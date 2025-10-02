USD 1.7000
Алиев лично поздравил Санду: Эти выборы отражают волю молдавского народа
Алиев лично поздравил Санду: Эти выборы отражают волю молдавского народа

Крупнейший в истории Венгрии контракт: Будапешт будет покупать французский газ

2 октября 2025, 22:29

Венгрия подписала с французской компанией Engie крупнейший в истории страны контракт на закупку сжиженного природного газа, пишет Reuters.

Агентство отмечает, что это уже второе соглашение за два последних месяца, которое диверсифицирует поставки страны и снижает зависимость от России в плане энергоносителей.

В четверг венгерская газовая компания MVM CEEnergy договорилась закупать у Engie 400 млн кубометров газа ежегодно с 2028 по 2038 год. Учитывая, что Венгрия потребляет около 8 млрд кубометров газа в год, новый контракт покроет 5% ее потребностей. Ранее страна заключила аналогичную сделку с Shell на 200 млн кубометров в год с января 2026 года, которые покроют 2,5% ее потребностей в газе.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил на церемонии подписания контракта с Engie, что это самый долгосрочный договор на поставку СПГ в истории страны, который станет «опорой энергетической безопасности». Он при этом подчеркнул: «Диверсификация для нас не означает, что мы заменяем существующие, хорошо функционирующие отношения поставок на другие».

Reuters напоминает, что Венгрия и Словакия отвергли планы Еврокомиссии по отказу от российского газа и других энергоносителей. Сийярто отметил, что страна не принимает давления или принуждения в этом вопросе. Венгрия заключила 15-летний контракт с Россией в 2021 году на закупку 4,5 млрд кубометров газа ежегодно и увеличила объемы в прошлом году, импортировав около 7,5 млрд кубометров российского газа по трубопроводу «Турецкий поток».

В конце сентября глава Министерства энергетики США Крис Райт заявил о готовности Америки полностью заместить российские энергоносители, поставляемые в Европу.

Путин заявил о готовности сбивать Tomahawk
Путин заявил о готовности сбивать Tomahawk обновлено 23:43
2 октября 2025, 23:43 6729
Месседж британской разведки Эрдогану
Месседж британской разведки Эрдогану наш комментарий; все еще актуально
2 октября 2025, 16:43 7776
У Украины может появиться новое оружие для ударов по России
У Украины может появиться новое оружие для ударов по России по словам Зеленского
2 октября 2025, 20:53 2767
Генерал Шаманов раскритиковал власти Чечни. Кадыров призвал отправить его под трибунал
Генерал Шаманов раскритиковал власти Чечни. Кадыров призвал отправить его под трибунал
2 октября 2025, 20:31 4499
Кямран «Мамоня», который вертит миллиардами в Европе
Кямран «Мамоня», который вертит миллиардами в Европе громкое дело
2 октября 2025, 13:29 12080
Подробности переговоров Алиева и Макрона
Подробности переговоров Алиева и Макрона фото; новость дополнена 19:14
2 октября 2025, 19:14 5882
Алиев рассказал премьеру Нидерландов о мире с Арменией
Алиев рассказал премьеру Нидерландов о мире с Арменией фото
2 октября 2025, 18:57 1593
Передача Украине разведданных для ударов по России. Белый дом молчит
Передача Украине разведданных для ударов по России. Белый дом молчит обновлено 18:43
2 октября 2025, 18:43 4707
Решение ФИФА: чемпионат мира по футболу пройдет в Азербайджане и Узбекистане
Решение ФИФА: чемпионат мира по футболу пройдет в Азербайджане и Узбекистане срочно в номер
2 октября 2025, 17:32 8257
Встреча Алиева и Зеленского
Встреча Алиева и Зеленского фото; новость дополнена 18:10
2 октября 2025, 18:10 6433
Генералов будут стричь, брить и заставлять подтягиваться на перекладине
Генералов будут стричь, брить и заставлять подтягиваться на перекладине наша корреспонденция
2 октября 2025, 09:45 7523

