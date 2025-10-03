Американские ревизоры в Армении

В Армению прибыла делегация США по вопросам таможенной и приграничной безопасности. Визит проходит в рамках подписанных 8 августа в Вашингтоне документов относительно «Маршрута Трампа» (TRIPP), сообщает посольство США в Ереване.

Согласно информации, американские специалисты с 29 сентября по 11 октября проведут оценку возможностей пограничных сил Армении с целью анализа и выявления направлений, «нуждающихся в совершенствовании».

Американская сторона отмечает, что методика, успешно применяемая в других странах, поможет Армении укрепить безопасность границ и определить приоритетные направления для стратегических инвестиций.

Напомним, 8 августа при посредничестве президента США Дональда Трампа лидеры Азербайджана и Армении подписали в Белом доме совместную декларацию. Кроме того, министры иностранных дел двух стран парафировали Соглашение о мире и установлении межгосударственных отношений.