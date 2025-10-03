Суперкомпьютер Микаила Джаббарова

Одним из ключевых событий проходящего в Баку форума InMerge Innovation Summit стало заявление министра экономики Азербайджана Михаила Джаббарова о приобретении страной высокопроизводительной вычислительной системы — суперкомпьютера мощностью 1,2 петафлопс (1,2 PFLOPS, или 1,2×10¹⁵ операций с плавающей запятой в секунду).
Эта новость знаменует важный поворотный момент в развитии цифровой инфраструктуры страны и формировании национальной экосистемы высокопроизводительных вычислений (HPC).
Как уточнил глава Министерства экономики, вычислительная платформа будет размещена в новом дата-центре, который планируется интегрировать в единую сеть обмена данными. Основной задачей станет повышение точности экономического моделирования и совершенствование качества управленческих решений за счёт анализа в режиме реального времени больших объёмов фактических данных.
Напомним, что в рамках Стратегии цифровой трансформации Азербайджана был принят новый технологический стандарт AZS ISO/IEC 42001:2025 «Информационные технологии. Искусственный интеллект. Система управления», который уже включён в Государственный фонд нормативных документов.
Соседи по региону — параллельные процессы
На фоне заявлений Баку, активность в сфере HPC демонстрирует и Казахстан. В июне 2025 года Министерство цифрового развития Казахстана сообщило об установке суперкомпьютера, заявленного в пресс-релизе, как система производительностью до двух экзафлопс (EFLOPS). Архитектура нового кластера, согласно официальной информации, построена на процессорах NVIDIA H200 и ориентирована на выполнение задач в области искусственного интеллекта, машинного обучения и других направлений вычислений класса HPC+AI.
Однако в опубликованных данных присутствует методологическая несостыковка: по состоянию на середину 2025 года в мировом рейтинге Top500 отсутствуют подтверждённые системы уровня 2 EFLOPS. Лидер списка — американский суперкомпьютер Frontier — демонстрирует производительность 1,194 EFLOPS и остаётся единственным сертифицированным участником экзафлопс-класса. С учётом этого, логично предположить, что заявленная мощность казахстанской системы представляет собой ошибку, а ее фактическая производительность, вероятно, находится в диапазоне 1–2 петафлопс, аналогично азербайджанской системе.
Каспийский кластер: зарождающаяся инфраструктура
Несмотря на пока еще скромные показатели, технологический вектор и Азербайджана, и Казахстана указывает на стремление к формированию распределённой цифровой экосистемы на базе суперкомпьютерных кластеров. Это особенно актуально на фоне завершения прокладки оптоволоконного кабеля по дну Каспийского моря, обеспечивающего низколатентную и высокоскоростную связность между дата-центрами региона.
Примечательно, что в обоих случаях партнёром по созданию вычислительных центров выступает компания Presight, входящая в состав группы G42 — одного из крупнейших технологических холдингов ОАЭ, специализирующегося на инфраструктуре искусственного интеллекта и цифровизации государственного сектора.
Таким образом, HPC-сегмент в Азербайджане и Казахстане становится точкой пересечения национальных цифровых стратегий с инвестиционными и технологическими интересами Объединённых Арабских Эмиратов. Это взаимодействие дополняется проектами в сфере возобновляемой энергетики по обе стороны Каспия, формируя комплексную модель устойчивого технологического развития.
Южный Кавказ: армянская ИИ-стратегия
Армения также обозначила амбиции в сфере цифровой трансформации и ИИ-инфраструктуры. В 2025 году компания NVIDIA заявила о начале сотрудничества с американской стартап-компанией Firebird и правительством Армении. Цель — строительство к 2026 году высокотехнологичной фабрики искусственного интеллекта стоимостью порядка 500 миллионов долларов. Хотя точное расположение объекта пока не разглашается, известно, что архитектура системы будет опираться на масштабные GPU-фермы, содержащие тысячи графических процессоров нового поколения.
На фоне глобального развития HPC-технологий, постсоветское пространство пока сохраняет умеренные, но растущие позиции. Аналогичное количество систем (семь) зафиксировано у Саудовской Аравии. Среди европейских стран выделяются Германия (36 машин), Япония (32), и Франция (25). Абсолютное доминирование в секторе удерживают США (161 суперкомпьютер) и Китай (104), совместно контролирующие большую часть глобального вычислительного ресурса.
Интересно, что Турция, несмотря на умеренные инвестиции в сферу HPC, располагает двумя системами уровня PFLOPS, что делает её важным игроком в технологическом пространстве.
В сентябре 2025 года был подписан Меморандум о взаимопонимании между азербайджанским Центром анализа и координации Четвёртой промышленной революции (4SIM) и Турецкой ассоциацией политики в области искусственного интеллекта (AIPA). Документ предполагает совместное формирование инициатив в области цифровых услуг, обмен опытом в области цифровой трансформации, а также координацию по ключевым направлениям Четвёртой промышленной революции. Эта связка усиливает позицию тюркских государств как формирующегося технологического кластера в Евразии.
Человеческий капитал и цифровая грамотность
Азербайджан при этом активно инвестирует в цифровое образование. Центр 4SIM заключил соглашение с американской образовательной платформой Coursera, в рамках которого в 2024 году около 10 тысяч азербайджанцев прошли бесплатные курсы по направлениям ИИ, аналитике данных, машинному обучению и цифровой трансформации. Следующий этап программы предполагает обучение десятков тысяч граждан по более чем восьми тысячам онлайн-курсам, охватывающим как технические, так и управленческие аспекты цифровой экономики.
Подобная синхронизация развития инфраструктуры и образовательных программ формирует предпосылки для создания полноценной цифровой экосистемы, в которой государственные, бизнес- и академические структуры начинают действовать согласованно, формируя устойчивую модель национального технологического развития.
Всё это свидетельствует о начале нового этапа — построения на основе сверхмощных вычислений, ИИ-платформ и кадровой самодостаточности «вычислительного суверенитета», что становится неотъемлемой частью цифрового будущего Азербайджанской Республики и региона в целом.