Хэппи-энд в бакинском суде

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс над обвиняемыми в мошенническом завладении крупной суммой денег у предпринимателя Абульфаза Бабаева: Алияром Аббасовым, Умидом Аббасовым, Асиманом Азизовым, Магеррамом Ибрагимли, Парвин Зейналлы, Рамалом Азимовым и Хаялой Гусейновой.

Как сообщает haqqin.az, в ходе судебного заседания под председательством судьи Айтен Алиевой было установлено, что ущерб в размере 2,5 млн манатов, нанесенный Бабаеву, полностью возмещен. С потерпевшим достигнуто примирение, и предприниматель не имеет более претензий и требований к обвиняемым.

На суде обвиняемые выступили с последним словом и попросили суд вынести справедливое решение. Согласно приговору суда, Алияр Аббасов и Хаяла Гусейнова были приговорены к 10 годам и 6 месяцам лишения свободы, Умид Аббасов – к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы, Асиман Азизов, Магеррам Ибрагимли, Парвин Зейналлы и Рамал Азимов – к 10 годам лишения свободы. Согласно статье 70 Уголовного кодекса, Алияр Аббасов приговорен к 3 годам лишения свободы, остальные приговоры были признаны условными с испытательным сроком 2 года.

Избранная в отношении обвиняемых мера пресечения была отменена, их освободили в зале суда.

Отметим, что Абульфаз Бабаев, представленный на суде в качестве потерпевшего, является учредителем группы компаний Olympus. Он также является владельцем автозаправочной станции Lukoil, расположенной на дороге Баку - Шемаха. Кроме того, Бабаев имеет учредительские доли во многих строительных проектах.

Согласно обвинительному заключению, подсудимые были признаны виновными в мошенничестве с потерпевшим на 2,5 миллиона манатов путем предварительного сговора под предлогом продажи 5-этажного нежилого здания, в котором также располагалась телекомпания ARB.