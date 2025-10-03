USD 1.7000
России и Азербайджану больше не по пути?
Фуад Мурадов устроил праздник в Японии

Фуад Мурадов устроил праздник в Японии

12:01 725

Председатель Государственного комитета Азербайджанской Республики по работе с диаспорой Фуад Мурадов встретился в японском городе Осаке с азербайджанской общиной. Во встрече приняли участие представители азербайджанской диаспоры из 10 городов Японии и симпатизирующие Азербайджану активисты.

"Деятельность каждого азербайджанца, живущего за рубежом, находится в центре внимания нашего государства" – заявил Ф.Мурадов на встрече с общиной. Представители диаспоры были проинформированы о диаспорской политике, осуществляемой под руководством президента Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибан Алиевой, говорилось о возможностях повышения эффективности сотрудничества.          

Ф.Мурадов особо отметил участие Азербайджана на проходящем в Осаке Expo 2025, открытие павильона Центром Гейдара Алиева, что является важным событием с точки зрения популяризации страны.

Чрезвычайный и полномочный посол Азербайджанской Республики в Японии Гюрсель Исмаилзаде довел до внимания важность встречи с общиной и позитивно оценил влияние таких встреч на ускорение сетевого взаимодействия внутри общины.

Председатель Центра азербайджано-японской дружбы Халил Калантар рассказал о работе, проводимой азербайджанской общиной в Японии, успешной интеграции и значении совместных инициатив.

Народный артист Азербайджанской Республики, профессор Ялчин Адыгезалов высоко оценил несравненные заслуги соотечественников в популяризации нашей культуры в Японии, пожелал им успехов.

Музыканту Гюльнаре Сафаровой, живущей в Японии, была вручена присужденная ей медаль Азербайджанской Республики "За заслуги в диаспорской деятельности".

На встрече были продемонстрированы видеоролики о победе Азербайджана в Отечественной войне.

Встреча с азербайджанской общиной в Японии продолжилась проведением обмена мнениями и ответами на вопросы.

Встреча с общиной завершилась концертной программой с участием азербайджанских и японских деятелей искусства. Концерт под открытым небом вызвал большой интерес у сотен посетителей Expo 2025. Национальная музыка и танцы в исполнении азербайджанских и японских мастеров вызвали восторг зрителей.

Концертная программа превратилась в культурный праздник, связывающий богатую культуру Азербайджана и Японии, посвященный общим ценностям и дружественным отношениям, привнесший новое дыхание в культурное сотрудничество между двумя странами.

