Компания Alkagesta Ltd., зарегистрированная на Мальте и принадлежащая нефтяному олигарху Аднану Ахмедзаде, арестованному в Азербайджане по подозрению в совершении ряда тяжких преступлений, включая подрыв экономической стабильности страны, владеет дочерними предприятиями, работающими практически во всех континентах мира. Как ранее сообщал haqqin.az, по сути, компания Ахмедзаде в нарушение санкций Совета Безопасности ООН, организовывала по поддельным сертификатам продажу нефти, добываемой на востоке Ливии преступным пророссийским режимом фельдмаршала Хафтара. К тому же, Ахмедзаде долгие годы занимался продажей российской нефти. Как удалось выяснить haqqin.az, Alkagesta Ltd. открыла свой офис и в Индии, которая в настоящее время является одним из основных покупателей российской нефти. Согласно открытым источникам, компанию Ахмедзаде в этой стране представляет Нагабхушан Кадамати, исполняющий обязанности генерального директора по операциям.

Мальтийские СМИ сообщают, что несколько танкеров, зарегистрированных в этой стране, перевозят российскую нефть в порты Турции, Индии и других стран Азии. К таким танкерам относятся: Chrysopigi (IMO 9303728), Janine K (IMO 9544607), Minerva Emily (IMO 9380063), Minerva Joy (IMO 9363479), Minerva Mediterranea (IMO 9367671), Botafogo (IMO 9395329), Calida (IMO 9522128). По данным портала MarineTraffic, отслеживающего перемещения судов в режиме онлайн, эти танкеры периодически заходят в российские порты, а некоторые из них в настоящее время находятся у берегов Африки и в Индийском океане. Вместе с тем у Alkagesta Ltd. есть еще одна дочерняя компания — AFTL Shipping Ltd., занимающаяся исключительно фрахтованием (лизингом) танкеров и тоже зарегистрирована на Мальте.