USD 1.7000
EUR 1.9952
RUB 2.0763
Подписаться на уведомления
Алиев лично поздравил Санду: Эти выборы отражают волю молдавского народа
Новость дня
Алиев лично поздравил Санду: Эти выборы отражают волю молдавского народа

Украинцы внесли Симоняна в черный список

10:26 316

Лучший бомбардир в истории московского «Спартака» и первый вице-президент Российского футбольного союза Никита Симонян внесен в базу данных украинского сайта «Миротворец», об этом свидетельствуют данные ресурса.

Симоняну вменяется покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины.

Симоняну 98 лет, он является лучшим бомбардиром в истории «Спартака» (160 голов). Выступал за «красно-белых» с 1949 по 1959 гг. Кроме того, Симонян работал главным тренером команды в 1960–1965 и 1967–1972 годах. В 1956-м стал олимпийским чемпионом в составе сборной СССР.

Украина ударила по «Азоту»
Украина ударила по «Азоту» видео
10:35 305
Мирзоян об Азербайджане: Мы можем делать это как обычные соседи…
Мирзоян об Азербайджане: Мы можем делать это как обычные соседи…
10:30 366
Трамп поможет Украине бомбить российские энергообъекты
Трамп поможет Украине бомбить российские энергообъекты
10:19 475
В Турции задержали детектива по подозрению в работе на «Моссад»
В Турции задержали детектива по подозрению в работе на «Моссад»
10:05 363
Первый электрический автобус, собранный в Азербайджане
Первый электрический автобус, собранный в Азербайджане ФОТО
08:32 3167
Президент ФИФА о победе Азербайджана и Узбекистана: «Две замечательные страны, два фантастических правительства»
Президент ФИФА о победе Азербайджана и Узбекистана: «Две замечательные страны, два фантастических правительства» ВИДЕО
04:19 3371
Марш в Мадриде. Марш в Белграде. И в Сале
Марш в Мадриде. Марш в Белграде. И в Сале объектив haqqin.az
03:24 2068
России и Азербайджану больше не по пути?
России и Азербайджану больше не по пути? главный вопрос
02:33 8231
2500 «Железных людей» в Баку: проплывут около «Кристалл Холла», пробегут по «Ичеришехер»
2500 «Железных людей» в Баку: проплывут около «Кристалл Холла», пробегут по «Ичеришехер» Знаменитый международный бренд в Азербайджане
2 октября 2025, 21:38 5006
И вспыхнули протесты: жизнь важнее спорта
И вспыхнули протесты: жизнь важнее спорта горячая тема
01:57 4072
Суперкомпьютер Микаила Джаббарова
Суперкомпьютер Микаила Джаббарова наш комментарий
02:22 5192

ЭТО ВАЖНО

Украина ударила по «Азоту»
Украина ударила по «Азоту» видео
10:35 305
Мирзоян об Азербайджане: Мы можем делать это как обычные соседи…
Мирзоян об Азербайджане: Мы можем делать это как обычные соседи…
10:30 366
Трамп поможет Украине бомбить российские энергообъекты
Трамп поможет Украине бомбить российские энергообъекты
10:19 475
В Турции задержали детектива по подозрению в работе на «Моссад»
В Турции задержали детектива по подозрению в работе на «Моссад»
10:05 363
Первый электрический автобус, собранный в Азербайджане
Первый электрический автобус, собранный в Азербайджане ФОТО
08:32 3167
Президент ФИФА о победе Азербайджана и Узбекистана: «Две замечательные страны, два фантастических правительства»
Президент ФИФА о победе Азербайджана и Узбекистана: «Две замечательные страны, два фантастических правительства» ВИДЕО
04:19 3371
Марш в Мадриде. Марш в Белграде. И в Сале
Марш в Мадриде. Марш в Белграде. И в Сале объектив haqqin.az
03:24 2068
России и Азербайджану больше не по пути?
России и Азербайджану больше не по пути? главный вопрос
02:33 8231
2500 «Железных людей» в Баку: проплывут около «Кристалл Холла», пробегут по «Ичеришехер»
2500 «Железных людей» в Баку: проплывут около «Кристалл Холла», пробегут по «Ичеришехер» Знаменитый международный бренд в Азербайджане
2 октября 2025, 21:38 5006
И вспыхнули протесты: жизнь важнее спорта
И вспыхнули протесты: жизнь важнее спорта горячая тема
01:57 4072
Суперкомпьютер Микаила Джаббарова
Суперкомпьютер Микаила Джаббарова наш комментарий
02:22 5192
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться