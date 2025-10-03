Новые подробности по делу миллиардера Сулейманова

Предполагаемый сообщник теневого миллиардера Ибрагима Сулейманова, Абакар Дарбишев, которого в российских СМИ называют «лидером дагестанской ОПГ», скончался вскоре после задержания, сообщает «Коммерсант».
Отмечается, что помощь врачей потребовалась и Ибрагиму Сулейманову, страдающему от заболевания сердца.
Издание пишет, что операция по задержанию Ибрагима Сулейманова и Абакара Дарбишева проводилась сотрудниками МВД, ФСБ и СКР в среду, 1 октября. Одна из групп отправилась в Одинцово, где жил Абакар Дарбишев. Спецназ захватил фигуранта, после чего следователи провели обыск у него дома. Задержанного планировали доставить в Москву, но по дороге он скончался.
Ибрагиму Сулейманову, доставленному после обыска в ИВС ГУ МВД по Москве на Петровку, 38, из-за проблем с сердцем также несколько раз вызывали скорую помощь.
По данным источников «Коммерсанта», Сулейманов подозревается в причастности к двум убийствам: профсоюзного лидера «Внуковских авиалиний» Геннадия Борисова в январе 1999 года и бывшего главы Федеральной службы по финансовому оздоровлению и банкротствам Георгия Таля, возглавлявшего затем организацию арбитражных управляющих. Кроме того, следствие проверяет причастность Сулейманова еще к нескольким преступлениям. Сулейманов причастность к тяжким преступлениям отрицает.
Источники «Коммерсанта», знакомые с ситуацией, опровергают сообщения СМИ о том, что Абакар Дарбишев дал показания на Ибрагима Сулейманова, послужившие основанием для его задержания.
* * * 11:07
В столице РФ сотрудники Московского уголовного розыска (МУР) задержали миллиардера Ибрагима Сулейманова, сообщает телеграм-канал, близкий к спецслужбам РФ, «ВЧК-ОГПУ».
По информации источника, Сулейманова задержали в ночь на 2 октября. Ему инкриминируется преступление по статье 105 УК РФ («Убийство»), связанное с событиями прошлых лет. В настоящее время он содержится под стражей по статье 91 УПК РФ, следствие готовит ходатайство о его аресте.
Сулейманов считается одним из самых влиятельных, но непубличных миллиардеров России. Ранее был судим за мошенничество и отмывание денег, вел роскошный образ жизни и имел связи с рядом олигархов. В прессе его называют «теневым миллиардером» и криминальным партнером крупных бизнесменов.
Ибрагим Амеевич Сулейманов родился 29 мая 1967 года в селе Рутул Дагестанской АССР. Он является гражданином России, зятем Платона Лебедева (бывшего партнера Михаила Ходорковского) и фактическим бенефициаром одной из ключевых ИТ-инфраструктур страны — АО «Сирена-Трэвел».