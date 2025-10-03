USD 1.7000
Алиев лично поздравил Санду: Эти выборы отражают волю молдавского народа
Алиев лично поздравил Санду: Эти выборы отражают волю молдавского народа

Забастовка, ракетные удары, столкновения, пожар…

Афины (Греция). Общенациональная круглосуточная забастовка с требованием повышения заработной платы и отзыва законопроекта об изменении рабочего времени

Газа (Палестина). Семья оплакивает погибшего в результате израильского удара

Гаага (Нидерланды). Столкновения сторонников и противников обустройства центра для беженцев

Харьков (Украина). Пожар на рынке «Барабашово» после российского авиаудара

Бого-Сити (Филиппины). В результате землетрясения магнитудой 6,9 погибли по меньшей мере 69 человек

Джедбург (Шотландия). Суд запретил самопровозглашенному королевству Кубала из трех человек занимать лес близ Джедбурга

Катманду (Непал). Назначенная живой богиня Непала Кумари Арьятара Шакья, идет на руках у своего отца к Кумари Гхар, храмовому дворцу, где она будет жить

Суперкомпьютер Микаила Джаббарова
Суперкомпьютер Микаила Джаббарова наш комментарий
02:22 105
Забастовка, ракетные удары, столкновения, пожар…
Забастовка, ракетные удары, столкновения, пожар… объектив haqqin.az
02:12 139
«Томагавков», кажется, не будет
«Томагавков», кажется, не будет обновлено 02:09
02:09 3386
Путин бросает вызов: «Идите и разберитесь с этим бумажным тигром...»
Путин бросает вызов: «Идите и разберитесь с этим бумажным тигром...» новость дополнена
2 октября 2025, 21:20 6082
4 октября в Грузии назначили революцию
4 октября в Грузии назначили революцию наша корреспонденция
2 октября 2025, 17:43 3423
Путин заявил о готовности сбивать Tomahawk
Путин заявил о готовности сбивать Tomahawk обновлено 23:43
2 октября 2025, 23:43 8020
Месседж британской разведки Эрдогану
Месседж британской разведки Эрдогану наш комментарий; все еще актуально
2 октября 2025, 16:43 8276
Генерал Шаманов раскритиковал власти Чечни. Кадыров призвал отправить его под трибунал
Генерал Шаманов раскритиковал власти Чечни. Кадыров призвал отправить его под трибунал
2 октября 2025, 20:31 5301
Кямран «Мамоня», который вертит миллиардами в Европе
Кямран «Мамоня», который вертит миллиардами в Европе громкое дело
2 октября 2025, 13:29 12527
Подробности переговоров Алиева и Макрона
Подробности переговоров Алиева и Макрона фото; новость дополнена 19:14
2 октября 2025, 19:14 6363
Алиев рассказал премьеру Нидерландов о мире с Арменией
Алиев рассказал премьеру Нидерландов о мире с Арменией фото
2 октября 2025, 18:57 1764

