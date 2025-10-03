Глава Ryanair потребовал сбивать российские беспилотники

Генеральный директор Ryanair Майкл О’Лири раскритиковал ЕС за неспособность защитить аэропорты и заявил о необходимости сбивать несанкционированные дроны, нарушающие воздушное движение. Об этом он рассказал в интервью Politico.

Отвечая на вопрос о недавних случаях появления дронов вблизи европейских аэропортов, О’Лири спросил: «Почему мы не уничтожаем эти дроны?» Он также отметил, что такие меры не принимаются, «если российский военный самолет пересекает воздушное пространство НАТО».

«Наши операции были нарушены три недели назад, когда дроны пролетали над Польшей, и польские аэропорты были закрыты на четыре часа», – подчеркнул глава авиакомпании, имея в виду инцидент, связанный с Россией.

Он напомнил, что на прошлой неделе датские аэропорты в Копенгагене и Ольборге были закрыты на два часа из-за пролетов беспилотников.

«Это нарушает работу, и мы требуем действий», – заявил О’Лири.

Гендиректор авиакомпании также выразил мнение, что «стена дронов» не решит проблему и будет неэффективной, поскольку Россия может запускать дроны с территории Польши.

«Я не верю европейским лидерам, которые сидят за чаем с печеньем… Если они не могут даже защитить полеты над Францией, каковы наши шансы защититься от России?» – сказал он, имея в виду отмену рейсов во время забастовок службы воздушного движения во Франции.

Он добавил, что не доверяет председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен из-за ее неспособности решить проблему и призвал ее уйти в отставку.