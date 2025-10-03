Россия следит за британскими военными спутниками и пытается заглушить их с помощью своих наземных систем, сообщает BBC.

По словам главы Космического командования Великобритании Пола Тедмана, Москва регулярно пытается заглушить военные спутники Великобритании с помощью своих наземных систем. Кроме того, сообщил Тедман, российские спутники следят за британскими военными спутниками. «У них на борту есть оборудование, которое может видеть наши спутники и пытается собирать с них информацию», — добавил он.

Активность РФ в космосе увеличилась после начала полномасштабного вторжения в Украину, подчеркнул Тедман.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус рассказал, что российские спутники следят за спутниками IntelSat, которые используют немецкие военные.