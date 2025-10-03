Израиль блокировал флотилию в Газу: задержаны 400 активистов

Армия обороны Израиля вечером, 2 октября, подтвердила взятие под контроль 41 судна и задержание около 400 активистов флотилии «Сумуд», которая следовала в сторону сектора Газа для прорыва блокады, передают израильские СМИ.
В перехвате, который продолжался примерно 12 часов, участвовали силы израильского военно-морского коммандос «Шайетет 13», спецподразделения «Снапир», а также другие силы ВМС.
Первыми были взяты на абордаж шесть крупных судов флотилии, затем - более мелкие. Около 400 активистов были задержаны и доставлены в порт Ашдода для депортации из Израиля.
תיעוד נוסף: השתלטות כוחות צה״ל על המשט לעזה ״סומוד״ pic.twitter.com/2K5l4KaJuN— זמן אמת (@zmanemet308) October 2, 2025
По данным полиции, более 250 активистов прошли проверку и были переданы Управлению по вопросам народонаселения и иммиграции.
Днем 2 октября МИД Израиля сообщил, что все суда флотилии, за исключением одного, были остановлены. «Ни одна из яхт Hamas-Sumud не добилась успеха в своей попытке войти в зону активных боевых действий или прорвать законную морскую блокаду. Все пассажиры живы и здоровы. Они благополучно направляются в Израиль, откуда будут депортированы в Европу. Последний корабль этой провокационной флотилии остается на расстоянии. Его попытка войти в зону активных боевых действий и прорвать блокаду также будет предотвращена», — сказано в публикации МИД.
ООН, Турция, Бельгия и Испания отреагировали на задержание флотилии, назвав это «нарушением международного права». Бельгия и Испания вызвали послов Израиля для вручения ноты протеста.
🎬 פיגוע, שיגורים לאשדוד והשתלטות על המשט ▪︎ סיכום חדשות יום הכיפורים 📢— חדשות העיר בית שמש (@city_news_bs) October 2, 2025
