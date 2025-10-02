USD 1.7000
Алиев лично поздравил Санду: Эти выборы отражают волю молдавского народа
Алиев лично поздравил Санду: Эти выборы отражают волю молдавского народа

Оппозиция Грузии готовит крупный митинг. Власти предупредили

2 октября 2025, 23:29 398

Мэрия Тбилиси отказала организаторам протестной акции, планируемой параллельно местным выборам 4 октября, в установке четырех сцен в центре города, санкционировав только одну. Как пишут «Новости Грузии», это следует из обнародованного ответа мэрии в ответ на запрос лидера общественного движения «Проспект Руставели» Пааты Бурчуладзе.

«Заявителю было сообщено, что организаторам собрания следует разместить сцену только в одном месте таким образом, чтобы это не препятствовало движению транспорта и не мешало функционированию различных объектов на территории», – заявили в мэрии грузинской столицы.

Чиновники напомнили: в день выборов нельзя мешать передвижению избирателей на участках и в радиусе 100 метров от них. Участки также должны быть свободны от скопления людей. В мэрии предупредили о «законных мерах» в случае нарушений.

Бурчуладзе же призвал власти «не бояться»: «Мы идем с миром, мы не будем нарушать закон, мы миролюбивые люди, которые хотят, чтобы страна была свободной».

Оппоненты власти называют акцию «мирной революцией». В «Грузинской мечте» заявляют, что ответят «по всей строгости закона» на любые нарушения.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе призвал не совершать противозаконных действий во время выборов 4 октября. Кобахидзе отметил, что граждане имеют право на мирные собрания, но в случае насилия или нарушения закона будут приняты жесткие ответные меры.

Путин заявил о готовности сбивать Tomahawk
Путин заявил о готовности сбивать Tomahawk обновлено 23:43
2 октября 2025, 23:43 6732
Месседж британской разведки Эрдогану
Месседж британской разведки Эрдогану наш комментарий; все еще актуально
2 октября 2025, 16:43 7778
У Украины может появиться новое оружие для ударов по России
У Украины может появиться новое оружие для ударов по России по словам Зеленского
2 октября 2025, 20:53 2767
Генерал Шаманов раскритиковал власти Чечни. Кадыров призвал отправить его под трибунал
Генерал Шаманов раскритиковал власти Чечни. Кадыров призвал отправить его под трибунал
2 октября 2025, 20:31 4503
Кямран «Мамоня», который вертит миллиардами в Европе
Кямран «Мамоня», который вертит миллиардами в Европе громкое дело
2 октября 2025, 13:29 12081
Подробности переговоров Алиева и Макрона
Подробности переговоров Алиева и Макрона фото; новость дополнена 19:14
2 октября 2025, 19:14 5883
Алиев рассказал премьеру Нидерландов о мире с Арменией
Алиев рассказал премьеру Нидерландов о мире с Арменией фото
2 октября 2025, 18:57 1593
Передача Украине разведданных для ударов по России. Белый дом молчит
Передача Украине разведданных для ударов по России. Белый дом молчит обновлено 18:43
2 октября 2025, 18:43 4707
Решение ФИФА: чемпионат мира по футболу пройдет в Азербайджане и Узбекистане
Решение ФИФА: чемпионат мира по футболу пройдет в Азербайджане и Узбекистане срочно в номер
2 октября 2025, 17:32 8259
Встреча Алиева и Зеленского
Встреча Алиева и Зеленского фото; новость дополнена 18:10
2 октября 2025, 18:10 6434
Генералов будут стричь, брить и заставлять подтягиваться на перекладине
Генералов будут стричь, брить и заставлять подтягиваться на перекладине наша корреспонденция
2 октября 2025, 09:45 7526

