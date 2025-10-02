Путин рассказал, сколько Россия заработала от продажи урана Америке

США продолжают покупать у России уран, Москва является вторым по объемам поставщиком и заработала около $800 млн за полгода, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай». Его заявления приводит РБК.

Путин указал, что США — крупнейшая держава по производству энергии на атомных станциях, у России объемы меньше. Москва — не крупнейший поставщик ядерного топлива для США, первое место — у одной американо-европейской компании, которая покрывает 60% потребностей Штатов в уране.

«Россия является вторым по величине поставщиком урана на американский рынок, примерно мы поставляем 25%. В прошлом году ...мы заработали... около $800 млн, $750 где-то, $760 млн. За первое полугодие текущего года мы продали в США урана более чем на $800 млн, и думаю, что по результатам этого года, 2025-го, это будет свыше миллиарда, где-то $1 млрд $200 млн», — сказал Путин.

Ранее Bloomberg со ссылкой на данные Министерства энергетики США сообщало, что в 2024 году Россия сохранила статус крупнейшего поставщика топлива для атомных реакторов в США. Согласно данным Управления энергетической информации, на российское топливо пришлось 20 процентов обогащенного урана, который использовался в американских коммерческих реакторах. В сентябре министр энергетики США Крис Райт заявил, что страна еще не готова полностью отказаться от российского урана из-за высокой зависимости от поставок из РФ. По данным Bloomberg, в настоящее время Россия поставляет около четверти обогащенного урана, необходимого для 94 американских ядерных реакторов, которые генерируют примерно пятую часть электроэнергии в США.