Армяне ждут Turkish Airlines

Вопрос появления турецкой авиакомпании Turkish Airlines на армянском рынке обсуждался и ранее. Об этом в ходе традиционных брифингов в Национальном Собрании заявил 3 октября депутат от правящей партии «Гражданский договор» Саркис Ханданян.

Однако, как отметил депутат, из-за политических причин данный процесс постоянно затягивался.

По его словам, на последней встрече спецпосланников Армении и Турции обсуждался вопрос активизации сотрудничества двух стран в сфере воздушных перевозок.

«Мы видим, что в «Turkish Airlines» заявили о начале полетов в Ереван. Не знаю, когда именно это случиться, однако это произойдет в ближайшем будущем», - отметил Ханданян.