России и Азербайджану больше не по пути?
России и Азербайджану больше не по пути?

Газу хотят отдать наследнику Арафата

новый поворот
Айдын Керимов, автор haqqin.az
13:30 1762

Прошло трое суток с момента, когда президент Трамп представил новый план по сектору Газа, но за это время ХАМАС так и не выступил с официальной реакцией.

Однако за кулисами идут активные процессы: ХАМАС, судя по всему, намерен выдвинуть обширный список встречных требований. О первых подробностях сегодня утром рассказал на сайте 12-го ТВ-канала ведущий израильский арабист Эхуд Яари.

По его информации, несколько первоначальных поправок были уже напрямую озвучены президенту США в ходе телефонной беседы. Главным посредником выступил эмир Катара Тамим Бен-Хамад аль-Таани, поддерживающий тесные связи с руководством ХАМАС. Судя по сигналам, полученным от катарской стороны, до заключения какого-либо соглашения еще очень далеко. Причина — более двадцати требований, которые руководство ХАМАС намерено выдвинуть в ответ на план Трампа. По оценке источников Яари, эти требования затрагивают практически все ключевые пункты американской инициативы.

Племянник Арафата - Насер Аль-Кудва, уроженец Газы, потенциально рассматривается как компромиссная фигура, способная обеспечить переходный этап без усиления радикалов

Важно отметить, что на данном этапе конкретные заявления исходят, в основном, от представителей ХАМАС второго и третьего эшелонов. Что делает ситуацию еще более неопределенной, поскольку уровень доверия к подобной информации невысок.

Тем не менее некоторые из требований ХАМАС, уже попавшие в публичное поле, выглядят следующим образом:

Отмена требования об освобождении в течение 72 часов 48 заложников (включая тела погибших). ХАМАС считает этот срок нереалистичным и неосуществимым.

Определение конкретных сроков и параметров вывода ЦАХАЛ из сектора Газа. ХАМАС настаивает на четких координатах, этапах и форматах отвода израильских войск. Этот пункт, по мнению лидеров ХАМАС, является центральным.

Исключение Тони Блэра из любой роли в будущей политической конфигурации Газы. В рядах ХАМАС бывший премьер-министр Великобритании рассматривается как фигура враждебная, а потому его участие в послевоенном урегулировании категорически отвергается.

Уйдет ли ЦАХАЛ из Газы?

В то же время, как сообщают арабские источники, ссылающиеся в свою очередь на информаторов в Вашингтоне, Белый дом отвергает любые попытки изменить план Трампа. Особое раздражение президента США вызывают предложения по изменению условий освобождения заложников и пункта о немедленном разоружении ХАМАС. Администрация США намерена придерживаться исходного текста без каких-либо уступок.

На фоне разворачивающейся внешнеполитической драмы наблюдаются важные подвижки и внутри палестинской политики. По данным Эхуда Яари, неожиданное развитие событий произошло в Рамалле. Глава Палестинской администрации Махмуд Аббас (Абу Мазен) делает шаги к примирению со своим давним оппонентом Насером Аль-Кудвой - племянником Ясира Арафата и бывшим министром иностранных дел Палестинской автономии.

В последние годы Аль-Кудва жил во Франции и поддерживал тесные контакты с другим политическим противником Аббаса — Мухаммедом Дахланом. В Рамалле фигура арафатовского племянника воспринимается как весьма спорная и потенциально конфликтная. Тем не менее Аббас, известный своей жесткой политикой и неумением прощать, решил реабилитировать Аль-Кудву и вернуть его в ряды ФАТХ. Более того, источники предполагают, что именно Аль-Кудве может быть отведена ключевая роль в будущем управлении сектором Газа.

Что эмир Катара предложил Трампу?

Данная перестановка свидетельствует о том, что в Рамалле уже начали готовиться к поствоенной реальности в Газе, где потребуется создание новой политической структуры. Насер Аль-Кудва, уроженец Газы, потенциально рассматривается как компромиссная фигура, способная обеспечить переходный этап без усиления радикалов.

И пока Вашингтон настаивает на неизменности своего плана, ХАМАС формулирует требования, а Рамалла ищет управленцев на послевоенное будущее, регион продолжает жить в тревожном ожидании следующего хода каждой из сторон.

