Фуад Мурадов устроил праздник в Японии

Председатель Государственного комитета Азербайджанской Республики по работе с диаспорой Фуад Мурадов встретился в японском городе Осаке с азербайджанской общиной. Во встрече приняли участие представители азербайджанской диаспоры из 10 городов Японии и симпатизирующие Азербайджану активисты.

"Деятельность каждого азербайджанца, живущего за рубежом, находится в центре внимания нашего государства" – заявил Ф.Мурадов на встрече с общиной. Представители диаспоры были проинформированы о диаспорской политике, осуществляемой под руководством президента Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибан Алиевой, говорилось о возможностях повышения эффективности сотрудничества.

Ф.Мурадов особо отметил участие Азербайджана на проходящем в Осаке Expo 2025, открытие павильона Центром Гейдара Алиева, что является важным событием с точки зрения популяризации страны.