Алиев лично поздравил Санду: Эти выборы отражают волю молдавского народа
Военный лидер ХАМАС отвергает план Трампа

2 октября 2025, 22:15 982

Глава военного крыла ХАМАС в секторе Газа Изз ад-Дин аль-Хадад заявил посредникам, что не согласен с планом США по прекращению огня в палестинском анклаве, сообщает BBC со ссылкой на источники.

Аль-Хадад считает, что план был разработан с целью положить конец ХАМАС, независимо от того, примет его организация или нет, и поэтому полон решимости продолжать борьбу.

Как сообщает BBC, в течение последних двух суток посредники пытаются убедить представителей ХАМАС принять соглашение. ХАМАС потребовал внесения «поправок», которые позволят группировке не потерять ни оружие, ни контроль над сектором Газа, но на такие поправки не согласятся ни Израиль, ни США.

Источники, близкие к ХАМАС, сообщили о наметившемся расколе в движении в процессе обсуждения плана Трампа. «На данный момент внутри ХАМАС существуют две точки зрения: первая – это безоговорочное одобрение плана, поскольку главное – это обещанное Трампом прекращение огня при условии, что посредники гарантируют реализацию Израилем плана», – сообщил источник, пожелавший остаться анонимным.

«Есть и другая позиция: ее сторонники отвергают разоружение и высылку палестинских граждан из Газы», – заявил тот же источник. Он утверждает, что сторонники второй позиции, в том числе и боевое крыло ХАМАС, выступают против того, чтобы их «деятельность» была криминализирована.

Путин заявил о готовности сбивать Tomahawk
Путин заявил о готовности сбивать Tomahawk обновлено 23:43
2 октября 2025, 23:43 6727
Месседж британской разведки Эрдогану
Месседж британской разведки Эрдогану наш комментарий; все еще актуально
2 октября 2025, 16:43 7775
У Украины может появиться новое оружие для ударов по России
У Украины может появиться новое оружие для ударов по России по словам Зеленского
2 октября 2025, 20:53 2767
Генерал Шаманов раскритиковал власти Чечни. Кадыров призвал отправить его под трибунал
Генерал Шаманов раскритиковал власти Чечни. Кадыров призвал отправить его под трибунал
2 октября 2025, 20:31 4498
Кямран «Мамоня», который вертит миллиардами в Европе
Кямран «Мамоня», который вертит миллиардами в Европе громкое дело
2 октября 2025, 13:29 12078
Подробности переговоров Алиева и Макрона
Подробности переговоров Алиева и Макрона фото; новость дополнена 19:14
2 октября 2025, 19:14 5881
Алиев рассказал премьеру Нидерландов о мире с Арменией
Алиев рассказал премьеру Нидерландов о мире с Арменией фото
2 октября 2025, 18:57 1592
Передача Украине разведданных для ударов по России. Белый дом молчит
Передача Украине разведданных для ударов по России. Белый дом молчит обновлено 18:43
2 октября 2025, 18:43 4706
Решение ФИФА: чемпионат мира по футболу пройдет в Азербайджане и Узбекистане
Решение ФИФА: чемпионат мира по футболу пройдет в Азербайджане и Узбекистане срочно в номер
2 октября 2025, 17:32 8256
Встреча Алиева и Зеленского
Встреча Алиева и Зеленского фото; новость дополнена 18:10
2 октября 2025, 18:10 6433
Генералов будут стричь, брить и заставлять подтягиваться на перекладине
Генералов будут стричь, брить и заставлять подтягиваться на перекладине наша корреспонденция
2 октября 2025, 09:45 7523

