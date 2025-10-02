Крупнейший в истории Венгрии контракт: Будапешт будет покупать французский газ

Агентство отмечает, что это уже второе соглашение за два последних месяца, которое диверсифицирует поставки страны и снижает зависимость от России в плане энергоносителей.

В четверг венгерская газовая компания MVM CEEnergy договорилась закупать у Engie 400 млн кубометров газа ежегодно с 2028 по 2038 год. Учитывая, что Венгрия потребляет около 8 млрд кубометров газа в год, новый контракт покроет 5% ее потребностей. Ранее страна заключила аналогичную сделку с Shell на 200 млн кубометров в год с января 2026 года, которые покроют 2,5% ее потребностей в газе.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил на церемонии подписания контракта с Engie, что это самый долгосрочный договор на поставку СПГ в истории страны, который станет «опорой энергетической безопасности». Он при этом подчеркнул: «Диверсификация для нас не означает, что мы заменяем существующие, хорошо функционирующие отношения поставок на другие».

Reuters напоминает, что Венгрия и Словакия отвергли планы Еврокомиссии по отказу от российского газа и других энергоносителей. Сийярто отметил, что страна не принимает давления или принуждения в этом вопросе. Венгрия заключила 15-летний контракт с Россией в 2021 году на закупку 4,5 млрд кубометров газа ежегодно и увеличила объемы в прошлом году, импортировав около 7,5 млрд кубометров российского газа по трубопроводу «Турецкий поток».

В конце сентября глава Министерства энергетики США Крис Райт заявил о готовности Америки полностью заместить российские энергоносители, поставляемые в Европу.