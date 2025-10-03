USD 1.7000
EUR 1.9952
RUB 2.0763
Подписаться на уведомления
Алиев лично поздравил Санду: Эти выборы отражают волю молдавского народа
Новость дня
Алиев лично поздравил Санду: Эти выборы отражают волю молдавского народа

Трамп поможет Украине бомбить российские энергообъекты

10:19 472

Президент США Дональд Трамп разрешил предоставить Украине разведывательные данные для ракетных ударов по энергетической инфраструктуре России, сообщила 1 октября газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По их словам, Трамп разрешил американским спецслужбам и Пентагону оказывать такую помощь Украине. США призвали союзников по НАТО поступать аналогично. Один из источников издания сообщил, что американские чиновники ждут письменных указаний от Белого дома, прежде чем поделиться необходимой разведывательной информацией.

Собеседники газеты отметили, что администрация Трампа впервые поможет Украине наносить удары дальнобойными ракетами по энергетическим объектам, расположенным далеко от российско-украинской границы.

WSJ отмечает, что, хотя США давно помогают Украине проводить атаки с помощью беспилотников и ракет, обмен разведданными позволит Киеву более эффективно наносить удары по нефтеперерабатывающим заводам, трубопроводам, электростанциям и другой инфраструктуре.

Американские чиновники добавили, что Трамп разрешил делиться с Киевом дополнительной разведывательной информацией незадолго до того, как заявил 23 сентября, что Украина при поддержке Евросоюза «способна бороться и вернуть всю свою территорию в прежних границах» и «возможно, даже пойти дальше».

The Wall Street Journal добавила, что сейчас США рассматривают возможность поставить Украине ракет «Томагавк» и «Барракуда», а также других американских ракет наземного и воздушного базирования с дальностью до 800 километров. При этом, как отметили источники издания, власти не решили, что именно отправят — и будут ли вообще это делать.

Военная разведка США заявила, что не может комментировать разведывательные операции. В ЦРУ отказались от комментариев.

Как ранее сообщала WSJ, Дональд Трамп сообщил президенту Украины Владимиру Зеленскому на встрече, прошедшей в Нью-Йорке 23 сентября, что не против того, чтобы Украина наносила удары по территории России американским дальнобойным оружием. При этом газета отметила, что Трамп не взял на себя никаких обязательств. Спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог заявил, что, исходя из слов президента США, Украина может наносить такие удары.

Украина ударила по «Азоту»
Украина ударила по «Азоту» видео
10:35 299
Мирзоян об Азербайджане: Мы можем делать это как обычные соседи…
Мирзоян об Азербайджане: Мы можем делать это как обычные соседи…
10:30 362
Трамп поможет Украине бомбить российские энергообъекты
Трамп поможет Украине бомбить российские энергообъекты
10:19 473
В Турции задержали детектива по подозрению в работе на «Моссад»
В Турции задержали детектива по подозрению в работе на «Моссад»
10:05 362
Первый электрический автобус, собранный в Азербайджане
Первый электрический автобус, собранный в Азербайджане ФОТО
08:32 3164
Президент ФИФА о победе Азербайджана и Узбекистана: «Две замечательные страны, два фантастических правительства»
Президент ФИФА о победе Азербайджана и Узбекистана: «Две замечательные страны, два фантастических правительства» ВИДЕО
04:19 3370
Марш в Мадриде. Марш в Белграде. И в Сале
Марш в Мадриде. Марш в Белграде. И в Сале объектив haqqin.az
03:24 2067
России и Азербайджану больше не по пути?
России и Азербайджану больше не по пути? главный вопрос
02:33 8227
2500 «Железных людей» в Баку: проплывут около «Кристалл Холла», пробегут по «Ичеришехер»
2500 «Железных людей» в Баку: проплывут около «Кристалл Холла», пробегут по «Ичеришехер» Знаменитый международный бренд в Азербайджане
2 октября 2025, 21:38 5005
И вспыхнули протесты: жизнь важнее спорта
И вспыхнули протесты: жизнь важнее спорта горячая тема
01:57 4070
Суперкомпьютер Микаила Джаббарова
Суперкомпьютер Микаила Джаббарова наш комментарий
02:22 5189

ЭТО ВАЖНО

Украина ударила по «Азоту»
Украина ударила по «Азоту» видео
10:35 299
Мирзоян об Азербайджане: Мы можем делать это как обычные соседи…
Мирзоян об Азербайджане: Мы можем делать это как обычные соседи…
10:30 362
Трамп поможет Украине бомбить российские энергообъекты
Трамп поможет Украине бомбить российские энергообъекты
10:19 473
В Турции задержали детектива по подозрению в работе на «Моссад»
В Турции задержали детектива по подозрению в работе на «Моссад»
10:05 362
Первый электрический автобус, собранный в Азербайджане
Первый электрический автобус, собранный в Азербайджане ФОТО
08:32 3164
Президент ФИФА о победе Азербайджана и Узбекистана: «Две замечательные страны, два фантастических правительства»
Президент ФИФА о победе Азербайджана и Узбекистана: «Две замечательные страны, два фантастических правительства» ВИДЕО
04:19 3370
Марш в Мадриде. Марш в Белграде. И в Сале
Марш в Мадриде. Марш в Белграде. И в Сале объектив haqqin.az
03:24 2067
России и Азербайджану больше не по пути?
России и Азербайджану больше не по пути? главный вопрос
02:33 8227
2500 «Железных людей» в Баку: проплывут около «Кристалл Холла», пробегут по «Ичеришехер»
2500 «Железных людей» в Баку: проплывут около «Кристалл Холла», пробегут по «Ичеришехер» Знаменитый международный бренд в Азербайджане
2 октября 2025, 21:38 5005
И вспыхнули протесты: жизнь важнее спорта
И вспыхнули протесты: жизнь важнее спорта горячая тема
01:57 4070
Суперкомпьютер Микаила Джаббарова
Суперкомпьютер Микаила Джаббарова наш комментарий
02:22 5189
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться