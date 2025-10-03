USD 1.7000
EUR 1.9952
RUB 2.0763
Алиев лично поздравил Санду: Эти выборы отражают волю молдавского народа
Алиев лично поздравил Санду: Эти выборы отражают волю молдавского народа

Россия следит

10:24 368

Россия следит за британскими военными спутниками и пытается заглушить их с помощью своих наземных систем, сообщает BBC.

По словам главы Космического командования Великобритании Пола Тедмана, Москва регулярно пытается заглушить военные спутники Великобритании с помощью своих наземных систем. Кроме того, сообщил Тедман, российские спутники следят за британскими военными спутниками. «У них на борту есть оборудование, которое может видеть наши спутники и пытается собирать с них информацию», — добавил он.

Активность РФ в космосе увеличилась после начала полномасштабного вторжения в Украину, подчеркнул Тедман.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус рассказал, что российские спутники следят за спутниками IntelSat, которые используют немецкие военные.

Украина ударила по «Азоту»
Украина ударила по «Азоту» видео
10:35 300
Мирзоян об Азербайджане: Мы можем делать это как обычные соседи…
Мирзоян об Азербайджане: Мы можем делать это как обычные соседи…
10:30 364
Трамп поможет Украине бомбить российские энергообъекты
Трамп поможет Украине бомбить российские энергообъекты
10:19 475
В Турции задержали детектива по подозрению в работе на «Моссад»
В Турции задержали детектива по подозрению в работе на «Моссад»
10:05 362
Первый электрический автобус, собранный в Азербайджане
Первый электрический автобус, собранный в Азербайджане ФОТО
08:32 3165
Президент ФИФА о победе Азербайджана и Узбекистана: «Две замечательные страны, два фантастических правительства»
Президент ФИФА о победе Азербайджана и Узбекистана: «Две замечательные страны, два фантастических правительства» ВИДЕО
04:19 3370
Марш в Мадриде. Марш в Белграде. И в Сале
Марш в Мадриде. Марш в Белграде. И в Сале объектив haqqin.az
03:24 2068
России и Азербайджану больше не по пути?
России и Азербайджану больше не по пути? главный вопрос
02:33 8229
2500 «Железных людей» в Баку: проплывут около «Кристалл Холла», пробегут по «Ичеришехер»
2500 «Железных людей» в Баку: проплывут около «Кристалл Холла», пробегут по «Ичеришехер» Знаменитый международный бренд в Азербайджане
2 октября 2025, 21:38 5006
И вспыхнули протесты: жизнь важнее спорта
И вспыхнули протесты: жизнь важнее спорта горячая тема
01:57 4071
Суперкомпьютер Микаила Джаббарова
Суперкомпьютер Микаила Джаббарова наш комментарий
02:22 5191

