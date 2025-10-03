Готов ли Трамп к жестким мерам против Путина?

Разведывательная поддержка США в нанесении ударов по российским целям сделает украинские атаки более точными и мощными, однако есть еще один ключевой вопрос, пишет The Wall Street Journal.

Издание отмечает, что Украина не сможет одержать верх в борьбе, если российская территория останется неприкосновенной. В то же время украинские атаки на российскую энергетическую инфраструктуру наносят реальный ущерб.

С помощью американской разведки эти атаки станут более мощными и точными, отмечает The Wall Street Journal. К тому же такая поддержка США является молчаливым отклонением мнения тех представителей администрации, которые опасаются, что любая такая помощь якобы приведет к «опасной эскалации», которая может «раздражать» президента России Владимира Путина.

Однако ключевой вопрос заключается в том, введет ли Трамп ограничения на применение новых боеприпасов Extended Range Attack Munition, которые скоро поступят в Украину. Эти более дешевые боеприпасы дадут Украине возможность наносить удары на большие расстояния, отмечает WSJ.

При этом даже «в хорошие дни» политика президента США Дональда Трампа в отношении Украины является беспорядочной, напоминает издание: «Трамп по-прежнему не готов к жестким мерам в отношении Путина, и возникает вопрос, не предназначены ли утечки информации на этой неделе для того, чтобы отразить критику в его адрес за то, что он не делает того, что действительно должен: вводить санкции против покупателей российской нефти и самого Путина; конфисковывать российские активы, замороженные на зарубежных счетах; расширять арсенал дальнобойного оружия Украины, включая крылатые ракеты «Томагавк».