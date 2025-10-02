Путин бросает вызов: «Идите и разберитесь с этим бумажным тигром...»

Путин прокомментировал слова президента США Дональда Трампа про «бумажного тигра» и призвал попробовать с этим «тигром» «разобраться», передает «Коммерсант».

Сейчас российская армия — «одна из самых боеспособных» в мире, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Бумажный тигр? Ну идите тогда и разберитесь с этим бумажным тигром. ...Если мы воюем со всем блоком НАТО и так двигаемся, продвигаемся, уверенно себя чувствуем, и, значит, это «бумажный тигр», что тогда сама НАТО, она что тогда из себя представляет?» — сказал Путин.

Он отметил, что спокойно относится к таким высказываниям, предположив, что они могли быть сделаны «с иронией».

Это первая публичная реакция Путина на заявление Дональда Трампа. Американский лидер в своей соцсети Truth Social написал, что Украина способна вернуть все свои территории, поскольку Россия оказалась «бумажным тигром» с серьезными экономическими проблемами.

По утверждению президента РФ, потери ВСУ за сентябрь составили 44 700 человек. При этом потери российской армии кратно меньше. Российские войска продвигаются практически по всей линии боевого соприкосновения в Украине, заявил президент РФ. «У нас практически по всей линии боевого соприкосновения наши войска уверенно идут вперед, — сказал он. — И везде российские войска уверенно, хочу это подчеркнуть, удерживают стратегическую инициативу».

По словам Путина, российская группировка «Запад» взяла под контроль почти две трети Купянска. Российские войска уже в центре города, добавил он.

Путин также заявил, что войны можно было избежать, если бы Украину «не превратили в разрушительный инструмент в чужих руках». «Если бы не использовали для этого Североатлантический блок, который продвигается к нашим границам, если бы Украина сохранила, в конце концов, независимость, свой реальный суверенитет», — сказал Путин.

Российский лидер выразил благодарность странам, прилагавшим в последние годы усилия по урегулированию конфликта, назвав в числе прочих Беларусь и Северную Корею.

Ответственность за то, что война продолжается, он возложил на Европу. «Пока, к сожалению, прекратить боевые действия не удалось. Но ответственность за это лежит не на большинстве, а на меньшинстве, прежде всего — на Европе, которая постоянно эскалирует конфликт», — добавил Путин.

Президент РФ считает, что Россия никогда не проявит слабость: «Если у кого-то все же появится желание потягаться с нами в военной сфере — как у нас говорят: «вольному — воля», пусть пробуют. Россия не раз доказывала: когда появляется угроза безопасности, миру, спокойствию наших граждан, нашему суверенитету и самой государственности, мы отвечаем быстро. Не нужно провоцировать».

По его словам, Россия сама «не инициировала военных противостояний». Сейчас наблюдается «милитаризация Европы», заявил Путин, добавив, что ответ на это со стороны Москвы будет «очень убедителен».

Президент РФ сказал, что войны в Украине не было бы вообще, если в то время у власти в США был Дональд Трамп, дословно повторив одну из любимых реплик президента США.

Путин также сказал, что восстановление полноформатных отношений с США — один из национальных интересов России.