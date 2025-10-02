Военный лидер ХАМАС отвергает план Трампа

Аль-Хадад считает, что план был разработан с целью положить конец ХАМАС, независимо от того, примет его организация или нет, и поэтому полон решимости продолжать борьбу.

Глава военного крыла ХАМАС в секторе Газа Изз ад-Дин аль-Хадад заявил посредникам, что не согласен с планом США по прекращению огня в палестинском анклаве, сообщает BBC со ссылкой на источники.

Как сообщает BBC, в течение последних двух суток посредники пытаются убедить представителей ХАМАС принять соглашение. ХАМАС потребовал внесения «поправок», которые позволят группировке не потерять ни оружие, ни контроль над сектором Газа, но на такие поправки не согласятся ни Израиль, ни США.

Источники, близкие к ХАМАС, сообщили о наметившемся расколе в движении в процессе обсуждения плана Трампа. «На данный момент внутри ХАМАС существуют две точки зрения: первая – это безоговорочное одобрение плана, поскольку главное – это обещанное Трампом прекращение огня при условии, что посредники гарантируют реализацию Израилем плана», – сообщил источник, пожелавший остаться анонимным.

«Есть и другая позиция: ее сторонники отвергают разоружение и высылку палестинских граждан из Газы», – заявил тот же источник. Он утверждает, что сторонники второй позиции, в том числе и боевое крыло ХАМАС, выступают против того, чтобы их «деятельность» была криминализирована.