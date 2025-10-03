USD 1.7000
EUR 1.9952
RUB 2.0763
Алиев лично поздравил Санду: Эти выборы отражают волю молдавского народа
Алиев лично поздравил Санду: Эти выборы отражают волю молдавского народа

Израиль блокировал флотилию в Газу: задержаны 400 активистов

01:07 398

Армия обороны Израиля вечером, 2 октября, подтвердила взятие под контроль 41 судна и задержание около 400 активистов флотилии «Сумуд», которая следовала в сторону сектора Газа для прорыва блокады, передают израильские СМИ.

В перехвате, который продолжался примерно 12 часов, участвовали силы израильского военно-морского коммандос «Шайетет 13», спецподразделения «Снапир», а также другие силы ВМС.

Первыми были взяты на абордаж шесть крупных судов флотилии, затем - более мелкие. Около 400 активистов были задержаны и доставлены в порт Ашдода для депортации из Израиля.

По данным полиции, более 250 активистов прошли проверку и были переданы Управлению по вопросам народонаселения и иммиграции.

Днем 2 октября МИД Израиля сообщил, что все суда флотилии, за исключением одного, были остановлены. «Ни одна из яхт Hamas-Sumud не добилась успеха в своей попытке войти в зону активных боевых действий или прорвать законную морскую блокаду. Все пассажиры живы и здоровы. Они благополучно направляются в Израиль, откуда будут депортированы в Европу. Последний корабль этой провокационной флотилии остается на расстоянии. Его попытка войти в зону активных боевых действий и прорвать блокаду также будет предотвращена», — сказано в публикации МИД.

ООН, Турция, Бельгия и Испания отреагировали на задержание флотилии, назвав это «нарушением международного права». Бельгия и Испания вызвали послов Израиля для вручения ноты протеста.

Суперкомпьютер Микаила Джаббарова
Суперкомпьютер Микаила Джаббарова наш комментарий
02:22 103
Забастовка, ракетные удары, столкновения, пожар…
Забастовка, ракетные удары, столкновения, пожар… объектив haqqin.az
02:12 138
«Томагавков», кажется, не будет
«Томагавков», кажется, не будет обновлено 02:09
02:09 3385
Путин бросает вызов: «Идите и разберитесь с этим бумажным тигром...»
Путин бросает вызов: «Идите и разберитесь с этим бумажным тигром...» новость дополнена
2 октября 2025, 21:20 6082
4 октября в Грузии назначили революцию
4 октября в Грузии назначили революцию наша корреспонденция
2 октября 2025, 17:43 3423
Путин заявил о готовности сбивать Tomahawk
Путин заявил о готовности сбивать Tomahawk обновлено 23:43
2 октября 2025, 23:43 8019
Месседж британской разведки Эрдогану
Месседж британской разведки Эрдогану наш комментарий; все еще актуально
2 октября 2025, 16:43 8276
Генерал Шаманов раскритиковал власти Чечни. Кадыров призвал отправить его под трибунал
Генерал Шаманов раскритиковал власти Чечни. Кадыров призвал отправить его под трибунал
2 октября 2025, 20:31 5300
Кямран «Мамоня», который вертит миллиардами в Европе
Кямран «Мамоня», который вертит миллиардами в Европе громкое дело
2 октября 2025, 13:29 12526
Подробности переговоров Алиева и Макрона
Подробности переговоров Алиева и Макрона фото; новость дополнена 19:14
2 октября 2025, 19:14 6361
Алиев рассказал премьеру Нидерландов о мире с Арменией
Алиев рассказал премьеру Нидерландов о мире с Арменией фото
2 октября 2025, 18:57 1764

