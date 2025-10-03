USD 1.7000
EUR 1.9921
RUB 2.0614
Подписаться на уведомления
России и Азербайджану больше не по пути?
Новость дня
России и Азербайджану больше не по пути?

Американские ревизоры в Армении

12:18 520

В Армению прибыла делегация США по вопросам таможенной и приграничной безопасности. Визит проходит в рамках подписанных 8 августа в Вашингтоне документов относительно «Маршрута Трампа» (TRIPP), сообщает посольство США в Ереване.

Согласно информации, американские специалисты с 29 сентября по 11 октября проведут оценку возможностей пограничных сил Армении с целью анализа и выявления направлений, «нуждающихся в совершенствовании».

Американская сторона отмечает, что методика, успешно применяемая в других странах, поможет Армении укрепить безопасность границ и определить приоритетные направления для стратегических инвестиций.

Напомним, 8 августа при посредничестве президента США Дональда Трампа лидеры Азербайджана и Армении подписали в Белом доме совместную декларацию. Кроме того, министры иностранных дел двух стран парафировали Соглашение о мире и установлении межгосударственных отношений.

На процесс над «Шарурлу Исфандияром» вызвали языковедов
На процесс над «Шарурлу Исфандияром» вызвали языковедов
12:57 298
Главная сенсация Игр СНГ! 18-летний Магсуд Махсудов опередил 2-кратного олимпийского чемпиона из Беларуси
Главная сенсация Игр СНГ! 18-летний Магсуд Махсудов опередил 2-кратного олимпийского чемпиона из Беларуси 9-е золото Азербайджана; обновлено 12:58
12:58 451
Госслужба предупреждает: «Красный волк» нацелился на Азербайджан
Госслужба предупреждает: «Красный волк» нацелился на Азербайджан
12:24 1301
Грабь награбленные русские деньги!
Грабь награбленные русские деньги! наша аналитика
11:22 1865
России и Азербайджану больше не по пути?
России и Азербайджану больше не по пути? главный вопрос, все еще актуально
02:33 10003
Гол футболиста «Карабаха» выбран лучшим голом дня в Лиге чемпионов
Гол футболиста «Карабаха» выбран лучшим голом дня в Лиге чемпионов ВИДЕО
11:58 1427
Два пассажира: надзирательница и узница
Два пассажира: надзирательница и узница о вечном
11:04 2125
И вспыхнули протесты: жизнь важнее спорта
И вспыхнули протесты: жизнь важнее спорта горячая тема
01:57 4742
У Путина может появиться новый сторонник в Европе
У Путина может появиться новый сторонник в Европе
11:22 2113
Интерес Кремля к маршруту через Азербайджан сдулся?
Интерес Кремля к маршруту через Азербайджан сдулся? еще один вопрос
02:49 8276
В Москве задержан миллиардер Сулейманов
В Москве задержан миллиардер Сулейманов
11:07 3950

ЭТО ВАЖНО

На процесс над «Шарурлу Исфандияром» вызвали языковедов
На процесс над «Шарурлу Исфандияром» вызвали языковедов
12:57 298
Главная сенсация Игр СНГ! 18-летний Магсуд Махсудов опередил 2-кратного олимпийского чемпиона из Беларуси
Главная сенсация Игр СНГ! 18-летний Магсуд Махсудов опередил 2-кратного олимпийского чемпиона из Беларуси 9-е золото Азербайджана; обновлено 12:58
12:58 451
Госслужба предупреждает: «Красный волк» нацелился на Азербайджан
Госслужба предупреждает: «Красный волк» нацелился на Азербайджан
12:24 1301
Грабь награбленные русские деньги!
Грабь награбленные русские деньги! наша аналитика
11:22 1865
России и Азербайджану больше не по пути?
России и Азербайджану больше не по пути? главный вопрос, все еще актуально
02:33 10003
Гол футболиста «Карабаха» выбран лучшим голом дня в Лиге чемпионов
Гол футболиста «Карабаха» выбран лучшим голом дня в Лиге чемпионов ВИДЕО
11:58 1427
Два пассажира: надзирательница и узница
Два пассажира: надзирательница и узница о вечном
11:04 2125
И вспыхнули протесты: жизнь важнее спорта
И вспыхнули протесты: жизнь важнее спорта горячая тема
01:57 4742
У Путина может появиться новый сторонник в Европе
У Путина может появиться новый сторонник в Европе
11:22 2113
Интерес Кремля к маршруту через Азербайджан сдулся?
Интерес Кремля к маршруту через Азербайджан сдулся? еще один вопрос
02:49 8276
В Москве задержан миллиардер Сулейманов
В Москве задержан миллиардер Сулейманов
11:07 3950
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться