Краткий итог: флотилия, профинансированная ХАМАС, перехвачена, все суда конвоируются в порт Ашдод, куда были перенаправлены десятки яхт. Обошлось без жертв и мордобоя, Грета во второй раз сумела попасть в Израиль.
Весь европейский пар солидарности с палестинцами «ушел в свисток»: то, что начиналось как акт гражданской солидарности, в итоге выродилось в грубый фарс провинциального театра, где подлинное страдание Газы служит лишь декорацией для самовыражения западных активистов. Пока испанские фрегаты курсируют где-то рядом, демонстрируя «глубокую озабоченность» Евросоюза, а европолитики произносили пламенные речи, прилавки в Рафахе по-прежнему пусты.
Под аккомпанемент риторики о «гуманитарной катастрофе» и «военных преступлениях» мы наблюдаем тщательно спланированную медийную кампанию. И создается впечатление, что единственный груз, который эта флотилия собиралась доставить по назначению, - моральное самоудовлетворение ее организаторов. Ирония заключается в том, что, спекулируя на боли палестинцев, участники этого плавучего карнавала добились лишь одного: они окончательно размыли грань между искренней помощью и политическим трюкачеством.
Ирония и трагедия здесь сплелись воедино и пришли к своему неизбежному итогу: идея поддержки палестинцев, некогда чистая и понятная, была безжалостно упакована в целлофан пиар-кампаний и превращена в разменную монету в большой игре европейских политиков, алчущих симпатий влиятельной ныне леворадикальной части европейского истеблишмента.
Это уже не миссия вовсе, а дорогостоящее хобби для профессиональных борцов за все хорошее, где палестинцы – лишь статисты в тщательно отрежиссированной пьесе под названием «Посмотрите, какие мы моральные».
Трагедия, повторенная дважды, становится фарсом. Первые «Флотилии свободы» были вызовом, брошенным с риском для жизни. Это были не медийные туры, а акты гражданского неповиновения, где участники всерьез готовились к худшему – к столкновению с одним из сильнейших флотов мира. Тень «Мави Мармары», на палубе которой в 2010 году пролилась реальная кровь, была не метафорой, а суровым предупреждением.
Тогда ставки были подлинными. Активисты везли не только цемент и лекарства, но и груз личной жертвенности. Арест, тюремное заключение, а то и пуля – вот настоящая валюта, в которой тогда оценивалась солидарность. Это была миссия, где хэштег #FreePalestine мог стать твоим последним постом.
Контраст с нынешним карнавалом разителен. Что мы увидели? Тщательно отработанный показушный ритуал. Отрежиссированный и абсолютно безопасный спектакль, где у каждого актера есть своя роль. Израиль – грозный, но предсказуемый антагонист, который обязан, по сценарию, сыграть свою партию и «перехватить» флотилию. Европейские правительства – хор сочувствующих статистов, вещающих с безопасного расстояния. Участники – не искренние диссиденты, готовые отдать жизнь за свои убеждения, а туристы с щитом из собственной медийности, совершающие паломничество в эпицентр самого модного конфликта сезона.
Причем весь этот хорошо отрепетированный балет разыгрывается в нейтральных водах при полном соблюдении мер безопасности и под прицелом объективов. Сама идея прямого действия, жертвенности и гражданского мужества была выхолощена и превращена в безопасный ритуал для «белых воротничков» от псевдополитического активизма. «Мави Мармара» была трагедией. Нынешняя флотилия – это ее пошлый сиквел, снятый для телевизора. И, что актуальнее, видосика для TikTok.
Так называемая «Флотилия свободы» поставила окончательный диагноз не Израилю, а ее организаторам. Вспомним кадры, облетевшие мир: израильский военный вежливо передает Грете Тунберг куртку и воду, а МИД Израиля с почти отцовской заботой сообщает, что «Грета и ее друзья здоровы». Где тут образ жестокого оккупанта? Его нет. Есть тщательно прописанный сценарий провинциального театра, где даже «главный злодей» вынужден играть вполсилы, чтобы не испортить кадр.
Отказавшись от проверенных каналов доставки помощи и отвергнув логику дипломатии, организаторы флотилии доказали: их цель - не спасение палестинцев, а эскалация, сознательное превращение себя в инструмент пропаганды. Реальная солидарность измеряется результатом. Фарс - медийным шумом.
И по этому показателю нынешняя флотилия – просто лабораторно чистое подтверждение того, что вся пропалестинская активность в Европе, США и даже на Ближнем Востоке – не более чем дешевый спектакль. В котором палестинцы с их реальными проблемами лишь фон, инструмент. На котором политические очки зарабатывают совсем другие люди.