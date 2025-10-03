Новые подробности по делу миллиардера Сулейманова

Предполагаемый сообщник теневого миллиардера Ибрагима Сулейманова, Абакар Дарбишев, которого в российских СМИ называют «лидером дагестанской ОПГ», скончался вскоре после задержания, сообщает «Коммерсант».

Отмечается, что помощь врачей потребовалась и Ибрагиму Сулейманову, страдающему от заболевания сердца.

Издание пишет, что операция по задержанию Ибрагима Сулейманова и Абакара Дарбишева проводилась сотрудниками МВД, ФСБ и СКР в среду, 1 октября. Одна из групп отправилась в Одинцово, где жил Абакар Дарбишев. Спецназ захватил фигуранта, после чего следователи провели обыск у него дома. Задержанного планировали доставить в Москву, но по дороге он скончался.

Ибрагиму Сулейманову, доставленному после обыска в ИВС ГУ МВД по Москве на Петровку, 38, из-за проблем с сердцем также несколько раз вызывали скорую помощь.

По данным источников «Коммерсанта», Сулейманов подозревается в причастности к двум убийствам: профсоюзного лидера «Внуковских авиалиний» Геннадия Борисова в январе 1999 года и бывшего главы Федеральной службы по финансовому оздоровлению и банкротствам Георгия Таля, возглавлявшего затем организацию арбитражных управляющих. Кроме того, следствие проверяет причастность Сулейманова еще к нескольким преступлениям. Сулейманов причастность к тяжким преступлениям отрицает.

Источники «Коммерсанта», знакомые с ситуацией, опровергают сообщения СМИ о том, что Абакар Дарбишев дал показания на Ибрагима Сулейманова, послужившие основанием для его задержания.