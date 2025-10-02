2500 «Железных людей» в Баку: проплывут около «Кристалл Холла», пробегут по «Ичеришехер»

В следующем году в Азербайджане впервые пройдут знаменитые соревнования Ironman («Железный человек»). Об этом на прошедшей накануне пресс-конференции объявил президент Федерации триатлона Азербайджана Фарид Фархадзаде.

Соревнование под названием IRONMAN 70.3 BAKU состоится 5-6 сентября 2026 года. В мероприятии, помимо Фарида Фархадзаде, приняли участие министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, вице-президент и гендиректор группы IRONMAN Томас Вейе Ольсен, представитель по развитию бизнеса Альберт Гаррига, региональный директор Хенрик Бровелл, обладатель эксклюзивной лицензии на проведение IRONMAN в СНГ Нурлан Абдуов. «Мы рады сообщить о проведении первой гонки IRONMAN 70.3 Baku, - говорит Фарид Фархадзаде. - Эта гонка станет не только проявлением выносливости и преодоления трудностей, но и вызовет то, что мы называем «бесконечной радостью». Спортсмены увидят современность Баку через великолепные виды города, проникнутся духом Старого города и пересекут финишную черту на закате, получив незабываемые впечатления от гонки. Хочу отметить, что IRONMAN 70.3 Baku станет единственной официальной гонкой в странах СНГ. Я очень рад привезти в нашу страну такую международную и престижную серию. Мечта каждого триатлета – участвовать в гонке IRONMAN в своей стране, и мы гордимся тем, что осуществили эту мечту. Как вы знаете, благодаря вниманию президента Ильхама Алиева к спорту, в нашей стране создана великолепная спортивная инфраструктура, созданы условия для проведения международных соревнований, и развитию спорта придается особое значение. Благодаря этой поддержке у нас есть возможность еще больше популяризировать триатлон в нашей стране и привлечь серии IRONMAN в Азербайджан. В то же время я хотел бы поблагодарить Министерство молодежи и спорта и лично министра молодежи и спорта Фарида Гаибова за поддержку и сотрудничество».

В свою очередь, министр выразил уверенность, что соревнование IRONMAN 70.3 Baku будет организовано на самом высоком уровне. «По инициативе главы государства спорт в Азербайджане - одно из основных направлений государственной политики, - говорит Фарид Гаибов. - В различных регионах страны построены современные спортивные комплексы, а организация международных соревнований внесла значительный вклад в признание Азербайджана как спортивной державы в мире. В следующем году в Баку пройдет множество престижных спортивных мероприятий. Триатлон – очень интересный вид спорта, вызывающий большой интерес, особенно среди детей. Поэтому выражаю благодарность Федерации триатлона Азербайджана. Уверен, что гонка IRONMAN 70.3 Baku, которая впервые пройдет в нашей стране, будет организована на высоком уровне».