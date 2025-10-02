Оппозиция Грузии готовит крупный митинг. Власти предупредили

Мэрия Тбилиси отказала организаторам протестной акции, планируемой параллельно местным выборам 4 октября, в установке четырех сцен в центре города, санкционировав только одну. Как пишут «Новости Грузии», это следует из обнародованного ответа мэрии в ответ на запрос лидера общественного движения «Проспект Руставели» Пааты Бурчуладзе.

«Заявителю было сообщено, что организаторам собрания следует разместить сцену только в одном месте таким образом, чтобы это не препятствовало движению транспорта и не мешало функционированию различных объектов на территории», – заявили в мэрии грузинской столицы.

Чиновники напомнили: в день выборов нельзя мешать передвижению избирателей на участках и в радиусе 100 метров от них. Участки также должны быть свободны от скопления людей. В мэрии предупредили о «законных мерах» в случае нарушений.

Бурчуладзе же призвал власти «не бояться»: «Мы идем с миром, мы не будем нарушать закон, мы миролюбивые люди, которые хотят, чтобы страна была свободной».

Оппоненты власти называют акцию «мирной революцией». В «Грузинской мечте» заявляют, что ответят «по всей строгости закона» на любые нарушения.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе призвал не совершать противозаконных действий во время выборов 4 октября. Кобахидзе отметил, что граждане имеют право на мирные собрания, но в случае насилия или нарушения закона будут приняты жесткие ответные меры.