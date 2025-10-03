Главная сенсация Игр СНГ! 18-летний Магсуд Махсудов опередил 2-кратного олимпийского чемпиона из Беларуси

Еще одну бронзу в копилку сборной Азербайджана добавил женский дуэт Шафига Гумбатова - Сельджан Махсудова.

С результатом 45,9 балла наши спортсменки уступили соперницам из Беларуси и России.

Это четвертая медаль Азербайджана на Играх СНГ-2025 в прыжках на батуте. У наших батутистов одно золото, одно серебро и две бронзы.

Всего у Азербайджана на данный момент 66 медалей - 9 золотых, 22 серебряные и 35 бронзовых наград.

*** 12:58

В мужских соревнованиях 18-летний азербайджанский батутист Магсуд Махсудов сенсационно опередил в финале 2-кратного олимпийского чемпиона из Беларуси Ивана Литвиновича и завоевал золотую медаль.

За свое выступление Магсуд получил 60,19 балла, а 24-летний победитель Токио-2020 и Парижа-2024 Литвинович - 57,06 балла. Именитый белорус довольствовался серебром. Бронза у казахстанца Никиты Тумакова.