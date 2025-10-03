Крупнейший с начала войны удар по газовым объектам Украины

Министерство обороны России сообщило, что ночной массированный удар был нанесен по предприятиям ВПК Украины и энергетическим объектам Украины.
«Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и объектам газово-энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим их работу», — сказано в сообщении Минобороны.
Ведомство сообщает, что «цели удара достигнуты». Минобороны РФ также сообщило, что российские военные за неделю нанесли массированный и пять групповых ударов, поразив предприятия ВПК Украины и обеспечивавшие их работу объекты энергетики, а также железнодорожную транспортную инфраструктуру.
В «Нафтогаз» сообщили, что в ночь на 3 октября российские войска совершили самую масштабную с начала полномасштабной войны атаку по газодобывающей инфраструктуре Украины. Под ударом оказались объекты «Нафтогаза» в Харьковской и Полтавской областях.
По объектам «Нафтогаза» в указанных областях россияне выпустили 35 ракет, в том числе существенное количество из них - баллистические, и 60 дронов: «…В результате этой атаки значительное количество наших объектов повреждено. Часть разрушений критические».
* * * 13:50
В результате комбинированной атаки России на объекты ДТЭК «Нефтегаз» в ночь на 3 октября остановили работу несколько газодобывающих объектов в Полтавской области Украины, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.
Взрывы также прогремели в Полтаве, Днепре, Одессе и нескольких других областях. Как сообщили в Министерстве энергетики, россияне били ракетами и дронами. Под удар попали, в частности, объекты газотранспортной системы.
Воздушные силы ВСУ сообщили, что минувшей ночью российские войска нанесли комбинированный удар по Украине ударными беспилотниками и ракетами воздушного и наземного базирования. По их данным, по Украине было выпущено в общей сложности 416 средств воздушного нападения, в том числе 381 ударный беспилотник, 7 баллистических ракет «Искандер-М/KN-23», 21 крылатая ракета «Искандер-К» и 7 управляемых авиационных ракет Х-59/69.
Основное направление удара, по данным Воздушных сил ВСУ, — энергетические объекты в Харьковской и Полтавской областях. Также в результате ночной атаки пострадали Сумская, Днепропетровская, Одесская и Киевская области.
По предварительным данным, украинская ПВО сбила 320 воздушных целей, в том числе 303 беспилотника, 12 крылатых ракет Искандер-К, 5 управляемых авиационных ракет Х-59/69. Зафиксировано попадание 18 ракет и 78 ударных дронов в 15 местах, а также падение обломков на 6 локациях, говорится в сводке Воздушных сил ВСУ.