USD 1.7000
EUR 1.9952
RUB 2.0763
Подписаться на уведомления
Алиев лично поздравил Санду: Эти выборы отражают волю молдавского народа
Новость дня
Алиев лично поздравил Санду: Эти выборы отражают волю молдавского народа

Марш в Мадриде. Марш в Белграде. И в Сале

объектив haqqin.az
Отдел информации
03:24 260

Израильская армия взяла под контроль судна флотилии Global Sumud, направлявшихся в сектор Газа с гуманитарной помощью. Задержаны 90 активистов

Манчестер (Великобритания). На посетителей синагоги в Манчестере напал преступник с ножом, погибли два человека

Нант (Франция). Общенациональная забастовка против правительства и сокращения бюджета

Мадрид (Испания). Марш в поддержку палестинцев в секторе Газа

Сале (Марокко). Молодёжные протесты. Манифестанты выступают против коррупции и требуют улучшить системы здравоохранения и образования

Белград (Сербия). Марш, посвященный 11 месяцам трагедии на железнодорожном вокзале в Нови-Саде. Трагедия спровоцировала общенациональные протесты

Сараево (Босния). Ранний снег выпал в окрестностях города

Президент ФИФА о победе Азербайджана и Узбекистана: «Две замечательные страны, два фантастических правительства»
Президент ФИФА о победе Азербайджана и Узбекистана: «Две замечательные страны, два фантастических правительства» ВИДЕО
04:19 77
Марш в Мадриде. Марш в Белграде. И в Сале
Марш в Мадриде. Марш в Белграде. И в Сале объектив haqqin.az
03:24 261
России и Азербайджану больше не по пути?
России и Азербайджану больше не по пути? главный вопрос
02:33 1249
2500 «Железных людей» в Баку: проплывут около «Кристалл Холла», пробегут по «Ичеришехер»
2500 «Железных людей» в Баку: проплывут около «Кристалл Холла», пробегут по «Ичеришехер» Знаменитый международный бренд в Азербайджане
2 октября 2025, 21:38 3040
И вспыхнули протесты: жизнь важнее спорта
И вспыхнули протесты: жизнь важнее спорта горячая тема
01:57 995
Суперкомпьютер Микаила Джаббарова
Суперкомпьютер Микаила Джаббарова наш комментарий
02:22 825
Забастовка, ракетные удары, столкновения, пожар…
Забастовка, ракетные удары, столкновения, пожар… объектив haqqin.az
02:12 586
«Томагавков», кажется, не будет
«Томагавков», кажется, не будет обновлено 02:09
02:09 3874
Путин бросает вызов: «Идите и разберитесь с этим бумажным тигром...»
Путин бросает вызов: «Идите и разберитесь с этим бумажным тигром...» новость дополнена
2 октября 2025, 21:20 6520
4 октября в Грузии назначили революцию
4 октября в Грузии назначили революцию наша корреспонденция
2 октября 2025, 17:43 3513
Путин заявил о готовности сбивать Tomahawk
Путин заявил о готовности сбивать Tomahawk обновлено 23:43
2 октября 2025, 23:43 8350

ЭТО ВАЖНО

Президент ФИФА о победе Азербайджана и Узбекистана: «Две замечательные страны, два фантастических правительства»
Президент ФИФА о победе Азербайджана и Узбекистана: «Две замечательные страны, два фантастических правительства» ВИДЕО
04:19 77
Марш в Мадриде. Марш в Белграде. И в Сале
Марш в Мадриде. Марш в Белграде. И в Сале объектив haqqin.az
03:24 261
России и Азербайджану больше не по пути?
России и Азербайджану больше не по пути? главный вопрос
02:33 1249
2500 «Железных людей» в Баку: проплывут около «Кристалл Холла», пробегут по «Ичеришехер»
2500 «Железных людей» в Баку: проплывут около «Кристалл Холла», пробегут по «Ичеришехер» Знаменитый международный бренд в Азербайджане
2 октября 2025, 21:38 3040
И вспыхнули протесты: жизнь важнее спорта
И вспыхнули протесты: жизнь важнее спорта горячая тема
01:57 995
Суперкомпьютер Микаила Джаббарова
Суперкомпьютер Микаила Джаббарова наш комментарий
02:22 825
Забастовка, ракетные удары, столкновения, пожар…
Забастовка, ракетные удары, столкновения, пожар… объектив haqqin.az
02:12 586
«Томагавков», кажется, не будет
«Томагавков», кажется, не будет обновлено 02:09
02:09 3874
Путин бросает вызов: «Идите и разберитесь с этим бумажным тигром...»
Путин бросает вызов: «Идите и разберитесь с этим бумажным тигром...» новость дополнена
2 октября 2025, 21:20 6520
4 октября в Грузии назначили революцию
4 октября в Грузии назначили революцию наша корреспонденция
2 октября 2025, 17:43 3513
Путин заявил о готовности сбивать Tomahawk
Путин заявил о готовности сбивать Tomahawk обновлено 23:43
2 октября 2025, 23:43 8350
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться