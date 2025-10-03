Турция продолжит покупать газ у России

Турция не прекратит закупки природного газа у России, заявил министр энергетики страны Алпарслан Байрактар в интервью телеканалу CNN Turk.

«У нас есть соглашения с Россией, и с приближением зимнего сезона мы не можем сказать нашим гражданам, что газа нет. Нам необходимо получать газ из России, Азербайджана и Туркменистана», — сказал министр, добавив, что Турция закупает энергоносители в соответствии со своими потребностями.

Байрактар сообщил, что в настоящее время ведутся переговоры с Россией по продлению соглашения о поставках газа в Турцию через трубопровод «Голубой поток».