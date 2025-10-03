USD 1.7000
EUR 1.9921
RUB 2.0614
Подписаться на уведомления
России и Азербайджану больше не по пути?
Новость дня
России и Азербайджану больше не по пути?

Киев о поставках американского оружия

обновлено 18:49
18:49 1446

Информация о приостановке поставок оружия в Украину из-за шатдауна правительства США не соответствует действительности.

Об этом спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий написал в соцсети Х в ответ на публикацию издания The Telegraph.

Он также отметил, что продолжается подготовка соглашения между Украиной и США по беспилотникам.

"Неправда. Переговоры между Украиной и США по соглашению о беспилотниках идут по плану. И поставки продолжают поступать", - написал Тихий в соцсети.

*** 10:13

Американо-украинские переговоры о военной помощи приостановлены из-за шатдауна правительства США. Как сообщает The Telegraph, срыв бюджетного соглашения в Конгрессе парализовал работу федеральных ведомств, что поставило под угрозу поставки оружия и совместные проекты в оборонной сфере.

По данным источников, делегацию из Киева попросили отложить визит в Вашингтон. Главная тревога связана с возможными задержками в передаче вооружений.

«Все будущие проекты страдают, потому что сотрудники Пентагона, Госдепа и Белого дома не встречаются. Мы теряем время», — отметил представитель украинского правительства.

Украина рассчитывала подписать масштабное соглашение с США по обмену технологиями беспилотников на миллиарды долларов. Инициативу поддержали Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Однако переговоры заморожены из-за кризиса.

На прошлой неделе Трамп неожиданно заявил, что Украина способна вернуть все свои территории. Зеленский же в кулуарах Генассамблеи ООН призвал США предоставить крылатые ракеты Tomahawk, которые, по его словам, могли бы вынудить Кремль сесть за стол переговоров. В Белом доме подтвердили, что рассматривают этот вариант.

Украинские и международные гуманитарные организации предупреждают: срыв переговоров на фоне «беспрецедентной интенсивности» российских атак может стать серьезным ударом.

«Пока Путин наращивает войну против Украины и Европы, остановка работы правительства США посылает крайне негативный сигнал», — подчеркнул Юрий Боечко, директор организации «Надежда для Украины».

СБУ: Убийство Парубия было заказано российскими спецслужбами
СБУ: Убийство Парубия было заказано российскими спецслужбами
19:10 393
Трамп пригрозил ХАМАС адом
Трамп пригрозил ХАМАС адом
18:36 642
Неизвестные дроны над базой Бундесвера
Неизвестные дроны над базой Бундесвера обновлено 18:13
18:13 1293
Новые детали побега Ибрагимова: заметают следы миллионов
Новые детали побега Ибрагимова: заметают следы миллионов наши подробности
16:43 3977
Газу хотят отдать наследнику Арафата
Газу хотят отдать наследнику Арафата новый поворот
13:30 3192
СГБ Азербайджана провела задержания в Иордании и Турции
СГБ Азербайджана провела задержания в Иордании и Турции
17:59 2499
Новые подробности по делу миллиардера Сулейманова
Новые подробности по делу миллиардера Сулейманова обновлено 17:48
17:48 6009
Поток европейцев в село Сым
Поток европейцев в село Сым фото
16:55 2878
США начинают войну
США начинают войну главная тема
15:15 5979
Выявлена еще одна компания Аднана Ахмедзаде
Выявлена еще одна компания Аднана Ахмедзаде следствие ведут знатоки
12:16 5906
В Азербайджане стартовали продажи обновленного флагмана Haval H6 с голосовым управлением
В Азербайджане стартовали продажи обновленного флагмана Haval H6 с голосовым управлением фото
16:45 1947

ЭТО ВАЖНО

СБУ: Убийство Парубия было заказано российскими спецслужбами
СБУ: Убийство Парубия было заказано российскими спецслужбами
19:10 393
Трамп пригрозил ХАМАС адом
Трамп пригрозил ХАМАС адом
18:36 642
Неизвестные дроны над базой Бундесвера
Неизвестные дроны над базой Бундесвера обновлено 18:13
18:13 1293
Новые детали побега Ибрагимова: заметают следы миллионов
Новые детали побега Ибрагимова: заметают следы миллионов наши подробности
16:43 3977
Газу хотят отдать наследнику Арафата
Газу хотят отдать наследнику Арафата новый поворот
13:30 3192
СГБ Азербайджана провела задержания в Иордании и Турции
СГБ Азербайджана провела задержания в Иордании и Турции
17:59 2499
Новые подробности по делу миллиардера Сулейманова
Новые подробности по делу миллиардера Сулейманова обновлено 17:48
17:48 6009
Поток европейцев в село Сым
Поток европейцев в село Сым фото
16:55 2878
США начинают войну
США начинают войну главная тема
15:15 5979
Выявлена еще одна компания Аднана Ахмедзаде
Выявлена еще одна компания Аднана Ахмедзаде следствие ведут знатоки
12:16 5906
В Азербайджане стартовали продажи обновленного флагмана Haval H6 с голосовым управлением
В Азербайджане стартовали продажи обновленного флагмана Haval H6 с голосовым управлением фото
16:45 1947
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться