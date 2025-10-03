USD 1.7000
Алиев лично поздравил Санду: Эти выборы отражают волю молдавского народа
Соратника «серого кардинала» задержали на границе с Украиной

Молдавские пограничники вечером в четверг, 2 октября, задержали Константина Цуцу – бывшего депутата и соратника олигарха Владимира Плахотнюка. Об этом говорится в сообщении Пограничной полиции Молдовы.

Цуцу задержали, «действуя на основании оперативной информации», на пограничном переходе Вулканешты, когда он двигался из Украины.

В Молдове Константин Цуцу проходит по делам о мошенничестве, торговле влиянием, незаконном обогащении и ложным декларациям. Его задержали 22 июля в Греции вместе с Владимиром Плахотнюком. С ними путешествовала уроженка Тирасполя Елизавета Кузнецова — «Мисс Молдова-2019». При обыске на вилле в предместье греческой столицы, где они жили, обнаружили многочисленные документы различных государств. Позже их обоих поместили в местную тюрьму Коридаллос, пишет Nokta.

Позже Цуцу выпустили из тюрьмы, поскольку, в отличие от Плахотнюка, Молдова не объявляла его в розыск по линии Интерпола. В Афинах Цуцу задержали по запросу России в рамках ранее возбужденного дела о незаконном обороте наркотиков. 22 сентября агентство IPN со ссылкой на источники заявило, что Цуцу по поддельным документам прибыл в Приднестровье. Молдавские органы также подозревали, что Цуцу находится на левобережье Днестра. В тот же день его объявили в розыск.

Владимир Плахотнюк, которого СМИ называли «серым кардиналом молдавской политики», 25 сентября, спустя шесть лет после бегства, был экстрадирован из Греции в Молдову.

