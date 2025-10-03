Киев о поставках американского оружия

Информация о приостановке поставок оружия в Украину из-за шатдауна правительства США не соответствует действительности.
Об этом спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий написал в соцсети Х в ответ на публикацию издания The Telegraph.
Он также отметил, что продолжается подготовка соглашения между Украиной и США по беспилотникам.
"Неправда. Переговоры между Украиной и США по соглашению о беспилотниках идут по плану. И поставки продолжают поступать", - написал Тихий в соцсети.
*** 10:13
Американо-украинские переговоры о военной помощи приостановлены из-за шатдауна правительства США. Как сообщает The Telegraph, срыв бюджетного соглашения в Конгрессе парализовал работу федеральных ведомств, что поставило под угрозу поставки оружия и совместные проекты в оборонной сфере.
По данным источников, делегацию из Киева попросили отложить визит в Вашингтон. Главная тревога связана с возможными задержками в передаче вооружений.
«Все будущие проекты страдают, потому что сотрудники Пентагона, Госдепа и Белого дома не встречаются. Мы теряем время», — отметил представитель украинского правительства.
Украина рассчитывала подписать масштабное соглашение с США по обмену технологиями беспилотников на миллиарды долларов. Инициативу поддержали Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Однако переговоры заморожены из-за кризиса.
На прошлой неделе Трамп неожиданно заявил, что Украина способна вернуть все свои территории. Зеленский же в кулуарах Генассамблеи ООН призвал США предоставить крылатые ракеты Tomahawk, которые, по его словам, могли бы вынудить Кремль сесть за стол переговоров. В Белом доме подтвердили, что рассматривают этот вариант.
Украинские и международные гуманитарные организации предупреждают: срыв переговоров на фоне «беспрецедентной интенсивности» российских атак может стать серьезным ударом.
«Пока Путин наращивает войну против Украины и Европы, остановка работы правительства США посылает крайне негативный сигнал», — подчеркнул Юрий Боечко, директор организации «Надежда для Украины».