Легендарный Тьерри Анри в восторге от «Карабаха»

Экс-звезда французского футбола Тьерри Анри, комментируя матчи 2-го тура Лиги чемпионов по футболу, отметил и победу азербайджанского « Карабах а» над датским «Копенгагеном» в Баку (2:0).

«Карабах» вновь победил. Стоит отдать им должное. Они играют очень просто, но делают это невероятно эффективно. Быстрые передачи и регулярные фланговые атаки ставят соперников в непростое положение. Чтобы их остановить, нужна команда высокого уровня. Футбол – по сути, простая игра, но играть просто – самое сложное. У «Карабаха» это получается», - заявил Анри.

Агдамский «Карабах» одержал победы в двух матчах основного этапа Лиги чемпионов УЕФА, одолев португальскую «Бенфику» (3:2) и датский «Копенгаген» (2:0).