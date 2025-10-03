Выгодное предложение Украины США

Киев предложил Вашингтону использовать украинские трубопроводы, а также нефте- и газохранилища для поставок в Европу энергоресурсов — как добытых в Украине, так и импортированных из США. Об этом заявила министр энергетики Украины Светлана Гринчук, сообщает газета New York Post.

«У нас очень и очень хорошая газовая и нефтяная инфраструктура. США и другие международные партнеры могли бы использовать эту инфраструктуру для обеспечения европейской энергетической безопасности», – заявила Гринчук.

Издание отмечает, что Киев предлагает использовать положения соглашения с США о полезных ископаемых для поставок в Европу энергоносителей, добытых на территории Украины. По данным газеты, прибыль от таких поставок планируется делить поровну.

Напомним, соглашение о сотрудничестве в сфере полезных ископаемых было подписано США и Украиной 30 апреля, а 8 мая ратифицировано украинским парламентом. В рамках сделки создан двусторонний инвестиционный фонд, в который Киев направит 50% доходов от новой ренты и лицензий на добычу на новых участках. 17 сентября США внесли в фонд первый взнос — $75 млн. По словам премьер-министра Украины Юлии Свириденко, Украина вскоре перечислит такую же сумму.