России и Азербайджану больше не по пути?
России и Азербайджану больше не по пути?

Венгрия готова воевать с русскими

13:14

Венгрия, будучи членом Евросоюза, будет вовлечена в войну с Россией, если Украина присоединится к объединению, заявил венгерский премьер Виктор Орбан в интервью радио Kossuth.

«Судьба [Украины] такова, что они живут по соседству с Россией и постоянно воюют с русскими. Мы не можем этого изменить. Однако, если мы вступим в федеративное устройство с украинцами, то мы также будем воевать с русскими», – отметил Орбан.

При этом Орбан подчеркнул, что каждый народ вправе самостоятельно решать, вступать ли в союз с другими государствами. Поэтому, по его мнению, венгров не должно волновать мнение остальных 26 стран ЕС — важным должно быть только мнение их собственной страны. Премьер также сослался на результаты опроса, согласно которым большинство венгров выступает против вступления Украины в ЕС. В апреле в стране прошел референдум, на котором, по словам Орбана, 95% жителей высказались против членства Киева в объединении.

«Я глубоко с этим согласен, потому что, находясь в федеральном устройстве с кем-то, вы разделяете его судьбу. У Украины очень тяжелая судьба. Почему мы должны делить эту тяжелую судьбу?» — задался вопросом венгерский премьер.

По мнению Орбана, «европейская военная стратегия» основывается на ошибочной идее, что у России скоро исчерпаются ресурсы для ведения конфликта с Украиной, и это произойдет раньше, чем у ЕС. Он считает такую точку зрения иррациональной и финансово необоснованной, называя ее «иллюзией»: Европа не располагает средствами для продолжительной поддержки украинского конфликта.

Премьер неоднократно заявлял, что Будапешт выступает против вступления Украины в ЕС и НАТО, опасаясь, что это приведет к «бесконечной войне» в Европе, когда «налогоплательщики ЕС десятилетиями будут содержать миллионную армию» Украины, а экономика Венгрии окажется разрушенной.

Крупнейший с начала войны удар по газовым объектам Украины
Крупнейший с начала войны удар по газовым объектам Украины
15:19
Между искренней помощью и политическим трюкачеством
Между искренней помощью и политическим трюкачеством
13:42
Грабь награбленные русские деньги!
Грабь награбленные русские деньги!
11:22
Вина Азербайджана в «каменных джунглях» Бразилии
Вина Азербайджана в «каменных джунглях» Бразилии
13:57
Газу хотят отдать наследнику Арафата
Газу хотят отдать наследнику Арафата
13:30
Два пассажира: надзирательница и узница
Два пассажира: надзирательница и узница
11:04
Выявлена еще одна компания Аднана Ахмедзаде
Выявлена еще одна компания Аднана Ахмедзаде
12:16
Интерес Кремля к маршруту через Азербайджан сдулся?
Интерес Кремля к маршруту через Азербайджан сдулся?
02:49
Российским заводам не спастись от украинских беспилотников
Российским заводам не спастись от украинских беспилотников
13:31
Легендарный Тьерри Анри в восторге от «Карабаха»
Легендарный Тьерри Анри в восторге от «Карабаха»
13:28
Американцы не отдали Гукасяна Армении
Американцы не отдали Гукасяна Армении
13:08

