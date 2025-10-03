Над аэропортом Мюнхена замечены БПЛА

В ночь на 3 октября в аэропорту Мюнхена были приостановлены полеты из-за беспилотников, сообщила пресс-служба авиагавани.

Ограничения ввели в 22:18 по местному времени (00:18 по Баку), из-за этого отменили вылет 17 рейсов, что затронуло почти 3 тыс. пассажиров. Еще 15 прибывающих рейсов перенаправили в Штутгарт, Нюрнберг, Вену и Франкфурт.

ZDF со ссылкой на федеральную полицию сообщает, что полеты возобновят утром в пятницу, 3 октября.

По данным полиции, беспилотники были замечены в районе аэропорта и в соседних городах Эрдинг и Фрайзинг между 21:30 и полуночью. Правоохранительные органы ведут расследование, начался поиск летательных аппаратов и тех, кто может быть причастен к их запуску, полиция задействовала вертолет. Кому могли принадлежать БПЛА, пока не сообщается.

В пятницу утром аэропорт Мюнхена возобновил работу. В 05:50 (07:50 по бакинскому времени) отправился первый рейс в Варну, следует из данных онлайн-табло. Тем временем, по информации федеральной полиции, из-за темноты установить тип и размеры замеченных ранее беспилотников не удалось, как и выяснить, кто их запустил. Для поиска нарушителей был привлечен полицейский вертолет.

В последние дни беспилотники были замечены в нескольких европейских городах: возле аэропортов Вильнюса, Копенгагена и Бухареста, рядом с военными объектами Дании, над территорией Норвегии. Помимо того, в сентябре Польша, Эстония и Румыния сообщили о нарушениях своего воздушного пространства беспилотниками и военной авиацией.