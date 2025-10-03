Крупнейший с начала войны удар по газовым объектам Украины

Министерство обороны России сообщило, что ночной массированный удар был нанесен по предприятиям ВПК Украины и энергетическим объектам Украины.

«Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и объектам газово-энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим их работу», — сказано в сообщении Минобороны.

Ведомство сообщает, что «цели удара достигнуты». Минобороны РФ также сообщило, что российские военные за неделю нанесли массированный и пять групповых ударов, поразив предприятия ВПК Украины и обеспечивавшие их работу объекты энергетики, а также железнодорожную транспортную инфраструктуру.

В «Нафтогаз» сообщили, что в ночь на 3 октября российские войска совершили самую масштабную с начала полномасштабной войны атаку по газодобывающей инфраструктуре Украины. Под ударом оказались объекты «Нафтогаза» в Харьковской и Полтавской областях.

По объектам «Нафтогаза» в указанных областях россияне выпустили 35 ракет, в том числе существенное количество из них - баллистические, и 60 дронов: «…В результате этой атаки значительное количество наших объектов повреждено. Часть разрушений критические».