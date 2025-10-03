Киев о поставках американского оружия

Информация о приостановке поставок оружия в Украину из-за шатдауна правительства США не соответствует действительности.

Об этом спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий написал в соцсети Х в ответ на публикацию издания The Telegraph.

Он также отметил, что продолжается подготовка соглашения между Украиной и США по беспилотникам.

"Неправда. Переговоры между Украиной и США по соглашению о беспилотниках идут по плану. И поставки продолжают поступать", - написал Тихий в соцсети.