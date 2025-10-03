USD 1.7000
России и Азербайджану больше не по пути?
России и Азербайджану больше не по пути?

Армяне ждут Turkish Airlines

13:00 166

Вопрос появления турецкой авиакомпании Turkish Airlines на армянском рынке обсуждался и ранее. Об этом в ходе традиционных брифингов в Национальном Собрании заявил 3 октября депутат от правящей партии «Гражданский договор» Саркис Ханданян.

Однако, как отметил депутат, из-за политических причин данный процесс постоянно затягивался.

По его словам, на последней встрече спецпосланников Армении и Турции обсуждался вопрос активизации сотрудничества двух стран в сфере воздушных перевозок.

«Мы видим, что в «Turkish Airlines» заявили о начале полетов в Ереван. Не знаю, когда именно это случиться, однако это произойдет в ближайшем будущем», - отметил Ханданян.

На процесс над «Шарурлу Исфандияром» вызвали языковедов
На процесс над «Шарурлу Исфандияром» вызвали языковедов
12:57 308
Главная сенсация Игр СНГ! 18-летний Магсуд Махсудов опередил 2-кратного олимпийского чемпиона из Беларуси
Главная сенсация Игр СНГ! 18-летний Магсуд Махсудов опередил 2-кратного олимпийского чемпиона из Беларуси 9-е золото Азербайджана; обновлено 12:58
12:58 457
Госслужба предупреждает: «Красный волк» нацелился на Азербайджан
Госслужба предупреждает: «Красный волк» нацелился на Азербайджан
12:24 1309
Грабь награбленные русские деньги!
Грабь награбленные русские деньги! наша аналитика
11:22 1870
России и Азербайджану больше не по пути?
России и Азербайджану больше не по пути? главный вопрос, все еще актуально
02:33 10005
Гол футболиста «Карабаха» выбран лучшим голом дня в Лиге чемпионов
Гол футболиста «Карабаха» выбран лучшим голом дня в Лиге чемпионов ВИДЕО
11:58 1431
Два пассажира: надзирательница и узница
Два пассажира: надзирательница и узница о вечном
11:04 2128
И вспыхнули протесты: жизнь важнее спорта
И вспыхнули протесты: жизнь важнее спорта горячая тема
01:57 4742
У Путина может появиться новый сторонник в Европе
У Путина может появиться новый сторонник в Европе
11:22 2114
Интерес Кремля к маршруту через Азербайджан сдулся?
Интерес Кремля к маршруту через Азербайджан сдулся? еще один вопрос
02:49 8282
В Москве задержан миллиардер Сулейманов
В Москве задержан миллиардер Сулейманов
11:07 3955

