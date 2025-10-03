Суперкомпьютер Микаила Джаббарова

Одним из ключевых событий проходящего в Баку форума InMerge Innovation Summit стало заявление министра экономики Азербайджана Михаила Джаббарова о приобретении страной высокопроизводительной вычислительной системы — суперкомпьютера мощностью 1,2 петафлопс (1,2 PFLOPS, или 1,2×10¹⁵ операций с плавающей запятой в секунду). Эта новость знаменует важный поворотный момент в развитии цифровой инфраструктуры страны и формировании национальной экосистемы высокопроизводительных вычислений (HPC).

Как уточнил глава Министерства экономики, вычислительная платформа будет размещена в новом дата-центре, который планируется интегрировать в единую сеть обмена данными. Основной задачей станет повышение точности экономического моделирования и совершенствование качества управленческих решений за счёт анализа в режиме реального времени больших объёмов фактических данных. Напомним, что в рамках Стратегии цифровой трансформации Азербайджана был принят новый технологический стандарт AZS ISO/IEC 42001:2025 «Информационные технологии. Искусственный интеллект. Система управления», который уже включён в Государственный фонд нормативных документов. Соседи по региону — параллельные процессы На фоне заявлений Баку, активность в сфере HPC демонстрирует и Казахстан. В июне 2025 года Министерство цифрового развития Казахстана сообщило об установке суперкомпьютера, заявленного в пресс-релизе, как система производительностью до двух экзафлопс (EFLOPS). Архитектура нового кластера, согласно официальной информации, построена на процессорах NVIDIA H200 и ориентирована на выполнение задач в области искусственного интеллекта, машинного обучения и других направлений вычислений класса HPC+AI. Однако в опубликованных данных присутствует методологическая несостыковка: по состоянию на середину 2025 года в мировом рейтинге Top500 отсутствуют подтверждённые системы уровня 2 EFLOPS. Лидер списка — американский суперкомпьютер Frontier — демонстрирует производительность 1,194 EFLOPS и остаётся единственным сертифицированным участником экзафлопс-класса. С учётом этого, логично предположить, что заявленная мощность казахстанской системы представляет собой ошибку, а ее фактическая производительность, вероятно, находится в диапазоне 1–2 петафлопс, аналогично азербайджанской системе.

Каспийский кластер: зарождающаяся инфраструктура Несмотря на пока еще скромные показатели, технологический вектор и Азербайджана, и Казахстана указывает на стремление к формированию распределённой цифровой экосистемы на базе суперкомпьютерных кластеров. Это особенно актуально на фоне завершения прокладки оптоволоконного кабеля по дну Каспийского моря, обеспечивающего низколатентную и высокоскоростную связность между дата-центрами региона. Примечательно, что в обоих случаях партнёром по созданию вычислительных центров выступает компания Presight, входящая в состав группы G42 — одного из крупнейших технологических холдингов ОАЭ, специализирующегося на инфраструктуре искусственного интеллекта и цифровизации государственного сектора. Таким образом, HPC-сегмент в Азербайджане и Казахстане становится точкой пересечения национальных цифровых стратегий с инвестиционными и технологическими интересами Объединённых Арабских Эмиратов. Это взаимодействие дополняется проектами в сфере возобновляемой энергетики по обе стороны Каспия, формируя комплексную модель устойчивого технологического развития. Южный Кавказ: армянская ИИ-стратегия Армения также обозначила амбиции в сфере цифровой трансформации и ИИ-инфраструктуры. В 2025 году компания NVIDIA заявила о начале сотрудничества с американской стартап-компанией Firebird и правительством Армении. Цель — строительство к 2026 году высокотехнологичной фабрики искусственного интеллекта стоимостью порядка 500 миллионов долларов. Хотя точное расположение объекта пока не разглашается, известно, что архитектура системы будет опираться на масштабные GPU-фермы, содержащие тысячи графических процессоров нового поколения.