Готов ли Трамп к жестким мерам против Путина?

России и Азербайджану больше не по пути?
Разведывательная поддержка США в нанесении ударов по российским целям сделает украинские атаки более точными и мощными, однако есть еще один ключевой вопрос, пишет The Wall Street Journal.

Издание отмечает, что Украина не сможет одержать верх в борьбе, если российская территория останется неприкосновенной. В то же время украинские атаки на российскую энергетическую инфраструктуру наносят реальный ущерб.

С помощью американской разведки эти атаки станут более мощными и точными, отмечает The Wall Street Journal. К тому же такая поддержка США является молчаливым отклонением мнения тех представителей администрации, которые опасаются, что любая такая помощь якобы приведет к «опасной эскалации», которая может «раздражать» президента России Владимира Путина.

Однако ключевой вопрос заключается в том, введет ли Трамп ограничения на применение новых боеприпасов Extended Range Attack Munition, которые скоро поступят в Украину. Эти более дешевые боеприпасы дадут Украине возможность наносить удары на большие расстояния, отмечает WSJ.

При этом даже «в хорошие дни» политика президента США Дональда Трампа в отношении Украины является беспорядочной, напоминает издание: «Трамп по-прежнему не готов к жестким мерам в отношении Путина, и возникает вопрос, не предназначены ли утечки информации на этой неделе для того, чтобы отразить критику в его адрес за то, что он не делает того, что действительно должен: вводить санкции против покупателей российской нефти и самого Путина; конфисковывать российские активы, замороженные на зарубежных счетах; расширять арсенал дальнобойного оружия Украины, включая крылатые ракеты «Томагавк».

ЭТО ВАЖНО

На процесс над «Шарурлу Исфандияром» вызвали языковедов
На процесс над «Шарурлу Исфандияром» вызвали языковедов
12:57 279
Главная сенсация Игр СНГ! 18-летний Магсуд Махсудов опередил 2-кратного олимпийского чемпиона из Беларуси
Главная сенсация Игр СНГ! 18-летний Магсуд Махсудов опередил 2-кратного олимпийского чемпиона из Беларуси 9-е золото Азербайджана; обновлено 12:58
12:58 440
Госслужба предупреждает: «Красный волк» нацелился на Азербайджан
Госслужба предупреждает: «Красный волк» нацелился на Азербайджан
12:24 1283
Грабь награбленные русские деньги!
Грабь награбленные русские деньги! наша аналитика
11:22 1855
России и Азербайджану больше не по пути?
России и Азербайджану больше не по пути? главный вопрос, все еще актуально
02:33 10000
Гол футболиста «Карабаха» выбран лучшим голом дня в Лиге чемпионов
Гол футболиста «Карабаха» выбран лучшим голом дня в Лиге чемпионов ВИДЕО
11:58 1411
Два пассажира: надзирательница и узница
Два пассажира: надзирательница и узница о вечном
11:04 2119
И вспыхнули протесты: жизнь важнее спорта
И вспыхнули протесты: жизнь важнее спорта горячая тема
01:57 4736
У Путина может появиться новый сторонник в Европе
У Путина может появиться новый сторонник в Европе
11:22 2101
Интерес Кремля к маршруту через Азербайджан сдулся?
Интерес Кремля к маршруту через Азербайджан сдулся? еще один вопрос
02:49 8273
В Москве задержан миллиардер Сулейманов
В Москве задержан миллиардер Сулейманов
11:07 3938
