созданы условия для проведения международных соревнований, и развитию спорта придается особое значение. Благодаря этой поддержке у нас есть возможность еще больше популяризировать триатлон в нашей стране и привлечь серии IRONMAN в Азербайджан. В то же время я хотел бы поблагодарить Министерство молодежи и спорта и лично министра молодежи и спорта Фарида Гаибова за поддержку и сотрудничество».

В свою очередь, министр выразил уверенность, что соревнование IRONMAN 70.3 Baku будет организовано на самом высоком уровне.

«По инициативе главы государства спорт в Азербайджане - одно из основных направлений государственной политики, - говорит Фарид Гаибов. - В различных регионах страны построены современные спортивные комплексы, а организация международных соревнований внесла значительный вклад в признание Азербайджана как спортивной державы в мире. В следующем году в Баку пройдет множество престижных спортивных мероприятий. Триатлон – очень интересный вид спорта, вызывающий большой интерес, особенно среди детей. Поэтому выражаю благодарность Федерации триатлона Азербайджана. Уверен, что гонка IRONMAN 70.3 Baku, которая впервые пройдет в нашей стране, будет организована на высоком уровне».

IRONMAN 70.3 проводится Всемирной корпорацией триатлона и состоит из трех этапов - плавание (1,9 км), велоспорт (90,1 км) и бег (21,1 км).

Ежегодно организуется более 160 соревнований IRONMAN, которые собирают более 250 тысяч участников из 200 стран мира. Количество участников ежегодно растет на 10–15 процентов. IRONMAN, впервые организованный в 1978 году, - одно из самых популярных спортивных событий в мире.

Наряду с основной гонкой, в Баку будет организован Fun Run - развлекательный забег на 5 км для любителей, а также IRONKIDS для детей от 3 до 15 лет, которые пробегут 500 метров.

В рамках основного соревнования в Баку участники проплывут 1,9 км вдоль берега Каспийского моря неподалеку от «Кристалл Холла». Веломаршрут протяженностью 90,1 км будет состоять из двух кругов. Сначала спортсмены проедут по центральным улицам Баку, а затем проследуют в северном направлении. Далее - бег. Полумарафон (21,1 км) будет состоять из трех кругов (по 7 км каждый). Беговая трасса включит в себя и улицы Ичеришехер, а финишируют участники на Приморском бульваре при поддержке тысяч зрителей. 

Регистрация стартует 23 октября.

По мнению Фарида Фархадзаде, IRONMAN привлечет в Азербайджан еще больше туристов.

«Ожидается 2500 участников. В соревнованиях также примут участие женщины и люди старшего возраста. Эта гонка создаст для нас большие возможности. В будущем мы сможем провести в Баку полноценный IRONMAN», - заявил президент Федерации.

Месседж британской разведки Эрдогану
Месседж британской разведки Эрдогану наш комментарий; все еще актуально
16:43 6544
У Украины может появиться новое оружие для ударов по России
У Украины может появиться новое оружие для ударов по России по словам Зеленского
20:53 1382
Генерал Шаманов раскритиковал власти Чечни. Кадыров призвал отправить его под трибунал
Генерал Шаманов раскритиковал власти Чечни. Кадыров призвал отправить его под трибунал
20:31 2516
Кямран «Мамоня», который вертит миллиардами в Европе
Кямран «Мамоня», который вертит миллиардами в Европе громкое дело
13:29 11067
Подробности переговоров Алиева и Макрона
Подробности переговоров Алиева и Макрона фото; новость дополнена 19:14
19:14 4621
Кремль пригрозил «адекватным ответом», если Киев получит Tomahawk
Кремль пригрозил «адекватным ответом», если Киев получит Tomahawk обновлено 19:09
19:09 5105
Алиев рассказал премьеру Нидерландов о мире с Арменией
Алиев рассказал премьеру Нидерландов о мире с Арменией фото
18:57 1188
Передача Украине разведданных для ударов по России. Белый дом молчит
Передача Украине разведданных для ударов по России. Белый дом молчит обновлено 18:43
18:43 4254
Решение ФИФА: чемпионат мира по футболу пройдет в Азербайджане и Узбекистане
Решение ФИФА: чемпионат мира по футболу пройдет в Азербайджане и Узбекистане срочно в номер
17:32 6985
Встреча Алиева и Зеленского
Встреча Алиева и Зеленского фото; новость дополнена 18:10
18:10 5400
Генералов будут стричь, брить и заставлять подтягиваться на перекладине
Генералов будут стричь, брить и заставлять подтягиваться на перекладине наша корреспонденция
09:45 7109

ЭТО ВАЖНО

Месседж британской разведки Эрдогану
Месседж британской разведки Эрдогану наш комментарий; все еще актуально
16:43 6544
У Украины может появиться новое оружие для ударов по России
У Украины может появиться новое оружие для ударов по России по словам Зеленского
20:53 1382
Генерал Шаманов раскритиковал власти Чечни. Кадыров призвал отправить его под трибунал
Генерал Шаманов раскритиковал власти Чечни. Кадыров призвал отправить его под трибунал
20:31 2516
Кямран «Мамоня», который вертит миллиардами в Европе
Кямран «Мамоня», который вертит миллиардами в Европе громкое дело
13:29 11067
Подробности переговоров Алиева и Макрона
Подробности переговоров Алиева и Макрона фото; новость дополнена 19:14
19:14 4621
Кремль пригрозил «адекватным ответом», если Киев получит Tomahawk
Кремль пригрозил «адекватным ответом», если Киев получит Tomahawk обновлено 19:09
19:09 5105
Алиев рассказал премьеру Нидерландов о мире с Арменией
Алиев рассказал премьеру Нидерландов о мире с Арменией фото
18:57 1188
Передача Украине разведданных для ударов по России. Белый дом молчит
Передача Украине разведданных для ударов по России. Белый дом молчит обновлено 18:43
18:43 4254
Решение ФИФА: чемпионат мира по футболу пройдет в Азербайджане и Узбекистане
Решение ФИФА: чемпионат мира по футболу пройдет в Азербайджане и Узбекистане срочно в номер
17:32 6985
Встреча Алиева и Зеленского
Встреча Алиева и Зеленского фото; новость дополнена 18:10
18:10 5400
Генералов будут стричь, брить и заставлять подтягиваться на перекладине
Генералов будут стричь, брить и заставлять подтягиваться на перекладине наша корреспонденция
09:45 7109
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться