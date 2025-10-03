Забастовка, ракетные удары, столкновения, пожар…

Афины (Греция). Общенациональная круглосуточная забастовка с требованием повышения заработной платы и отзыва законопроекта об изменении рабочего времени
Газа (Палестина). Семья оплакивает погибшего в результате израильского удара
Гаага (Нидерланды). Столкновения сторонников и противников обустройства центра для беженцев
Харьков (Украина). Пожар на рынке «Барабашово» после российского авиаудара
Бого-Сити (Филиппины). В результате землетрясения магнитудой 6,9 погибли по меньшей мере 69 человек
Джедбург (Шотландия). Суд запретил самопровозглашенному королевству Кубала из трех человек занимать лес близ Джедбурга
Катманду (Непал). Назначенная живой богиня Непала Кумари Арьятара Шакья, идет на руках у своего отца к Кумари Гхар, храмовому дворцу, где она будет жить