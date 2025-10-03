USD 1.7000
Алиев лично поздравил Санду: Эти выборы отражают волю молдавского народа
Алиев лично поздравил Санду: Эти выборы отражают волю молдавского народа

Американские боевые самолеты у побережья Венесуэлы

Системы противовоздушной обороны Венесуэлы зафиксировали не менее пяти боевых самолетов США вблизи побережья страны, сообщает Bloomberg со ссылкой на министра обороны страны Владимира Падрино.

«Я осуждаю эту военную провокацию перед всем миром. Это большая угроза», — сказал Падрино, не уточнив, когда произошли вылеты и нарушили ли самолеты воздушное пространство Венесуэлы.

По словам Падрино, президент Николас Мадуро отдал распоряжение на ответные действия, но министр обороны не привел подробности.

В начале сентября президент США Дональд Трамп сообщил об уничтожении судна из Венесуэлы, перевозившего наркотики. Тогда были убиты 11 членов венесуэльского наркокартеля Tren de Aragua, который Вашингтон внес в список террористических организаций. Госсекретарь Марко Рубио уточнил, что корабль был уничтожен в южной части Карибского моря. 15 сентября США нанесли второй удар по перевозившему наркотики судну из Венесуэлы в международных водах. Трамп сообщил, что в результате удара погибли трое мужчин из числа «террористов», никто из американских военных не пострадал. 20 сентября Трамп сообщил, что США нанесли новый удар по связанному с наркотрафиком судну в международных водах. В результате удара были убиты трое мужчин.

В августе на фоне наращивания американского присутствия Мадуро объявил о всенародной мобилизации в Боливарианскую национальную милицию.

