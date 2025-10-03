USD 1.7000
России и Азербайджану больше не по пути?
Новость дня
России и Азербайджану больше не по пути?

Выявлена еще одна компания Аднана Ахмедзаде

следствие ведут знатоки
Аскер Манафов, собкор
12:16 1513

Компания Alkagesta Ltd., зарегистрированная на Мальте и принадлежащая нефтяному олигарху Аднану Ахмедзаде, арестованному в Азербайджане по подозрению в совершении ряда тяжких преступлений, включая подрыв экономической стабильности страны, владеет дочерними предприятиями, работающими практически во всех континентах мира.

Как ранее сообщал haqqin.az, по сути, компания Ахмедзаде в нарушение санкций Совета Безопасности ООН, организовывала по поддельным сертификатам продажу нефти, добываемой на востоке Ливии преступным пророссийским режимом фельдмаршала Хафтара. К тому же, Ахмедзаде долгие годы занимался продажей российской нефти.

Как удалось выяснить haqqin.az, Alkagesta Ltd. открыла свой офис и в Индии, которая в настоящее время является одним из основных покупателей российской нефти. Согласно открытым источникам, компанию Ахмедзаде в этой стране представляет Нагабхушан Кадамати, исполняющий обязанности генерального директора по операциям.

Как удалось выяснить haqqin.az, Alkagesta Ltd. открыла свой офис и в Индии, которая в настоящее время является одним из основных покупателей российской нефти

Мальтийские СМИ сообщают, что несколько танкеров, зарегистрированных в этой стране, перевозят российскую нефть в порты Турции, Индии и других стран Азии. К таким танкерам относятся: Chrysopigi (IMO 9303728), Janine K (IMO 9544607), Minerva Emily (IMO 9380063), Minerva Joy (IMO 9363479), Minerva Mediterranea (IMO 9367671), Botafogo (IMO 9395329), Calida (IMO 9522128).

По данным портала MarineTraffic, отслеживающего перемещения судов в режиме онлайн, эти танкеры периодически заходят в российские порты, а некоторые из них в настоящее время находятся у берегов Африки и в Индийском океане.

Вместе с тем у Alkagesta Ltd. есть еще одна дочерняя компания — AFTL Shipping Ltd., занимающаяся исключительно фрахтованием (лизингом) танкеров и тоже зарегистрирована на Мальте.

Chrysopigi (IMO 9303728)

На сайте компании указывается, что AFTL Shipping является одним из ведущих фрахтователей танкеров в Средиземноморье и сохраняет активное присутствие в различных регионах мира. Компания создала развитую инфраструктуру для фрахтования и грузовых перевозок с операционными центрами на Мальте, в Швейцарии и Турции, что обеспечивает ей устойчивые позиции для удовлетворения как собственных стратегических задач, так и потребностей рынка.

«Помимо управления значительным объемом спотовых чартерных перевозок, AFTL Shipping располагает высококачественным флотом танкеров и грузовых судов, которые доступны как для спотовых, так и для тайм-чартерных соглашений. Это обеспечивает максимальную гибкость в обслуживании динамично меняющихся потребностей наших клиентов», — указывается в открытых источниках.

При этом, несмотря на заявления о наличии «высококачественного флота танкеров и грузовых судов», компания не раскрывает информацию о своих судах.

Весьма подозрительно, что компания скрывает информацию о генеральном директоре и других менеджерах компании.

