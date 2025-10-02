Азербайджанский бизнесмен отвечает на обвинения

Азербайджанский предприниматель, много лет работающий в сфере ювелирного дела, туризма, питания и косметики, заявил, что за беспочвенными обвинениями стоят провокационные мотивы. В качестве председателя Совета директоров RİV Holding он руководит международной экспансией и стратегическими инвестициями компании.

В пресс-службе RİV Holding сообщили нашему сайту, что бизнес-деятельность Джавида Ибрагимова не является новой - предпринимательством он занимается с начала 2016 года: «Некоторые утверждения в СМИ о том, что в течение последнего года я приобрел собственность и бренды, не соответствуют действительности: на самом деле бренды и активы формировались более десяти лет. Компания RİV, развиваясь, превратилась в RİV Holding; холдинг осуществляет деятельность не только в Турции, но и в Лондоне, Дубае и Женеве.

Ключевые проекты: сотрудничество с Tiffany & Co. (Zorlu AVM), Collection Point (Parlak Mücevherat) — филиалы в Zorlu и Emaar (90 турецких дизайнеров), Skyfall Travel, Tommi Brasserie (Tommi Food & Hospitality), Collection Jewelry (Beymen), эксклюзивное дистрибьюторство Stephen Webster в Турции, MASC Cosmetics (Анкара; 5 000 м²; производственная мощность 2 млн единиц в месяц).

Наша цель — правильно информировать общественность и выявить провокационные мотивы, стоящие за беспочвенными обвинениями. Их задача — нанести удар по репутации, международным партнерствам и инвестиционным проектам, созданным годами, и систематически ослабить наш имидж. Наша компания более десяти лет работает, руководствуясь принципами честности и прозрачности.

Личные знакомства могут существовать, однако эти лица не имеют отношения к нашему бизнесу, сотрудничеству и операциям. Эти отношения носят исключительно частный характер. Обвинения, связанные со служебными автомобилями чиновников, также безосновательны. Нет правовых оснований и для упоминания имен лиц, указанных в публикации. Кроме того, участие Джавида Ибрагимова в якобы «контрабандных» схемах — голословно.

Мы считаем, что распространяемые фейковые новости являются скоординированной провокацией мафиозных сетей. Истина откроется в суде. Мы продолжим защищать свои права законным путем».