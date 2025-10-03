Израиль блокировал флотилию в Газу: задержаны 400 активистов

Армия обороны Израиля вечером, 2 октября, подтвердила взятие под контроль 41 судна и задержание около 400 активистов флотилии «Сумуд», которая следовала в сторону сектора Газа для прорыва блокады, передают израильские СМИ.

В перехвате, который продолжался примерно 12 часов, участвовали силы израильского военно-морского коммандос «Шайетет 13», спецподразделения «Снапир», а также другие силы ВМС.

Первыми были взяты на абордаж шесть крупных судов флотилии, затем - более мелкие. Около 400 активистов были задержаны и доставлены в порт Ашдода для депортации из Израиля.