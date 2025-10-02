USD 1.7000
EUR 1.9952
RUB 2.0763
Подписаться на уведомления
Алиев лично поздравил Санду: Эти выборы отражают волю молдавского народа
Новость дня
Алиев лично поздравил Санду: Эти выборы отражают волю молдавского народа

Азербайджанский бизнесмен отвечает на обвинения

2 октября 2025, 23:23 1104

Председатель Совета директоров RİV Holding Джавид Ибрагимов Энвер прокомментировал новости, опубликованные в местных СМИ.

Азербайджанский предприниматель, много лет работающий в сфере ювелирного дела, туризма, питания и косметики, заявил, что за беспочвенными обвинениями стоят провокационные мотивы. В качестве председателя Совета директоров RİV Holding он руководит международной экспансией и стратегическими инвестициями компании.

В пресс-службе RİV Holding сообщили нашему сайту, что бизнес-деятельность Джавида Ибрагимова не является новой - предпринимательством он занимается с начала 2016 года: «Некоторые утверждения в СМИ о том, что в течение последнего года я приобрел собственность и бренды, не соответствуют действительности: на самом деле бренды и активы формировались более десяти лет. Компания RİV, развиваясь, превратилась в RİV Holding; холдинг осуществляет деятельность не только в Турции, но и в Лондоне, Дубае и Женеве.

Ключевые проекты: сотрудничество с Tiffany & Co. (Zorlu AVM), Collection Point (Parlak Mücevherat) — филиалы в Zorlu и Emaar (90 турецких дизайнеров), Skyfall Travel, Tommi Brasserie (Tommi Food & Hospitality), Collection Jewelry (Beymen), эксклюзивное дистрибьюторство Stephen Webster в Турции, MASC Cosmetics (Анкара; 5 000 м²; производственная мощность 2 млн единиц в месяц).

Наша цель — правильно информировать общественность и выявить провокационные мотивы, стоящие за беспочвенными обвинениями. Их задача — нанести удар по репутации, международным партнерствам и инвестиционным проектам, созданным годами, и систематически ослабить наш имидж. Наша компания более десяти лет работает, руководствуясь принципами честности и прозрачности.

Личные знакомства могут существовать, однако эти лица не имеют отношения к нашему бизнесу, сотрудничеству и операциям. Эти отношения носят исключительно частный характер. Обвинения, связанные со служебными автомобилями чиновников, также безосновательны. Нет правовых оснований и для упоминания имен лиц, указанных в публикации. Кроме того, участие Джавида Ибрагимова в якобы «контрабандных» схемах — голословно.

Мы считаем, что распространяемые фейковые новости являются скоординированной провокацией мафиозных сетей. Истина откроется в суде. Мы продолжим защищать свои права законным путем».

Отметим, что в СМИ ранее появились обвинения в адрес Дж.Ибрагимова о причастности к мошенничеству на 250 миллионов.

Напомним, RİV Holding работает в различных секторах: заводы, рестораны, продажа золота и бриллиантов мировых брендов и др.

Путин заявил о готовности сбивать Tomahawk
Путин заявил о готовности сбивать Tomahawk обновлено 23:43
2 октября 2025, 23:43 6731
Месседж британской разведки Эрдогану
Месседж британской разведки Эрдогану наш комментарий; все еще актуально
2 октября 2025, 16:43 7777
У Украины может появиться новое оружие для ударов по России
У Украины может появиться новое оружие для ударов по России по словам Зеленского
2 октября 2025, 20:53 2767
Генерал Шаманов раскритиковал власти Чечни. Кадыров призвал отправить его под трибунал
Генерал Шаманов раскритиковал власти Чечни. Кадыров призвал отправить его под трибунал
2 октября 2025, 20:31 4502
Кямран «Мамоня», который вертит миллиардами в Европе
Кямран «Мамоня», который вертит миллиардами в Европе громкое дело
2 октября 2025, 13:29 12081
Подробности переговоров Алиева и Макрона
Подробности переговоров Алиева и Макрона фото; новость дополнена 19:14
2 октября 2025, 19:14 5882
Алиев рассказал премьеру Нидерландов о мире с Арменией
Алиев рассказал премьеру Нидерландов о мире с Арменией фото
2 октября 2025, 18:57 1593
Передача Украине разведданных для ударов по России. Белый дом молчит
Передача Украине разведданных для ударов по России. Белый дом молчит обновлено 18:43
2 октября 2025, 18:43 4707
Решение ФИФА: чемпионат мира по футболу пройдет в Азербайджане и Узбекистане
Решение ФИФА: чемпионат мира по футболу пройдет в Азербайджане и Узбекистане срочно в номер
2 октября 2025, 17:32 8258
Встреча Алиева и Зеленского
Встреча Алиева и Зеленского фото; новость дополнена 18:10
2 октября 2025, 18:10 6433
Генералов будут стричь, брить и заставлять подтягиваться на перекладине
Генералов будут стричь, брить и заставлять подтягиваться на перекладине наша корреспонденция
2 октября 2025, 09:45 7524

ЭТО ВАЖНО

Путин заявил о готовности сбивать Tomahawk
Путин заявил о готовности сбивать Tomahawk обновлено 23:43
2 октября 2025, 23:43 6731
Месседж британской разведки Эрдогану
Месседж британской разведки Эрдогану наш комментарий; все еще актуально
2 октября 2025, 16:43 7777
У Украины может появиться новое оружие для ударов по России
У Украины может появиться новое оружие для ударов по России по словам Зеленского
2 октября 2025, 20:53 2767
Генерал Шаманов раскритиковал власти Чечни. Кадыров призвал отправить его под трибунал
Генерал Шаманов раскритиковал власти Чечни. Кадыров призвал отправить его под трибунал
2 октября 2025, 20:31 4502
Кямран «Мамоня», который вертит миллиардами в Европе
Кямран «Мамоня», который вертит миллиардами в Европе громкое дело
2 октября 2025, 13:29 12081
Подробности переговоров Алиева и Макрона
Подробности переговоров Алиева и Макрона фото; новость дополнена 19:14
2 октября 2025, 19:14 5882
Алиев рассказал премьеру Нидерландов о мире с Арменией
Алиев рассказал премьеру Нидерландов о мире с Арменией фото
2 октября 2025, 18:57 1593
Передача Украине разведданных для ударов по России. Белый дом молчит
Передача Украине разведданных для ударов по России. Белый дом молчит обновлено 18:43
2 октября 2025, 18:43 4707
Решение ФИФА: чемпионат мира по футболу пройдет в Азербайджане и Узбекистане
Решение ФИФА: чемпионат мира по футболу пройдет в Азербайджане и Узбекистане срочно в номер
2 октября 2025, 17:32 8258
Встреча Алиева и Зеленского
Встреча Алиева и Зеленского фото; новость дополнена 18:10
2 октября 2025, 18:10 6433
Генералов будут стричь, брить и заставлять подтягиваться на перекладине
Генералов будут стричь, брить и заставлять подтягиваться на перекладине наша корреспонденция
2 октября 2025, 09:45 7524
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться