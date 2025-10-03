Израиль перехватил последнее судно флотилии у берегов Газы

«Marinette, последнее остававшееся судно «Глобальной флотилии Сумуда» («Флотилия стойкости»), было перехвачено в 10:29 по местному времени (11:29 по Баку) примерно в 42,5 морских милях (около 78 километров) от Газы», – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале флотилии.

Сообщается, что израильские ВМС перехватили все суда флотилии в течение примерно 38 часов. При этом представители флотилии заявили, что «это не конец» и они намерены продолжать борьбу за поддержку палестинцев.

Накануне армия обороны Израиля подтвердила взятие под контроль 41 судна и задержание около 400 активистов «Флотилии стойкости», которая следовала в сторону Газы для прорыва блокады. По данным полиции, более 250 активистов прошли проверку и были переданы Управлению по вопросам народонаселения и иммиграции.

ООН, Турция, Бельгия и Испания отреагировали на задержание флотилии, назвав это «нарушением международного права». Бельгия и Испания вызвали послов Израиля для вручения ноты протеста.