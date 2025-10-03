Первый электрический автобус, собранный в Азербайджане

В последние годы курс Азербайджана четко направлен на развитие зеленой энергетики, снижение углеродных выбросов и построение современной инфраструктуры, соответствующей мировым стандартам устойчивого развития. Одним из ключевых ориентиров выступает Парижское климатическое соглашение, подписанное президентом Ильхамом Алиевым, в рамках которого наша страна обязалась к 2030 году сократить выбросы парниковых газов на 35 процентов. В рамках этого масштабного плана особое внимание уделяется Карабахскому региону, где в кратчайшие сроки разворачивается большая работа по восстановлению городов и сел. Но это не просто восстановление - это переосмысление региона как современной зеленой зоны, где будут сосредоточены передовые решения в области энергетики, транспорта и экологии. Карабах становится символом того, как можно сочетать традиции и инновации, природу и современные технологии. Вклад SARDA Group: от зарядных станций до зеленого транспорта Благодаря созданным условиям и всесторонней государственной поддержке SARDA Group имеет честь быть частью этих процессов.

Основатель и генеральный директор SARDA Group Рауф Халилов подчеркнул: «Как бизнесмен и гражданин, я выражаю глубокую благодарность главе государства за созданные благоприятные условия для развития зеленой промышленности. Благодаря этой бесценной поддержке сегодня мы видим реальные результаты - модернизацию инфраструктуры общественного транспорта, внедрение «зеленых» технологий и даже запуск локального производства экологически чистого транспорта. Это яркое подтверждение того, что при поддержке государства бизнес может вносить ощутимый вклад в будущее экологически устойчивого Азербайджана». В составе группы активно развивается компания Electrify Azerbaijan, которая в преддверии проведения COP29 в Баку обеспечила поставку первых электрических автобусов марки BYD в столицу.

Electrify Azerbaijan также является официальным представителем международного бренда Luobinsen - одного из лидеров в производстве электрических зарядных станций для автомобилей. Компания не только внедряет передовые решения для зарядной инфраструктуры, но и оказывает сервисные услуги по обслуживанию электрических автобусов, что гарантирует их бесперебойную эксплуатацию на городских маршрутах. Локальные решения для устойчивого развития: AEAF Государственная политика поддерживает не только внедрение международных технологий, но и создание локальных решений. Ярким примером является Азербайджанский энергетический автомобильный завод (AEAF), основанный в 2024 году по совместной инициативе SARDA Group, BYD и Фонда развития бизнеса Азербайджана. 24 сентября 2025 года на территории завода в Сумгаитском промышленном парке состоялась церемония передачи первого полностью электрического автобуса, собранного в Азербайджане, компании BakuBus. Автобус длиной 12 метров рассчитан на 82 пассажира и способен проезжать до 350 км на одной зарядке, что полностью отвечает современным требованиям пассажирских перевозок.

Сегодня в Баку уже эксплуатируется 161 автобус марки BYD, а к концу 2025 года планируется производство еще 200 единиц для столицы, 60 - для Нахчывана и 40 - для Карабахского региона. Благодаря этому проекту будет создано более 600 новых рабочих мест. Рауф Халилов отметил, что бренд BYD впервые был представлен в Азербайджане в 2009 году по его инициативе и уже сегодня является одним из ведущих мировых автопроизводителей, на протяжении многих лет занимающих лидирующие позиции в разработке и производстве гибридных и электрических транспортных средств.