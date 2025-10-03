Украина ударила по «Азоту»

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил об атаке беспилотников в ночь на третье октября. По его словам, поврежден двухквартирный жилой дом, никто не пострадал.

На химическом заводе «Азот», сообщил Махонин, была «кратковременная остановка технологического цикла, сейчас предприятие работает в штатном режиме». «Угроз экологической ситуации нет, безопасности жителей ничего не угрожает», – добавил он.

Пермское управление МЧС объявило о «беспилотной опасности» третьего октября в 03:05 по местному времени. По данным российских телеграм-каналов, причиной мог стать взрыв холодильной установки в одном из цехов.

Предприятие «Азот» производит высшие алифатические амины, натриевую селитру и кристаллический нитрит натрия. Нитрат аммония (аммиачная селитра) используется в качестве компонента взрывчатых веществ и как азотное удобрение. Завод находится примерно в 1700 км от границы с Украиной.