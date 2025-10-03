Венгрия готова воевать с русскими

Венгрия, будучи членом Евросоюза, будет вовлечена в войну с Россией, если Украина присоединится к объединению, заявил венгерский премьер Виктор Орбан в интервью радио Kossuth.

«Судьба [Украины] такова, что они живут по соседству с Россией и постоянно воюют с русскими. Мы не можем этого изменить. Однако, если мы вступим в федеративное устройство с украинцами, то мы также будем воевать с русскими», – отметил Орбан.

При этом Орбан подчеркнул, что каждый народ вправе самостоятельно решать, вступать ли в союз с другими государствами. Поэтому, по его мнению, венгров не должно волновать мнение остальных 26 стран ЕС — важным должно быть только мнение их собственной страны. Премьер также сослался на результаты опроса, согласно которым большинство венгров выступает против вступления Украины в ЕС. В апреле в стране прошел референдум, на котором, по словам Орбана, 95% жителей высказались против членства Киева в объединении.

«Я глубоко с этим согласен, потому что, находясь в федеральном устройстве с кем-то, вы разделяете его судьбу. У Украины очень тяжелая судьба. Почему мы должны делить эту тяжелую судьбу?» — задался вопросом венгерский премьер.

По мнению Орбана, «европейская военная стратегия» основывается на ошибочной идее, что у России скоро исчерпаются ресурсы для ведения конфликта с Украиной, и это произойдет раньше, чем у ЕС. Он считает такую точку зрения иррациональной и финансово необоснованной, называя ее «иллюзией»: Европа не располагает средствами для продолжительной поддержки украинского конфликта.

Премьер неоднократно заявлял, что Будапешт выступает против вступления Украины в ЕС и НАТО, опасаясь, что это приведет к «бесконечной войне» в Европе, когда «налогоплательщики ЕС десятилетиями будут содержать миллионную армию» Украины, а экономика Венгрии окажется разрушенной.