USD 1.7000
EUR 1.9921
RUB 2.0614
Подписаться на уведомления
России и Азербайджану больше не по пути?
Новость дня
России и Азербайджану больше не по пути?

Глава Ryanair потребовал сбивать российские беспилотники

12:12 600

Генеральный директор Ryanair Майкл О’Лири раскритиковал ЕС за неспособность защитить аэропорты и заявил о необходимости сбивать несанкционированные дроны, нарушающие воздушное движение. Об этом он рассказал в интервью Politico.

Отвечая на вопрос о недавних случаях появления дронов вблизи европейских аэропортов, О’Лири спросил: «Почему мы не уничтожаем эти дроны?» Он также отметил, что такие меры не принимаются, «если российский военный самолет пересекает воздушное пространство НАТО».

«Наши операции были нарушены три недели назад, когда дроны пролетали над Польшей, и польские аэропорты были закрыты на четыре часа», – подчеркнул глава авиакомпании, имея в виду инцидент, связанный с Россией.

Он напомнил, что на прошлой неделе датские аэропорты в Копенгагене и Ольборге были закрыты на два часа из-за пролетов беспилотников.

«Это нарушает работу, и мы требуем действий», – заявил О’Лири.

Гендиректор авиакомпании также выразил мнение, что «стена дронов» не решит проблему и будет неэффективной, поскольку Россия может запускать дроны с территории Польши.

«Я не верю европейским лидерам, которые сидят за чаем с печеньем… Если они не могут даже защитить полеты над Францией, каковы наши шансы защититься от России?» – сказал он, имея в виду отмену рейсов во время забастовок службы воздушного движения во Франции.

Он добавил, что не доверяет председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен из-за ее неспособности решить проблему и призвал ее уйти в отставку.

На процесс над «Шарурлу Исфандияром» вызвали языковедов
На процесс над «Шарурлу Исфандияром» вызвали языковедов
12:57 293
Главная сенсация Игр СНГ! 18-летний Магсуд Махсудов опередил 2-кратного олимпийского чемпиона из Беларуси
Главная сенсация Игр СНГ! 18-летний Магсуд Махсудов опередил 2-кратного олимпийского чемпиона из Беларуси 9-е золото Азербайджана; обновлено 12:58
12:58 449
Госслужба предупреждает: «Красный волк» нацелился на Азербайджан
Госслужба предупреждает: «Красный волк» нацелился на Азербайджан
12:24 1295
Грабь награбленные русские деньги!
Грабь награбленные русские деньги! наша аналитика
11:22 1860
России и Азербайджану больше не по пути?
России и Азербайджану больше не по пути? главный вопрос, все еще актуально
02:33 10002
Гол футболиста «Карабаха» выбран лучшим голом дня в Лиге чемпионов
Гол футболиста «Карабаха» выбран лучшим голом дня в Лиге чемпионов ВИДЕО
11:58 1423
Два пассажира: надзирательница и узница
Два пассажира: надзирательница и узница о вечном
11:04 2123
И вспыхнули протесты: жизнь важнее спорта
И вспыхнули протесты: жизнь важнее спорта горячая тема
01:57 4738
У Путина может появиться новый сторонник в Европе
У Путина может появиться новый сторонник в Европе
11:22 2112
Интерес Кремля к маршруту через Азербайджан сдулся?
Интерес Кремля к маршруту через Азербайджан сдулся? еще один вопрос
02:49 8276
В Москве задержан миллиардер Сулейманов
В Москве задержан миллиардер Сулейманов
11:07 3947

ЭТО ВАЖНО

На процесс над «Шарурлу Исфандияром» вызвали языковедов
На процесс над «Шарурлу Исфандияром» вызвали языковедов
12:57 293
Главная сенсация Игр СНГ! 18-летний Магсуд Махсудов опередил 2-кратного олимпийского чемпиона из Беларуси
Главная сенсация Игр СНГ! 18-летний Магсуд Махсудов опередил 2-кратного олимпийского чемпиона из Беларуси 9-е золото Азербайджана; обновлено 12:58
12:58 449
Госслужба предупреждает: «Красный волк» нацелился на Азербайджан
Госслужба предупреждает: «Красный волк» нацелился на Азербайджан
12:24 1295
Грабь награбленные русские деньги!
Грабь награбленные русские деньги! наша аналитика
11:22 1860
России и Азербайджану больше не по пути?
России и Азербайджану больше не по пути? главный вопрос, все еще актуально
02:33 10002
Гол футболиста «Карабаха» выбран лучшим голом дня в Лиге чемпионов
Гол футболиста «Карабаха» выбран лучшим голом дня в Лиге чемпионов ВИДЕО
11:58 1423
Два пассажира: надзирательница и узница
Два пассажира: надзирательница и узница о вечном
11:04 2123
И вспыхнули протесты: жизнь важнее спорта
И вспыхнули протесты: жизнь важнее спорта горячая тема
01:57 4738
У Путина может появиться новый сторонник в Европе
У Путина может появиться новый сторонник в Европе
11:22 2112
Интерес Кремля к маршруту через Азербайджан сдулся?
Интерес Кремля к маршруту через Азербайджан сдулся? еще один вопрос
02:49 8276
В Москве задержан миллиардер Сулейманов
В Москве задержан миллиардер Сулейманов
11:07 3947
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться