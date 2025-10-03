И вспыхнули протесты: жизнь важнее спорта

Марокко продолжает поддерживать репутацию одной из самых успешных стран Африки по уровню развития футбола. На проходящем нынче чемпионате мира среди молодежных команд ее сборная переиграла сборную Бразилии, обеспечив себе выход из группы, а на минувшем Кубке мира взрослых сборных, который проходил в 2022 году в Катаре, впервые в истории вышла в полуфинал. В этом году Марокко примет у себя Кубок африканских наций, а в 2030 году наряду с Испанией и Португалией станет хозяйкой 24-го чемпионата мира. Дух захватывает! Вот только в Марокко нынче не народные гуляния по поводу победы над Бразилией, а молодежные протесты, и футбольным успехам родины тут совсем не рады. К крупным международным спортивным мероприятиям необходимо соорудить три новых футбольных стадиона и провести реконструкцию половины десятка уже имеющихся, плюс прочая туристическая инфраструктура. На эти проекты правительство выделило 5 миллиардов долларов. Протестующие считают, что в Марокко есть более насущные проблемы и задачи.

Выступления начались в середине сентября в прибрежном городе Агадир из-за возмущения состоянием системы здравоохранения. В городской больнице имени Хасана II на протяжении недели умерло шесть женщин при неудачных операциях кесарева сечения. Ни квалификация медперсонала, ни уровень оборудования не позволяли сохранить жизнь роженицам. Возмущенные люди вышли на улицы. Министр здравоохранения поспешил уволить директора больницы и региональное медицинское руководство, но это не помогло. Протесты перекинулись на другие города, а среди требований появилась отставка премьер-министра Азиза Аханнуша, который по совместительству является мэром Агадира. Больницы, которые не справляются с потоком больных и располагают допотопным оборудованием, - обычная картина в Марокко. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) за 2023 год, в некоторых районах страны на 10 тысяч жителей приходится всего 4,4 медработника при норме в 25. Футбольные успехи на фоне этого катастрофического провала не радуют. Как было написано на плакате одного из протестующих: «Новый стадион? Чудесно, там хотя бы будет медицинская аптечка, в нашей больнице ее нету». Протесты, охватившие больше десятка городов, уже привели к первым жертвам: полиция открыла стрельбу по молодым людям, пытавшимся захватить полицейский участок с имеющимся там оружием.