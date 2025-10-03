USD 1.7000
EUR 1.9921
RUB 2.0614
Подписаться на уведомления
России и Азербайджану больше не по пути?
Новость дня
России и Азербайджану больше не по пути?

Госслужба предупреждает: «Красный волк» нацелился на Азербайджан

12:24 1306

Государственная служба специальной связи и информационной безопасности Азербайджана предупредила граждан о хакерской группировке Red Wolf («Красный волк»).

В ведомстве отметили, что согласно информации, распространенной в последние дни международными источниками по кибербезопасности, хакерская группировка Red Wolf нацелена также на Азербайджан и ряд других стран.

В отчете, опубликованном порталом по кибербезопасности TechOwlShield, говорится, что группа хактивистов (лиц, использующих незаконными способами компьютеры и компьютерные сети для продвижения политических идей и социальных изменений) включила Азербайджан в число стран, являющихся целями ее расширяющихся кампаний DDoS-атак в 2025 году.

Red Wolf Cyber Team - хакерская группа, основная цель которой заключается в распространении международных и региональных политических посланий, приостановлении онлайн-сервисов определенных государств и организаций, а также в демонстрации поддержки своих идеологических сторонников.

Группировка в основном пытается нарушить работу информационных систем государственных органов, финансовых учреждений и объектов критической инфраструктуры, осуществляя кибератаки типа DDoS.

На процесс над «Шарурлу Исфандияром» вызвали языковедов
На процесс над «Шарурлу Исфандияром» вызвали языковедов
12:57 305
Главная сенсация Игр СНГ! 18-летний Магсуд Махсудов опередил 2-кратного олимпийского чемпиона из Беларуси
Главная сенсация Игр СНГ! 18-летний Магсуд Махсудов опередил 2-кратного олимпийского чемпиона из Беларуси 9-е золото Азербайджана; обновлено 12:58
12:58 455
Госслужба предупреждает: «Красный волк» нацелился на Азербайджан
Госслужба предупреждает: «Красный волк» нацелился на Азербайджан
12:24 1307
Грабь награбленные русские деньги!
Грабь награбленные русские деньги! наша аналитика
11:22 1868
России и Азербайджану больше не по пути?
России и Азербайджану больше не по пути? главный вопрос, все еще актуально
02:33 10005
Гол футболиста «Карабаха» выбран лучшим голом дня в Лиге чемпионов
Гол футболиста «Карабаха» выбран лучшим голом дня в Лиге чемпионов ВИДЕО
11:58 1430
Два пассажира: надзирательница и узница
Два пассажира: надзирательница и узница о вечном
11:04 2126
И вспыхнули протесты: жизнь важнее спорта
И вспыхнули протесты: жизнь важнее спорта горячая тема
01:57 4742
У Путина может появиться новый сторонник в Европе
У Путина может появиться новый сторонник в Европе
11:22 2113
Интерес Кремля к маршруту через Азербайджан сдулся?
Интерес Кремля к маршруту через Азербайджан сдулся? еще один вопрос
02:49 8279
В Москве задержан миллиардер Сулейманов
В Москве задержан миллиардер Сулейманов
11:07 3955

ЭТО ВАЖНО

На процесс над «Шарурлу Исфандияром» вызвали языковедов
На процесс над «Шарурлу Исфандияром» вызвали языковедов
12:57 305
Главная сенсация Игр СНГ! 18-летний Магсуд Махсудов опередил 2-кратного олимпийского чемпиона из Беларуси
Главная сенсация Игр СНГ! 18-летний Магсуд Махсудов опередил 2-кратного олимпийского чемпиона из Беларуси 9-е золото Азербайджана; обновлено 12:58
12:58 455
Госслужба предупреждает: «Красный волк» нацелился на Азербайджан
Госслужба предупреждает: «Красный волк» нацелился на Азербайджан
12:24 1307
Грабь награбленные русские деньги!
Грабь награбленные русские деньги! наша аналитика
11:22 1868
России и Азербайджану больше не по пути?
России и Азербайджану больше не по пути? главный вопрос, все еще актуально
02:33 10005
Гол футболиста «Карабаха» выбран лучшим голом дня в Лиге чемпионов
Гол футболиста «Карабаха» выбран лучшим голом дня в Лиге чемпионов ВИДЕО
11:58 1430
Два пассажира: надзирательница и узница
Два пассажира: надзирательница и узница о вечном
11:04 2126
И вспыхнули протесты: жизнь важнее спорта
И вспыхнули протесты: жизнь важнее спорта горячая тема
01:57 4742
У Путина может появиться новый сторонник в Европе
У Путина может появиться новый сторонник в Европе
11:22 2113
Интерес Кремля к маршруту через Азербайджан сдулся?
Интерес Кремля к маршруту через Азербайджан сдулся? еще один вопрос
02:49 8279
В Москве задержан миллиардер Сулейманов
В Москве задержан миллиардер Сулейманов
11:07 3955
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться