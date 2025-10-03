Краткий итог: флотилия, профинансированная ХАМАС, перехвачена, все суда конвоируются в порт Ашдод, куда были перенаправлены десятки яхт. Обошлось без жертв и мордобоя, Грета во второй раз сумела попасть в Израиль. Весь европейский пар солидарности с палестинцами «ушел в свисток»: то, что начиналось как акт гражданской солидарности, в итоге выродилось в грубый фарс провинциального театра, где подлинное страдание Газы служит лишь декорацией для самовыражения западных активистов. Пока испанские фрегаты курсируют где-то рядом, демонстрируя «глубокую озабоченность» Евросоюза, а европолитики произносили пламенные речи, прилавки в Рафахе по-прежнему пусты.

Под аккомпанемент риторики о «гуманитарной катастрофе» и «военных преступлениях» мы наблюдаем тщательно спланированную медийную кампанию. И создается впечатление, что единственный груз, который эта флотилия собиралась доставить по назначению, - моральное самоудовлетворение ее организаторов. Ирония заключается в том, что, спекулируя на боли палестинцев, участники этого плавучего карнавала добились лишь одного: они окончательно размыли грань между искренней помощью и политическим трюкачеством. Ирония и трагедия здесь сплелись воедино и пришли к своему неизбежному итогу: идея поддержки палестинцев, некогда чистая и понятная, была безжалостно упакована в целлофан пиар-кампаний и превращена в разменную монету в большой игре европейских политиков, алчущих симпатий влиятельной ныне леворадикальной части европейского истеблишмента. Это уже не миссия вовсе, а дорогостоящее хобби для профессиональных борцов за все хорошее, где палестинцы – лишь статисты в тщательно отрежиссированной пьесе под названием «Посмотрите, какие мы моральные».

Трагедия, повторенная дважды, становится фарсом. Первые «Флотилии свободы» были вызовом, брошенным с риском для жизни. Это были не медийные туры, а акты гражданского неповиновения, где участники всерьез готовились к худшему – к столкновению с одним из сильнейших флотов мира. Тень «Мави Мармары», на палубе которой в 2010 году пролилась реальная кровь, была не метафорой, а суровым предупреждением. Тогда ставки были подлинными. Активисты везли не только цемент и лекарства, но и груз личной жертвенности. Арест, тюремное заключение, а то и пуля – вот настоящая валюта, в которой тогда оценивалась солидарность. Это была миссия, где хэштег #FreePalestine мог стать твоим последним постом. Контраст с нынешним карнавалом разителен. Что мы увидели? Тщательно отработанный показушный ритуал. Отрежиссированный и абсолютно безопасный спектакль, где у каждого актера есть своя роль. Израиль – грозный, но предсказуемый антагонист, который обязан, по сценарию, сыграть свою партию и «перехватить» флотилию. Европейские правительства – хор сочувствующих статистов, вещающих с безопасного расстояния. Участники – не искренние диссиденты, готовые отдать жизнь за свои убеждения, а туристы с щитом из собственной медийности, совершающие паломничество в эпицентр самого модного конфликта сезона.