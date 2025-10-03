Марш в Мадриде. Марш в Белграде. И в Сале

Израильская армия взяла под контроль судна флотилии Global Sumud, направлявшихся в сектор Газа с гуманитарной помощью. Задержаны 90 активистов
Манчестер (Великобритания). На посетителей синагоги в Манчестере напал преступник с ножом, погибли два человека
Нант (Франция). Общенациональная забастовка против правительства и сокращения бюджета
Мадрид (Испания). Марш в поддержку палестинцев в секторе Газа
Сале (Марокко). Молодёжные протесты. Манифестанты выступают против коррупции и требуют улучшить системы здравоохранения и образования
Белград (Сербия). Марш, посвященный 11 месяцам трагедии на железнодорожном вокзале в Нови-Саде. Трагедия спровоцировала общенациональные протесты
Сараево (Босния). Ранний снег выпал в окрестностях города