Лучший бомбардир в истории московского «Спартака» и первый вице-президент Российского футбольного союза Никита Симонян внесен в базу данных украинского сайта «Миротворец», об этом свидетельствуют данные ресурса.

Симоняну вменяется покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины.

Симоняну 98 лет, он является лучшим бомбардиром в истории «Спартака» (160 голов). Выступал за «красно-белых» с 1949 по 1959 гг. Кроме того, Симонян работал главным тренером команды в 1960–1965 и 1967–1972 годах. В 1956-м стал олимпийским чемпионом в составе сборной СССР.