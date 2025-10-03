Мирзоян об Азербайджане: Мы можем делать это как обычные соседи…

Ереван и Баку договорились о разблокировании транспортных коммуникаций между собой, и речь идёт обо всей инфраструктуре, заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян в интервью польскому телеканалу TVP World в рамках Варшавского форума по безопасности.

«Например, Армения получает доступ к азербайджанской железнодорожной системе, Азербайджан — к армянской железнодорожной системе, а в дальнейшем также к автомобильным дорогам и другой инфраструктуре.

Мы можем использовать инфраструктуру друг друга так же, как это делают обычные соседи, например, в Европе или где-либо ещё», - подчеркнул Мирзоян.